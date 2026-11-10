भाई दूज 2026 पर अपने भाई-बहन को भेजें ये बेस्ट Wishes, पढ़ते ही चमक उठेगा चेहरा
Happy Bhai Dooj 2026 wishes : भाई दूज के ख़ास मौके पर आप भी अपने भाई-बहन को भेजे प्यार से भरे ये ख़ास संदेश.
Published : November 10, 2026 at 6:13 PM IST
Happy Bhai Dooj 2026 wishes : 11 नवंबर (बुधवार) को भाई दूज है. इसे भाई-बहन के अटूट प्रेम का त्यौहार माना जाता है. इस खास मौके पर भाई और बहनें एक दूसरे को भैया दूज की बधाई भी देते हैं. इस ख़ास मौके पर आप भी अपने भाई-बहन को प्यार से भरे ख़ास संदेश भेज सकते हैं. हम आपके लिए लाएं है खूबसूरत संदेश और तस्वीरें जिन्हें आप भैया दूज पर अपने भाई-बहन के साथ शेयर कर उनके चेहरे पर खुशी ला सकते हैं.
भाई दूज की दीजिए बधाई : भाई दूज पर बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर लंबी उम्र की कामना करती हैं. भाई भी इस दौरान बहन की रक्षा का वचन देता है. साथ ही उसे एक अच्छा सा उपहार भी देता हैं. हालांकि नौकरीपेशा या अपनों से दूर जो भाई-बहन इस मौके पर किसी कारण के चलते उनसे मिल नहीं पाते हैं तो वे एक दूसरे को बधाई संदेश की तस्वीरें जरूर भेजते हैं.
- हर तमन्ना तेरी हो पूरी, तुझे मिले खुशियां सारी, हैप्पी भाई दूज 2026
- भैया दूज का पर्व है आया...रौनक, प्रेम और खुशियां लाया, भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं
- भाई दूज का आया त्यौहार, मेरी बहना को खुशियां मिले हजार, हैप्पी भाई दूज 2026
- बहनें होती हैं हमारी प्यारी, बातें करती हैं न्यारी-न्यारी, खुशियां देती हैं बहुत सारी , हैप्पी भाई दूज 2026
- भाई दूज का दिन है खास, मन में है आस्था और विश्वास, हैप्पी भाई दूज 2026
- प्रेम की डोर बहना है बांधती, माथे पर रक्षा का तिलक है लगाती, हैप्पी भाई दूज 2026
- सूरज की किरणें, खुशियों की बहार, चांद की चांदनी, अपनों का ढेर सारा प्यार, बधाई आपको अपार, हैप्पी भाई दूज 2026
- चंदन का टीका, नारियल का उपहार, भाई की उम्मीद सिर्फ बहना का प्यार, आओ खुशी से मनाएं भाई दूज का त्यौहार, हैप्पी भाई दूज 2026
- तुम मेरी पहली सबसे अच्छी दोस्त हो और मैं हमेशा रहोगी.भाई दूज की शुभकामनाएं
- मेरे भाई तुम्हारे साथ, मेरा बचपन खूबसूरत रहा और जिंदगी बेहतरीन.भाई दूज की शुभकामनाएं
- दुनिया के सबसे अच्छे भाई को भाई दूज की शुभकामनाएं.हैप्पी भाई दूज 2026
- सबसे अच्छी बहन को भाई दूज की शुभकामनाएं. हमेशा मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया
- आपको और आपके परिवार को हैप्पी भाई दूज. आपका जीवन हमेशा प्यार, रोशनी और समृद्धि से भरा रहे