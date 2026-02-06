INDIA की ग्लास कैपिटल का 37वां बर्थडे, क्या है अकबर कनेक्शन?, जानिए इतिहास
यूपी का यह जिला देश और दुनिया में अपनी खास कारीगरी के लिए जाना जाता, जानिए इतिहास और महत्व.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 6, 2026 at 8:31 AM IST|
Updated : February 6, 2026 at 9:40 AM IST
फिरोजाबाद: आज हम आपको भारत और यूपी की ग्लास कैपिटल (India Glass Capital) में ले चलते हैं. आप सोच रहे होंगे कि भला ये ग्लास कैपिटल क्या होती है इसका मतलब है कांच की राजधानी. जी हां, हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद (Firozabad) के बारे में. इसे आप सुहागनगरी और चूड़ियों का नगरी के नाम से भी जानते हैं. इस जिले ने 5 फरवरी को अपना 37वां बर्थडे मनाया है. चलिए इस मौके पर जानते हैं इस जिले से जुड़ी रोचक जानकारी के बारे में.
क्या है इतिहास: इस बारे में जनपद स्थापना और विकास समिति के अध्यक्ष द्विजेन्द्र मोहन शर्मा और महामंत्री उमाकांत पचौरी बताते हैं कि इतिहास में जानकारी मिलती है कि फिरोजाबाद का पुराना नाम चंदवार या चंद्रनगर था. दरअसल यह नाम जैन राजा चंद्रसेन के नाम पर पड़ा था. इसके बाद मुगल बादशाह अकबर ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था. सन् 1566 ईस्वी में अकबर ने यह जिला अपने मनसबदार फिरोज शाह को यह जिला उपहार में दिया था. इसके बाद फिरोज शाह ने इस जिले का नाम बदलकर फिरोजाबाद कर दिया था. तब से इस जिले का यह नाम प्रचलित हो गया.
कब जिला घोषित किया गया: द्विजेन्द्र मोहन शर्मा और महामंत्री उमाकांत पचौरी बताते हैं कि पांच फरवरी 1989 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने यहां आयोजित एक सभा के दौरान इसे जिले के रूप में घोषित किया था. आगरा जिले की तहसील टूण्डला और सदर, मैनपुरी जिले की जसराना और शिकोहाबाद को काटकर इसे चार तहसीलों वाला जिला बनाया गया था. सिरसागंज तहसील बाद में सृजित हुई. इस जिले में एक लोकसभा क्षेत्र और पांच विधानसभा क्षेत्र है.जिनमें टूंडला, सदर,शिकोहाबाद, जसराना और सिरसागंज शामिल है.
इस वजह से मिला जिले का दर्जा: दोनों बताते हैं कि साल 1980 में युवा क्रांतिकारी परिषद नामक सामाजिक संगठन के बैनर तले जिला बनाने के लिए आंदोलन शुरू किया गया था. इसके तहत धरना-प्रदर्शन के अलावा पैदल मार्च और बाजार बंद जैसे आंदोलन शुरू किए गए. उन्होंने बताया कि इस आंदोलन से शहर और अन्य ग्रामीण इलाके लोगों को जोड़ा गया.बाद में जिला स्थापना और विकास समिति का गठन कर आंदोलन तेज किया गया. इसी आंदोलन के चलते सरकार ने इसे जिले के रूप में मान्यता दी.
कब से चल रहा चूड़ी उद्योग: इतिहास के जानकार डॉ. एबी चौबे के मुताबिक चूड़ियों का इतिहास 1910 से शुरू हुआ है. 1910 में नंदराम सेठ जर्मनी से एक एक्सपर्ट लेकर आये थे तभी से यहां चूड़ियों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुयी. 1916 में रुस्तम उस्ताद ने प्रॉपर तरीके से चूड़ियों का निर्माण शुरू कराया. हालांकि शुरुआत में चूडियों की क्वालिटी अच्छी नहीं थी बाद में क्वालिटी अच्छी होती चली गई. रुस्तम उस्ताद की मजार आज भी यहां पर मौजूद है.
