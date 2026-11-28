हनुमानगढ़ में भीषण हादसा: फुटबॉल की तरह उछली कार, सरपंच के बेटे की मौके पर ही मौत
पल्लू-अर्जुनसर मेगा हाईवे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी, दो गाड़ियों से टकराई, हादसा सीसीटीवी में कैद.
Published : November 28, 2026 at 8:39 PM IST
हनुमानगढ़: जिले के पल्लू-अर्जुनसर मेगा हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार कार के अनियंत्रित होकर पलटने से दनियासर गांव की सरपंच इंद्रा थालौड़ के 17 वर्षीय बेटे की मौत हो गई. हादसे का भयावह पल सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है. फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित हो जाती है. इसके बाद कार उछलकर सड़क पर चल रही दो अन्य कारों से टकराती है.टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार फुटबॉल की तरह उछलती हुई नजर आती है. इसके बाद कार पलट जाती है. कार के पलटते ही कन्हैया कार से बाहर गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.
ईंटों से टकराकर हवा में उछली कार: पल्लू थानाधिकारी जगदीश कड़वासरा ने बताया-दनियासर गांव सरपंच इंद्रा थालौड़ का बेटा अपनी कार से किसी को छोड़कर घर लौट रहा था. इसी दौरान पल्लू थाना इलाके में पल्लू-अर्जुनसर मेगा हाईवे पर बुडानिया हॉस्पिटल के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई और किनारे पर रखी ईंटों से टकराकर करीब 30 फीट हवा में उछली.इसके बाद कार वहां खड़ी दो गाड़ियों पर से पलटते हुए वहां रखे जनरेटर पर जा गिरी.
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शव को मोर्चरी में रखवाया: जगदीश कड़वासरा ने बताया-मृतक के शव को पल्लू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया गया. इसके बाद शव का पोस्टमॉर्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया.हादसे के संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर हादसे से जुड़े घटनाक्रम की जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.
मातम में बदली खुशियां : जिस घर में कुछ दिन पहले तक चुनाव जीतने की खुशी थी, वहां अब मातम पसरा हुआ है. मृतक कन्हैया की माता इंद्रा थालौड़ गांव की सरपंच चुनी गई थीं. परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह खुशी जल्द ही मातम में बदल जाएगी. जिस घर में मां की जीत की चर्चा हो रही थी, वहां अब बेटे की मौत से सन्नाटा पसरा है. मां के सरपंच बनने की खुशी के बीच बेटे की मौत की खबर ने परिवार सहित पूरे गांव को भी गम में डुबो दिया है.
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