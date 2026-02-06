ETV Bharat / state

INDIA की ग्लास कैपिटल का 37वां बर्थडे, क्या है अकबर कनेक्शन?, जानिए इतिहास

फिरोजाबाद: आज हम आपको भारत और यूपी की ग्लास कैपिटल (India Glass Capital) में ले चलते हैं. आप सोच रहे होंगे कि भला ये ग्लास कैपिटल क्या होती है इसका मतलब है कांच की राजधानी. जी हां, हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद (Firozabad) के बारे में. इसे आप सुहागनगरी और चूड़ियों का नगरी के नाम से भी जानते हैं. इस जिले ने 5 फरवरी को अपना 37वां बर्थडे मनाया है. चलिए इस मौके पर जानते हैं इस जिले से जुड़ी रोचक जानकारी के बारे में.

क्या है इतिहास: इस बारे में जनपद स्थापना और विकास समिति के अध्यक्ष द्विजेन्द्र मोहन शर्मा और महामंत्री उमाकांत पचौरी बताते हैं कि इतिहास में जानकारी मिलती है कि फिरोजाबाद का पुराना नाम चंदवार या चंद्रनगर था. दरअसल यह नाम जैन राजा चंद्रसेन के नाम पर पड़ा था. इसके बाद मुगल बादशाह अकबर ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था. सन् 1566 ईस्वी में अकबर ने यह जिला अपने मनसबदार फिरोज शाह को यह जिला उपहार में दिया था. इसके बाद फिरोज शाह ने इस जिले का नाम बदलकर फिरोजाबाद कर दिया था. तब से इस जिले का यह नाम प्रचलित हो गया.



कब जिला घोषित किया गया: द्विजेन्द्र मोहन शर्मा और महामंत्री उमाकांत पचौरी बताते हैं कि पांच फरवरी 1989 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने यहां आयोजित एक सभा के दौरान इसे जिले के रूप में घोषित किया था. आगरा जिले की तहसील टूण्डला और सदर, मैनपुरी जिले की जसराना और शिकोहाबाद को काटकर इसे चार तहसीलों वाला जिला बनाया गया था. सिरसागंज तहसील बाद में सृजित हुई. इस जिले में एक लोकसभा क्षेत्र और पांच विधानसभा क्षेत्र है.जिनमें टूंडला, सदर,शिकोहाबाद, जसराना और सिरसागंज शामिल है.





इस वजह से मिला जिले का दर्जा: दोनों बताते हैं कि साल 1980 में युवा क्रांतिकारी परिषद नामक सामाजिक संगठन के बैनर तले जिला बनाने के लिए आंदोलन शुरू किया गया था. इसके तहत धरना-प्रदर्शन के अलावा पैदल मार्च और बाजार बंद जैसे आंदोलन शुरू किए गए. उन्होंने बताया कि इस आंदोलन से शहर और अन्य ग्रामीण इलाके लोगों को जोड़ा गया.बाद में जिला स्थापना और विकास समिति का गठन कर आंदोलन तेज किया गया. इसी आंदोलन के चलते सरकार ने इसे जिले के रूप में मान्यता दी.





कब से चल रहा चूड़ी उद्योग: इतिहास के जानकार डॉ. एबी चौबे के मुताबिक चूड़ियों का इतिहास 1910 से शुरू हुआ है. 1910 में नंदराम सेठ जर्मनी से एक एक्सपर्ट लेकर आये थे तभी से यहां चूड़ियों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुयी. 1916 में रुस्तम उस्ताद ने प्रॉपर तरीके से चूड़ियों का निर्माण शुरू कराया. हालांकि शुरुआत में चूडियों की क्वालिटी अच्छी नहीं थी बाद में क्वालिटी अच्छी होती चली गई. रुस्तम उस्ताद की मजार आज भी यहां पर मौजूद है.





मौजूदा दौर में उद्योग की स्थिति: कांच के कारोबार से जुड़े उद्योगपति पारस गर्ग की मानें तो फिरोजाबाद में चूड़ी का इतिहास 1910 से है. फिरोजाबाद के रुस्तम उस्ताद को चूडियों का जनक कहा जाता है. फिलहाल, फिरोजाबाद में चूड़ियों के लगभग 96 कारखाने चल रहे हैं. यहां से बड़े पैमाने पर उत्पाद देश के कोने-कोने से लेकर विदेश तक भेजे जाते हैं. उनकी मानें तो यहां लगभग एक हजार करोड़ रुपए का सालाना कारोबार होता है. इस कारोबार से शहर और आसपास के गांव में रहने वाले ढाई से तीन लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं. यहां महिलाएं भी घरों में काम करके रोज करीब 300-400 रुपए कमा लेती हैं.