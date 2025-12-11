ETV Bharat / state

हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री पर बवाल, क्यों भड़का इतना बड़ा संघर्ष ? समझें पूरा मामला

राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण पर 10 दिसंबर को हुए बवाल पर जमीनी हालात समझिए...

Farmers Protest in Hanumangarh
हनुमानगढ़ में धरना-प्रदर्शन और बवाल... (ETV Bharat Hanumangarh)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 11, 2025 at 7:25 PM IST

11 Min Read
Choose ETV Bharat

हनुमानगढ़/जयपुर: जिले के टिब्बी इलाके के राठीखेड़ा गांव में प्रस्तावित एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री इन दिनों जोरदार विवाद और हिंसक टकराव का केंद्र बन गई है. करीब 450 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की जा रही यह फैक्ट्री, जो सरकार के अनुसार आधुनिक तकनीक से बनेगी और केंद्र सरकार के एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) प्रोग्राम को सपोर्ट करेगी, लेकिन यह प्रोजेक्ट अब किसानों के लिए संघर्ष का बड़ा मुद्दा बन गया है.

फैक्ट्री के खिलाफ पिछले कई महीनों से चल रहा विरोध 10 दिसंबर को अचानक भड़क उठा और हालात बेकाबू हो गए. फैक्ट्री की दीवार तोड़ी गई, वाहन जलाए गए, पुलिस-किसान टकराव हुआ और सैकड़ों लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए. मामला अब सियासी रंग भी पकड़ चुका है और राज्य में बड़ी बहस छिड़ गई है.

किसने क्या कहा, सुनिए.... (ETV Bharat Jaipur)

विरोध की शुरुआत: 10 महीनों का शांत आंदोलन बुधवार 10 दिसंबर की शाम अचानक उग्र हो गया. एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ स्थानीय किसानों का विरोध सितंबर 2024 में शुरू हुआ था. लगभग 10 महीनों तक आंदोलन शांतिपूर्ण रहा और फिर 10 दिसंबर को यही किस अचानक उग्र होकर फैक्ट्री की दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हो जाते हैं और कई वाहनों को आग लगा दी जाती है.

आंदोलन कर रहे किसानों कहना है कि फैक्ट्री शुरू होने से भूजल पर भारी दबाव पड़ेगा और प्रदूषण बढ़ेगा. साथ ही उपजाऊ भूमि खराब होगी, जिससे स्थानीय पर्यावरण के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य को भी खतरा होगा. किसानों का कहना है कि यह क्षेत्र पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहा है. ऐसे में अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट यहां के संसाधनों पर भारी भार डालेगा.

इसलिए किसानों का विरोध :

  • फैक्ट्री से भूजल पर भारी दबाव पड़ेगा
  • प्रदूषण बढ़ेगा
  • उपजाऊ भूमि खराब होगी
  • स्थानीय पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को खतरा होगा

विरोध क्यों भड़का ? : टिब्बी क्षेत्र में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसान लगातार विरोध का रुख अख्तियार किए हुए थे. जून 2025 तक इस मसले पर ज्ञापन, धरने और विरोध का रुख देखने को मिल रहा था. इसके बाद जुलाई में कंपनी ने फैक्ट्री के लिए बाउंड्री वॉल बनाने का काम शुरू किया तो विरोध मुखर होने लगा. 19 नवंबर 2025 को पुलिस की सुरक्षा में फैक्ट्री का निर्माण दोबारा शुरू हुआ. इस दौरान कुछ किसान नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया. यहीं से आंदोलन को लेकर किसानों का रुख उग्र होता गया जो 10 दिसंबर को एक बड़े घटनाक्रम के रूप में सामने आया.

Hanumangarh Protest
पुलिस हिरासत में विधायक रुपिंदर कुन्नर (ETV Bharat Hanumangarh)

10 दिसंबर 2025 - हिंसा और आगजनी : 10 दिसंबर की दोपहर किसानों की बड़ी सभा टिब्बी एसडीएम कार्यालय के बाहर हुई. शाम करीब 4 बजे भीड़ ट्रैक्टरों पर सवार होकर फैक्ट्री साइट की ओर बढ़ी. इस दौरान निर्माणाधीन फैक्ट्री की दीवार को ट्रैक्टरों से तोड़ा गया और प्रदर्शनकारियों ने ऑफिस परिसर में घुसकर आगजनी की. 14 से अधिक गाड़ियां और JCB मशीनें जलाई गईं. हालात बेकाबू होता देखकर पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज किया. इस बीच दोनों ओर से जमकर पथराव भी हुआ.

