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हनुमानगढ़ में भीषण हादसा: फुटबॉल की तरह उछली कार, सरपंच के बेटे की मौके पर ही मौत

हादसे में सरपंच के बेटे की मौत ( ETV Bharat Hanumangarh )

हनुमानगढ़: जिले के पल्लू-अर्जुनसर मेगा हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार कार के अनियंत्रित होकर पलटने से दनियासर गांव की सरपंच इंद्रा थालौड़ के 17 वर्षीय बेटे की मौत हो गई. हादसे का भयावह पल सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है. फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित हो जाती है. इसके बाद कार उछलकर सड़क पर चल रही दो अन्य कारों से टकराती है.टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार फुटबॉल की तरह उछलती हुई नजर आती है. इसके बाद कार पलट जाती है. कार के पलटते ही कन्हैया कार से बाहर गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

ईंटों से टकराकर हवा में उछली कार: पल्लू थानाधिकारी जगदीश कड़वासरा ने बताया-दनियासर गांव सरपंच इंद्रा थालौड़ का बेटा अपनी कार से किसी को छोड़कर घर लौट रहा था. इसी दौरान पल्लू थाना इलाके में पल्लू-अर्जुनसर मेगा हाईवे पर बुडानिया हॉस्पिटल के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई और किनारे पर रखी ईंटों से टकराकर करीब 30 फीट हवा में उछली.इसके बाद कार वहां खड़ी दो गाड़ियों पर से पलटते हुए वहां रखे जनरेटर पर जा गिरी.