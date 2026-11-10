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भाई दूज 2026 पर अपने भाई-बहन को भेजें ये बेस्ट Wishes, पढ़ते ही चमक उठेगा चेहरा

हैप्पी भाई दूज 2026 ( ETV Bharat )

Happy Bhai Dooj 2026 wishes : 11 नवंबर (बुधवार) को भाई दूज है. इसे भाई-बहन के अटूट प्रेम का त्यौहार माना जाता है. इस खास मौके पर भाई और बहनें एक दूसरे को भैया दूज की बधाई भी देते हैं. इस ख़ास मौके पर आप भी अपने भाई-बहन को प्यार से भरे ख़ास संदेश भेज सकते हैं. हम आपके लिए लाएं है खूबसूरत संदेश और तस्वीरें जिन्हें आप भैया दूज पर अपने भाई-बहन के साथ शेयर कर उनके चेहरे पर खुशी ला सकते हैं.

भाई दूज की दीजिए बधाई : भाई दूज पर बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर लंबी उम्र की कामना करती हैं. भाई भी इस दौरान बहन की रक्षा का वचन देता है. साथ ही उसे एक अच्छा सा उपहार भी देता हैं. हालांकि नौकरीपेशा या अपनों से दूर जो भाई-बहन इस मौके पर किसी कारण के चलते उनसे मिल नहीं पाते हैं तो वे एक दूसरे को बधाई संदेश की तस्वीरें जरूर भेजते हैं.