पढ़ें : एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध, इंटरनेट सेवाएं आज भी बंद, 7 लोंगो को पुलिस ने किया डिटेन, कई घायल पुलिसकर्मी हनुमानगढ़ रेफर

इस पूरे प्रदर्शन के दौरान 70 से अधिक प्रदर्शनकारियों को चोटें आईं, जिनमें कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पूनिया भी शामिल थे. पूनिया के सिर में जख्म आने के बाद उन्हें तीन टांके लगाए गए. वहीं, घायल हालत में कई किसानों को अस्पताल भेजा गया तो कुछ को मौके पर ही इलाज मुहैया करवाया गया. इस पूरे मामले में 40 से ज्यादा किसानों को हिरासत में लिया जा चुका है. वहीं, 107 किसान और ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं. कांग्रेस नेताओं का दावा है कि फैक्ट्री के आसपास के लगभग 30 परिवार अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों का रुख कर चुके हैं.

इंटरनेट बंद, बाजार बंद और पुलिस बल तैनात : हालात बिगड़ने के बाद हनुमानगढ़ जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए. बुधवार की हिंसा के बाद गुरुवार को टिब्बी क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है. शिक्षा संस्थान और बाजार भी बंद है और फैक्ट्री के आस-पास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. गांवों में सुरक्षा बलों की ओर से फ्लैग मार्च किया जा रहा है. वहीं, गुरुद्वारा सिंह सभा और तहसीलदार कार्यालय में लगातार वार्ता जारी है. एडीजी, संभागीय आयुक्त, IG बीकानेर, कलेक्टर और SP मौके पर पहुंचे हैं. गुरुवार दोपहर तक वरिष्ठ अधिकारियों ने किसानों से वार्ता की और तनाव कम करने के लिए लगातार बैठकें चलती रहीं.

फैक्ट्री की अनुमति पर प्रशासन का दावा : हनुमानगढ़ कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव के अनुसार यह प्रोजेक्ट 2022 में 'राइजिंग राजस्थान' के दौरान MOU के तहत स्वीकृत हुआ था. साल 2023 में इंडस्ट्रियल कन्वर्जन और जमीन की रजिस्ट्री पूरी हुई. इसके बाद स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सहित सभी विभागों से अनुमति जारी की गई. जिला प्रशासन का दावा है कि 10 दिसंबर की सुबह महापंचायत में टिब्बी एसडीएम ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि स्थानीय भावनाओं को देखते हुए कंपनी का काम रोकने के लिए प्रशासन सहमत है, वे इसका लिखित आश्वासन देने को भी तैयार थे. इसके बावजूद भीड़ उग्र हो गई.

किसान क्यों नहीं चाहते वे यह प्लांट ? : एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध कर रहे किसान कहते हैं कि फैक्ट्री भूजल का भारी दोहन करेगी. इसके अलावा प्रदूषण बढ़ेगा. धुआं और केमिकल मिट्टी खराब करेंगे, जिससे खेती और पशुपालन प्रभावित होगा. इसके अलावा स्थानीय पर्यावरण और स्वास्थ्य पर बड़ा खतरा है. किसान संगठनों का कहना है कि जब तक पर्यावरण मंजूरी और स्थानीय लोगों की सहमति नहीं मिलती, प्लांट नहीं बनने देंगे. एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण को लेकर इतने बड़े बवाल के बावजूद कंपनी पक्ष को लोग फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं. ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक जतिंदर अरोड़ा और रॉबिन जिंदल का अभी तक कोई बयान सार्वजनिक नहीं आया है.

एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री : एशिया की सबसे बड़ी इस एथेनॉल फैक्ट्री का चक 4 आरके, राठीखेड़ा में बन रही है, जो 45 एकड़ में फैली हुई है. इसके निर्माण पर लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत खर्च होगी, जिससे 40 मेगावाट क्षमता वाला अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट तैयार होगा. इस प्लांट को बनाने वाली कंपनी ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड है. सरकार का कहना है कि प्लांट EBP-20 लक्ष्य को आगे बढ़ाएगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार देगा, जिससे क्षेत्रीय विकास में योगदान करेगा.

राजनीतिक तूफान- दोनों पक्षों की बयानबाजी तेज : गुरुवार को दिल्ली में RLP सांसद हनुमान बेनीवाल 10 दिसंबर को हनुमानगढ़ के टिब्बी में हुए घटनाक्रम को लेकर काफी नाराज नजर आए. उन्होंने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए फैक्ट्री में बीजेपी के एक मंत्री की पार्टनरशिप होने का आरोप लगाया. बेनीवाल ने कहा यह फैक्ट्री पानी और मिट्टी दोनों को नष्ट कर देगी, जो पर्यावरण के लिए खतरा है. इसकी पूरी जांच होनी चाहिए.

इस पूरे घटनाक्रम के बीच जख्मी हुए कांग्रेस के विधायक अभिमन्यु पूनिया ने भी जिला प्रशासन और जिले की पुलिस को इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार बताया. वहीं, गुरुवार को अपनी गिरफ्तारी के बाद एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर ने कहा कि इस तरह पुलिस से गिरफ्तार करा कर सरकार जनता की आवाज को दबा नहीं सकती. लड़ाई जारी रहेगी. वहीं, डीवाईएसपी प्रशांत कौशिक ने कहा कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एहतियातन हिरासत में ली गई थी. जिसके बाद सभी को रिहा कर दिया गया.

