हनुमानगढ़ में चार दिन की इंटरनेट बंदी, मंत्री रावत बोले- घटनाक्रम दुखद, सरकार की पैनी नजर

एथेनॉल प्लांट विवाद पर मंत्री रावत बोले- लोकतंत्र में संवाद का अधिकार होने के बावजूद शांति-व्यवस्था को बनाए रखना आवश्यक है.

जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 12, 2025 at 4:59 PM IST

भरतपुर: हनुमानगढ़ में चार दिनों से जारी तनाव, इंटरनेट बंदी, बढ़ते विरोध और कानून-व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों के बीच जिला प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने शुक्रवार को प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि घटनाक्रम दुखद है लेकिन सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोकतंत्र में संवाद का अधिकार होने के बावजूद शांति-व्यवस्था को हर हाल में बनाए रखना आवश्यक है. वहीं, बिजली सरचार्ज, जनगणना से पहले तबादलों की मांग और चुनावी वादों पर भी मंत्री ने सरकार का पक्ष साफ किया.

प्रदेश के हनुमानगढ़ जिले में पिछले चार दिनों से इंटरनेट बंदी और एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण को लेकर बढ़ते विरोध-प्रदर्शनों को लेकर माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है. 17 दिसंबर को किसान नेता राकेश टिकैत की प्रस्तावित बड़ी पंचायत से हालात के और गर्म होने की आशंका जताई जा रही है. इन सभी मुद्दों पर पूछे गए सवालों के जवाब में जल संसाधन मंत्री और जिला प्रभारी सुरेश रावत ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन अभिव्यक्ति का तरीका शांतिपूर्ण होना चाहिए. उन्होंने कहा कि जो घटनाक्रम हुआ वह दुखद है. मेरी जनता से अपील है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखें. सरकार हालात पर लगातार नजर रखे हुए है.

मंत्री रावत ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Bharatpur)

राजस्थान बिजली में आत्मनिर्भर : उपभोक्ताओं पर 50–60 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने और इससे 60 से 350 रुपये तक बढ़े बिलों पर सवाल उठाए जाने पर मंत्री रावत ने कहा कि यह फैसला विभागीय आवश्यकता के अनुसार लिया गया है. उन्होंने दावा किया कि इतिहास में पहली बार राजस्थान 5000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन के साथ आत्मनिर्भर बना है. पिछली सरकारें 80 हजार करोड़ का घाटा छोड़कर गई थीं. ऐसे में समय-समय पर फ्यूल सरचार्ज लगाना तकनीकी आवश्यकता है.

जनगणना शुरू होने के बाद एक से सवा साल तक तबादलों के बैन की संभावना को लेकर शिक्षक, तृतीय श्रेणी कर्मचारी और अन्य विभागों में नाराजगी लगातार बढ़ रही है. इस पर मंत्री रावत ने कहा कि विभाग अपने स्तर पर आवश्यकता अनुसार सूची जारी करते रहते हैं. उन्होंने कहा कि डेपुटेशन से लेकर डीओपी की परमिशन तक, प्रक्रिया जारी रहती है. ट्रांसफर की वजह से विकास का पहिया नहीं रुकेगा, सरकार लगातार काम कर रही है. सवालों के बीच मंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार जनता से किए गए 75% से अधिक चुनावी संकल्प पूरे कर चुकी है और शेष वादों पर भी तेजी से काम चल रहा है.

