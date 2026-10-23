बहराइच पहुंचे महंत राजू दास; बोले- "अखिलेश यादव डर के मारे आजम खान से मिले"
बहराइच में लोगों ने महंत राजू दास का फूल-मालाओं से स्वागत किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 11:08 PM IST
बहराइच : अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास शुक्रवार को बहराइच पहुंचे. इस दौरान लोगों ने उनका फूल-मालाओं से स्वागत किया. प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जुबानी हमला बोला.
उन्होंने कहा कि सावधान होने की जरूरत है. अगर हिंदू सतर्क और सजग नहीं हुआ, तो फिर गुलामी की ओर हम बढ़ जाएंगे. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव डर के मारे आजम खान से मिले हैं. उन्होंने दावा किया कि सपा की 30 सीट से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगी.
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या होती थी, गुंडा, माफिया, अपराधी का बोलबाला होता था. उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में अपराधी जेल में से बाहर आकर मारकर फिर जेल चले जाते थे. यही उत्तर प्रदेश है, 5 बजे के बाद हमारी बेटियां नहीं निकल पातीं थीं.
उन्होंने कहा कि यही उत्तर प्रदेश व्यवसायी, व्यापारी 1 लेकर रोड पे नहीं निकलता था. उन्होंने कहा कि आज सीएम योगी का बुलडोजर चल रहा है. आज डबल इंजन की सरकार मोदी और योगी के नेतृत्व में चल रही है. अच्छा कार्य चल रहा है.
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता सत्य के साथ है और झूठे मक्कारों के साथ, रामद्रोहियों के साथ, सनातन द्रोहियों के साथ उत्तर प्रदेश की जनता नहीं होगी. उन्होंने दावा किया कि अबकी बार 300 पार फिर बुलडोजर की सरकार, योगी बाबा की सरकार. उन्होंने मांग की कि इस जिले का नाम महाराजा सुहेलदेव नगर रखना चाहिए.
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