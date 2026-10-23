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बहराइच पहुंचे महंत राजू दास; बोले- "अखिलेश यादव डर के मारे आजम खान से मिले"

बहराइच पहुंचे हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ( Photo credit: ETV Bharat )

बहराइच : अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास शुक्रवार को बहराइच पहुंचे. इस दौरान लोगों ने उनका फूल-मालाओं से स्वागत किया. प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जुबानी हमला बोला.

उन्होंने कहा कि सावधान होने की जरूरत है. अगर हिंदू सतर्क और सजग नहीं हुआ, तो फिर गुलामी की ओर हम बढ़ जाएंगे. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव डर के मारे आजम खान से मिले हैं. उन्होंने दावा किया कि सपा की 30 सीट से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगी.