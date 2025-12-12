ETV Bharat / state

हनुमानगढ़ में चार दिन की इंटरनेट बंदी, मंत्री रावत बोले- घटनाक्रम दुखद, सरकार की पैनी नजर

जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: हनुमानगढ़ में चार दिनों से जारी तनाव, इंटरनेट बंदी, बढ़ते विरोध और कानून-व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों के बीच जिला प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने शुक्रवार को प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि घटनाक्रम दुखद है लेकिन सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोकतंत्र में संवाद का अधिकार होने के बावजूद शांति-व्यवस्था को हर हाल में बनाए रखना आवश्यक है. वहीं, बिजली सरचार्ज, जनगणना से पहले तबादलों की मांग और चुनावी वादों पर भी मंत्री ने सरकार का पक्ष साफ किया. प्रदेश के हनुमानगढ़ जिले में पिछले चार दिनों से इंटरनेट बंदी और एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण को लेकर बढ़ते विरोध-प्रदर्शनों को लेकर माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है. 17 दिसंबर को किसान नेता राकेश टिकैत की प्रस्तावित बड़ी पंचायत से हालात के और गर्म होने की आशंका जताई जा रही है. इन सभी मुद्दों पर पूछे गए सवालों के जवाब में जल संसाधन मंत्री और जिला प्रभारी सुरेश रावत ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन अभिव्यक्ति का तरीका शांतिपूर्ण होना चाहिए. उन्होंने कहा कि जो घटनाक्रम हुआ वह दुखद है. मेरी जनता से अपील है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखें. सरकार हालात पर लगातार नजर रखे हुए है. मंत्री रावत ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Bharatpur)