सरकार पर कांग्रेस और कामरेडों का आरोप : गुरुवार को जयपुर में सरकार का पक्ष रखने के लिए दो मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सामने आए. कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि घटना कांग्रेस नेताओं की साजिश का नतीजा है और किसानों को गुमराह किया गया है. उग्र प्रदर्शन को लेकर गोदारा ने कहा कि राजस्थान के बाहर के लोग भीड़ में घुसाए गए, जबकि फैक्ट्री की अनुमति कांग्रेस सरकार ने ही दी थी. वहीं, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जब आपकी सरकार ने अनुमतियां दीं, तब विरोध क्यों नहीं हुआ ? उन्होंने आरोप लगाया कि असामाजिक तत्व भीड़ में घुसकर हिंसा बढ़ा रहे हैं. सरकार वार्ता को तैयार है, पर कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं है.

पढ़ें : थेनॉल फैक्ट्री विवाद: भजनलाल सरकार ने कहा- आंदोलन प्रायोजित था, बाहरी तत्वों ने बिगाड़ा माहौल

हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों के प्रदर्शन पर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का बयान आया है. मीणा ने कहा कि एथेनॉल फैक्ट्री के प्रोजेक्ट को गहलोत सरकार ने अप्रूव किया था. अब उन्हीं के विधायक किसानों के जरिए फैक्ट्री पर धावा बोल रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याएं जायज हो सकती है, लेकिन हल संवाद से ही निकलेगा.

आंदोलन खत्म करने के लिए वार्ता की कोशिशें : बुधवार को हुई आगजनी और हिंसा के बाद गुरुवार को गुरुद्वारा सिंह सभा में लगातार बैठकें जारी रहीं. संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की तहसीलदार कार्यालय में प्रशासन के साथ वार्ता जारी है, जहां किसानों ने चेतावनी दी है कि उनकी मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा. इस बीच इलाके में स्थिति तनावपूर्ण और शांतिप्रद बनी हुई है.

एडीजीपी ने क्या कहा ? दूसरी ओर एडीजीपी वीके सिंह ने टिब्बी में की प्रेस वार्ता की और बवाल मामले में की पुलिस संयम की सराहना की. सिंह बोले कि पुलिसकर्मियों ने बहुत ज्यादा संयम रखा. उन्होंने किसानों से बाहरी लोगों के प्रभाव में ना आने की अपील की. उन्होंने इस दौरान आधा दर्जन पुलिसकर्मियों सहित करीब तीन दर्जन के घायल होने की बात कही. साथ ही बताया कि फैक्ट्री प्रबंधन और घायलों की तरफ से करीब 100 लोगों पर मुकदमा दर्ज होने की बात कही.

भारत सरकार की ओर से पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के लिए 2003 में शुरू किया गया एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम अब बड़े मुकाम पर पहुंच गया है. सरकार के अनुसार 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण (E20) लागू करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे तय समय से पहले पूरा कर लिया गया है. यह उपलब्धि ऊर्जा सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

क्या है एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम ? : EBP कार्यक्रम का उद्देश्य पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, प्रदूषण घटाना और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है. एथेनॉल, गन्ने के शीरे, मक्का, चावल की भूसी और अन्य कृषि अवशेषों से तैयार होने वाला एक नवीकरणीय जैव ईंधन है. इसे पेट्रोल में मिलाकर ऊर्जा दक्षता बढ़ाई जाती है.

कितनी है देश में एथेनॉल की जरूरत ? : E20 मिश्रण लागू करने के लिए 1016 करोड़ लीटर एथेनॉल पेट्रोल मिश्रण के लिए और 334 करोड़ लीटर एथेनॉल अन्य औद्योगिक उपयोग के लिए आवश्यक है. राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के तहत तेल विपणन कंपनियां देशभर में मिश्रित पेट्रोल बेच रही हैं.

देश में उपलब्ध दो प्रमुख एथेनॉल मिश्रण :

1. E10 पेट्रोल :

  • 10% एथेनॉल + 90% पेट्रोल
  • पूरे देश में उपलब्ध
  • उत्सर्जन कम करता है
  • 2001 के बाद बने अधिकांश वाहनों के लिए सुरक्षित

2. E20 पेट्रोल :

  • 20% एथेनॉल + 80% पेट्रोल
  • 2025 तक पूरे देश में उपलब्ध कराने का लक्ष्य
  • इसके लिए इंजनों को विशेष रूप से डिजाइन या संशोधित करना आवश्यक
  • स्वच्छ दहन, उच्च ऑक्टेन और बेहतर इंजन परफॉर्मेंस प्रदान करता है

TAGGED:

HANUMANGARH PROTEST
ETHANOL FACTORY ISSUE
एथेनॉल फैक्ट्री हनुमानगढ़
TIBBI ETHANOL PLANT PROTEST
FARMERS PROTEST IN HANUMANGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.