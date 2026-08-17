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हनुमानगढ़ में नशे पर बड़ा प्रहार: टाउन पुलिस ने पकड़ी 17 करोड़ की प्रतिबंधित दवा, तीन गिरफ्तार

हनुमानगढ़: जिले में हनुमानगढ़ टाउन थाना पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत डीएसटी की सूचना पर नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. पुलिस ने मुख्य आरोपी मनप्रीत सिंह समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर करोड़ों रुपए की प्रतिबंधित एवं नशीली दवा का बड़ा जखीरा जब्त किया. आरोपियों ने हनुमानगढ़ टाउन क्षेत्र के सिंधी मोहल्ले में गोदाम में दवाइयों का स्टॉक कर रखा था. यहीं से आसपास के गांवों और शहरों में नशीली एवं प्रतिबंधित दवा की सप्लाई करते थे. गोदाम से 4 लाख से अधिक प्रतिबंधित गोलियां और कैप्सूल बरामद किए गए.

पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य ने सोमवार को मीडिया को बताया, सीआई लखवीर सिंह के नेतृत्व में एसआई रामकेर की टीम ने गश्त के दौरान 17 करोड़ की प्रतिबंधित दवा बरामद की. आरोपियों से 4 लाख 12 हजार 300 प्रतिबंधित गोलियां और कैप्सूल पकड़े. इनमें 32 Buprenorphine Tablets एनडीपीएस घटक एवं प्रतिबंधित 1,99,400 Pregablin Capsules एवं 2,12,900 Tapentadol Hydrochloride Tablets Tanedol) तथा एक वाहन बरामद किया. जब्त दवा की कीमत करीब 17 करोड़ रुपए है.