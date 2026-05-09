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मातम में बदली खुशियां, पोते के जन्म का जश्न मनाने निकली महिला हुई दुर्घटना की शिकार

दुर्ग: रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है. दुर्ग के नेहरू नगर चौक इलाके में तेज रफ्तार ट्रेलर वाहन ने स्कूटी सवार महिला को बुरी तरह से कुचल दिया. हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई. हादसा नेहरू नगर चौक के योगा पार्क इलाके में हुई. हादसे के बाद मौके पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई. मृतक बुजुर्ग महिला का नाम हेमिन बाई पटेल था. मृतक की उम्र 60 साल थी.

मृतक महिला की बहू को बेटा हुआ है. ये खबर सुनने के बाद महिला अपनी स्कूटी से अपने परिजन के साथ पोते को देखने के लिए घर से निकली थी. रास्ते में जब उनकी स्कूटी रायपुर मार्ग पर पहुंची तो तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसकी स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया. हादसा इतना खतरनाक था कि महिला बुरी तरह से घायल हो गई. गंभीर हालत में महिला को लोगों ने उठाने की कोशिश की, लेकिन महिला की मौत हो चुकी थी. स्थानीय लोगों ने हादसे की खबर पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची. हादसे में स्कूटी चला रहा रिश्तेदार बाल-बाल बच गया.

मातम में बदली खुशियां (ETV Bharat)

हादसे का शिकार हुई दादी

एक तरह जहां पूरा परिवार पोते के जन्म की खुशियां मना रहा था, वहीं पोते की दादी सड़क हादसे का शिकार हो गई. खुशी के बीच हुए इस दर्दनाक हादसे से पूरा परिवार सदमे में है. परिवार वालों ने बताया कि पोते के जन्म की खबर उसकी दादी को दी गई थी. खबर सुनने के बाद दादी काफी खुश थी. परिवार वालों से फोन पर बात होने के बाद बुजुर्ग महिला रिश्तेदार के साथ स्कूटी से पोते के देखने निकली थी, तभी उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई.

मौके से फरार हुआ ट्रेलर चालक

हादसे के बाद परिवार जहां दुखी है वहीं ट्रेलर चालक हादसे के बाद मौके से फरार होने में कामयाब रहा. दुर्ग पुलिस अब फरार ट्रेलर चालक की तलाश में जुट गई है. पुलिस गाड़ी नंबर के आधार पर गाड़ी के मालिक और चालक का पता लगा रही है. उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही गाड़ी के चालक को पकड़ लिया जाएगा.