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आगरा में लापता "माऊ" के मिलने पर लौटी परिवार की खुशियां; अज्ञात व्यक्ति ने वीडियो काॅल कर दी जानकारी, इनाम लेकर गया

आगरा में लापता तोता मिला ( Photo credit: ETV Bharat )

आगरा : जिले में लापता पालतू तोता 'माऊ' आखिरकार पांच दिन बाद रविवार को परिवार को मिल गया. परिवार ने पालतू तोते के लापता होने पर शहर में पोस्टर और होर्डिंग लगवाए थे. जिसमें तोता खोजकर लाने वाले को 50 हजार रुपये का ऐलान किया था. इससे परिवार के पास आगरा ही नहीं कई जगह से कॉल आए थे. आगरा में लापता "माऊ" के मिलने पर लौटी परिवार की खुशियां (Video credit: ETV Bharat) रविवार को एक अज्ञात व्यक्ति ने कॉल करके परिवार से बात की. वीडियो कॉल करके लापता तोता दिखाया, जैसे ही तोता ने परिवार के लोगों की आवाज सुनी तो उन्हें अपनी भाषा में जबाव भी दिया. जिस पर अज्ञात व्यक्ति को 50 हजार रुपये का इनाम देकर परिवार अपने पालतू तोता 'माऊ' को ले आए.







सुनील कुमार सिंह ने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने रविवार को कॉल किया. उसने कहा कि तोता उसके पास है. इसके बाद व्यक्ति ने वीडियो कॉल की. जिससे हमने तोता "माऊ" की पहचान की. फिर, परिवार ने "माऊ" से बात की. उसकी बताई जगह पर पहुंचे. इसके बाद 50 हजार रुपये देकर तोता वापस ले लिया. इसके बाद "माऊ" के लौटते ही परिवार की खुशियां लौट आईं.