मौजूदा दौर में उद्योग की स्थिति: कांच के कारोबार से जुड़े उद्योगपति पारस गर्ग की मानें तो फिरोजाबाद में चूड़ी का इतिहास 1910 से है. फिरोजाबाद के रुस्तम उस्ताद को चूडियों का जनक कहा जाता है. फिलहाल, फिरोजाबाद में चूड़ियों के लगभग 96 कारखाने चल रहे हैं. यहां से बड़े पैमाने पर उत्पाद देश के कोने-कोने से लेकर विदेश तक भेजे जाते हैं. उनकी मानें तो यहां लगभग एक हजार करोड़ रुपए का सालाना कारोबार होता है. इस कारोबार से शहर और आसपास के गांव में रहने वाले ढाई से तीन लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं. यहां महिलाएं भी घरों में काम करके रोज करीब 300-400 रुपए कमा लेती हैं.
इस वजह से भी जिला प्रसिद्ध: मुगलों के शासन से पहले इस जिले का नाम चन्द्रवार हुआ करता था. उस नाम से यहां आज भी चन्द्रवार गांव है. इसके अलावा यहां बाबा नीम करौरी की जन्मस्थली अकबरपुर गांव भी है. अब इस गांव को बाबा नीम करौरी सरकार का गांव कहा जाता है. यहां भी हर साल बड़ी संख्या में भक्त और पर्यटक आते हैं.
स्वतंत्रता आंदोलन में भी अग्रणी रहा: यह जिला स्वतंत्रता आंदोलन भी अग्रणी रहा है. यहां के लोगों ने अंग्रजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन और नमक सत्याग्रह में बढ़चढ़कर भाग लिया था. इस जिले में सन् 1929 और 1935 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी आ चुके हैं. तब यहां के लोगों ने बापू का दिल खोलकर स्वागत किया था. इसके बाद 1935 में पंडित जवाहर लाल नेहरू और 1940 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता भी यहां आए थे.
चार जिलों की सीमाओं से जुड़ा: यह जिला चार जिलों की सीमाओं से जुड़ा है. जिन जिलों की सीमाओं से यह जुड़ा है इनमें आगरा, मैनपुरी, इटावा और एटा जिले की सीमा शामिल है. यह यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है.
जिले पर एक नजर: जिले में कुल पांच तहसीलें आती हैं. इसके अलावा यहां पांच विधानसभाएं आती हैं. इनमें टूंडला, शिकोहाबाद, जसराना व सिरसागंज विधानसभा शामिल है. इसके अलावा इस जिले के अंतर्गत कुल 564 ग्राम पंचायत आती हैं. इनसे 806 गांव जुड़े हैं. अगर बात जिले की कुल आबादी की करें तो यह लगभग 28 लाख के करीब है.
प्रमुख धार्मिक-पर्यटन स्थल
- महावीर दिगंबर जैन मंदिर 24वें तीर्थंकर को समर्पित है.
- मार्सलगंज जैन मंदिर भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा के लिए जाना जाता है.
- सूफी शाह मज़ार यमुना नदी के किनारे प्रसिद्ध दरगाह है.
- कोटला का किला भी ऐतिहासिक स्थल है.
जिले को मिल चुका मेडिकल कॉलेज: सरकार की ओर से जिले को मेडिकल कॉलेज दिया जा चुका है. मेडिकल कॉलेज में ही जिला अस्पताल चल रहा है. जनता की मांग है कि मेडिकल कॉलेज से जिला अस्पताल को अलग किया जाए. इसके अलावा जिले की कई उम्मीदें योगी सरकार से हैं इनमें पेयजल समस्या का निस्तारण और अबाध बिजली आपूर्ति की मांग प्रमुख रूप से शामिल है. इसे लेकर समय-समय पर सरकार से मांगें की जा रही हैं.