ETV Bharat / state

आगरा में लापता "माऊ" के मिलने पर लौटी परिवार की खुशियां; अज्ञात व्यक्ति ने वीडियो काॅल कर दी जानकारी, इनाम लेकर गया

लोहामंडी-बोदला रोड स्थित रहने वाले अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह का पालतू तोता 13 जुलाई की शाम लापता हो गया था.

आगरा में लापता तोता मिला
आगरा में लापता तोता मिला (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 7:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा : जिले में लापता पालतू तोता 'माऊ' आखिरकार पांच दिन बाद रविवार को परिवार को मिल गया. परिवार ने पालतू तोते के लापता होने पर शहर में पोस्टर और होर्डिंग लगवाए थे. जिसमें तोता खोजकर लाने वाले को 50 हजार रुपये का ऐलान किया था. इससे परिवार के पास आगरा ही नहीं कई जगह से कॉल आए थे.

आगरा में लापता "माऊ" के मिलने पर लौटी परिवार की खुशियां (Video credit: ETV Bharat)

रविवार को एक अज्ञात व्यक्ति ने कॉल करके परिवार से बात की. वीडियो कॉल करके लापता तोता दिखाया, जैसे ही तोता ने परिवार के लोगों की आवाज सुनी तो उन्हें अपनी भाषा में जबाव भी दिया. जिस पर अज्ञात व्यक्ति को 50 हजार रुपये का इनाम देकर परिवार अपने पालतू तोता 'माऊ' को ले आए.



सुनील कुमार सिंह ने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने रविवार को कॉल किया. उसने कहा कि तोता उसके पास है. इसके बाद व्यक्ति ने वीडियो कॉल की. जिससे हमने तोता "माऊ" की पहचान की. फिर, परिवार ने "माऊ" से बात की. उसकी बताई जगह पर पहुंचे. इसके बाद 50 हजार रुपये देकर तोता वापस ले लिया. इसके बाद "माऊ" के लौटते ही परिवार की खुशियां लौट आईं.

उन्होंने बताया कि तोता परिवार का सदस्य है. बेटा-बेटी उसे बहुत याद कर रहे थे. बेटी ने तो खाना तक छोड़ दिया था. अब तोता मिलने से सभी बेहद खुश हैं. तोता परेशान दिख रहा था. उसे सबसे पहले पशु चिकित्सक के पास लेकर गए. जहां पर चिकित्सक ने बताया कि छोटे पिंजरे में रखने से उसके पैर कमजोर हो गए हैं. उसे ठीक होने में अभी समय लगेगा. तोता डरा और घबराया हुआ है इसलिए, ज्यादा बातचीत भी नहीं कर रहा है.


उन्होंने बताया कि जब से मैंने होर्डिंग और इनाम की बात कही तब से मेरे फोन पर लगातार कॉल आ रहे थे. कई लोग हमें तोता अपने पास होने की जानकारी दे रहे थे. रविवार सुबह आए एक व्यक्ति ने कॉल से हम उसकी बताई लोकेशन शास्त्रीपुरम पहुंचे. जहां पर व्यक्ति ने चेहरा ढक रखा था. उसने पहले इनाम के 50 हजार रुपये लिए और तोता "माऊ" देकर चला गया. उन्होंने बताया कि तोता वापस आने से सभी खुश हैं. तोता मुझे 'पापा' और पत्नी को "मम्मी" कहता है.



बता दें कि लोहामंडी-बोदला रोड स्थित एक रेजीडेंसी निवासी अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह का पालतू तोता ‘माऊ’ 13 जुलाई की शाम करीब चार बजे लापता हो गया था. अचानक तेज आवाज होने से तोता डर गया और उड़ गया था. तोता आवास विकास सेक्टर चार की ओर उड़ा था. उसकी तलाश की लेकिन नहीं मिला. जिससे पत्नी और बच्चे बेहद चिंतित हो गए. पूरा परिवार तोता के लापता होने से परेशान था. जिस पर ही परिवार ने शहर में होर्डिंग लगवाए और तोता को ढूंढने वाले को 50 हजार रुपये इनाम की घोषणा की थी.


यह भी पढ़ें : '50 हजार का इनामी तोता, ढूंढ़कर लाओ इनाम ले जाओ', आगरा के वकील के ऐलान से हैरत में शहरी

TAGGED:

AGRA LATEST NEWS
PARROT MISSING
PET PARROT MISSING
PARROT CASE AGRA
AGRA NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.