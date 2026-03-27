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हनुमत जन्मोत्सव: 29 और 30 मार्च को खोले के हनुमान मंदिर में 'राम यज्ञ', दी जाएंगी सवा लाख आहूतियां

हनुमत जन्मोत्सव के तहत 30 मार्च की संध्या को पदमश्री गुलाबो सपेरा द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी जायेगी.

Khole Ke Hanuman Temple
खोले के हनुमान मंदिर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 27, 2026 at 6:02 PM IST

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जयपुर: श्री खोले के हनुमान मंदिर में हनुमत जन्मोत्सव के उपलक्ष में 29 और 30 मार्च को द्विदिवसीय 'राम यज्ञ' का आयोजन किया जाएगा. इसमें सवा लाख आहूतियां दी जाएंगी. पंचदिवसीय हनुमत जन्मोत्सव के तहत मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान और भजन संध्याओं का आयोजन किया जाएगा. पदमश्री गुलाबो सपेरा द्वारा नृत्य की प्रस्तुति भी दी जायेगी.

श्री नरवर आश्रम सेवा समिति के महामंत्री बृजमोहन शर्मा ने बताया कि श्री खोले के हनुमान जी के चरणों में संस्थापक ब्रह्मलीन पं राधेलाल चौबे की प्रेरणानुसार 29 और 30 मार्च को राम यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है. राम यज्ञ में सवा लाख आहूतियां अर्पित की जाएंगी. निशुल्क रूप से आने वाले भक्त भी आहुतियां दे सकेंगे. इस दौरान हनुमान जी का विशेष श्रृंगार किया जाएगा और झांकियां सजाई जाएंगी. 108 प्रकार की औषधियों से भगवान का अभिषेक किया जाएगा. हनुमान जी को 150 किलो पंचामृत अर्पित किया जाएगा. भगवान हनुमान जी को नवीन चोला धारण करवाया जाएगा.

पदमश्री गुलाबो सपेरा देंगी प्रस्तुति (ETV Bharat Jaipur)

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Office bearers addressing the press
प्रेस को संबोधित करते पदाधिकारी (ETV Bharat Jaipur)

बृजमोहन शर्मा ने बताया कि हनुमत जन्मोत्सव के तहत 30 मार्च की संध्या को पदमश्री गुलाबो सपेरा द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी जायेगी. 31 मार्च की सायं 7 बजे भारतीय कला संस्थान डीग के कलाकारों द्वारा श्री कृष्ण लीला और महारास विष्णु शर्मा, अशोक शर्मा के संयोजन में प्रस्तुत करेंगे. बुधवार 1 अप्रैल को सुपर स्टार सिंगर फेम आकांक्षा राव भजन गायन करेंगी. इसी दिन कहरवा म्युजिक अकादमी के प्रसिद्ध तबला वादक पं विजय सिद्ध व विख्यात गायक पं विजयेन्द्र गौतम भक्ति संगीत प्रस्तुत करेंगे. पंचदिवसीय हनुमत जन्मोत्सव के अन्तिम दिन 2 अप्रैल की सायं 7 बजे श्री श्याम ज्योति भजन संध्या परिवार मनोहारी भजनों की प्रस्तुति देगा. वृद्धजन और असहाय के लिए मंदिर परिसर में विद्युत चलित वाहनों की व्यवस्था सुबह से देर रात तक संचालित रहेगी.

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खोले के हनुमान मंदिर में राम यज्ञ
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