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हनुमानगढ़ विधायक बंसल पर दर्ज 2 FIR को हाईकोर्ट ने किया निरस्त, एक और मुकदमा दर्ज

विधायक गणेशराज बंसल ने हमने निर्दलीय का बोर्ड बनाया, जो कुछ लोगों को सहन नहीं हो रहा है.

MLA Bansal with supporters
समर्थकों के साथ विधायक बंसल (ETV Bharat Hanumangarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 29, 2026 at 11:01 PM IST

3 Min Read
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हनुमानगढ़: जमीन विवाद के मामले में हनुमानगढ़ से निर्दलीय विधायक गणेशराज बंसल खिलाफ एवं 8 अज्ञात लोगों के खिलाफ जंक्शन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. एक तरफ जहां जमीनी विवाद के मामले में जंक्शन थाने में एक और मामला दर्ज किया गया है. वहीं दूसरी ओर राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने विधायक से जुड़े दो अन्य मामलों में दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी है.

सीआईडी-सीबी करेगी जांच: नए मामले में परिवाद सिविल लाइंस निवासी हरबंस सिंह ने जंक्शन थाने में दिया है. जिसमें उन्होंने विधायक व अन्य पर प्लॉट पर बनी चारदीवारी तोड़ने और प्लॉट अपने रिश्तेदारों के नाम करवाने सहित अन्य आरोप लगाए गए हैं. पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद प्रकरण दर्ज कर लिया है. मामले में बीएनएस की धारा 308(2), 329(4), 331(6), 324(4), 324(5), 191(2), 191(3) और 190 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. प्रकरण विधायक से संबंधित होने के कारण जांच सीबी-सीआईडी को सौंपी जाएगी.

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इसी बीच मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने हनुमानगढ़ जंक्शन थाने में दर्ज दोनों एफआईआर को रद्द कर दिया. अदालत ने याचिकाकर्ता संतोष बंसल की आपराधिक विविध याचिकाओं का निस्तारण करते हुए यह आदेश दिया. मामले में गणेशराज बंसल, संतोष बंसल और वंदना जैन को राहत मिली है. संबंधित प्रकरणों में धोखाधड़ी तथा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पट्टे जारी किए जाने से जुड़े आरोप लगाए गए थे. इससे पहले 23 सितंबर को हाईकोर्ट ने इन मामलों में गिरफ्तारी और दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाते हुए विस्तृत आदेश सुरक्षित रखा था. गणेश राज बंसल की ओर से अधिवक्ता कुणाल उपाध्याय और विनोद शर्मा ने पैरवी की.

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विधायक ने बताया राजनीतिक रंजिश: हनुमानगढ़ विधायक गणेशराज बंसल ने बातचीत में कहा कि ये सब राजनीतिक रंजिश और नगर निकाय चुनावों से सबंधित है. मुझ पर सभापति चुनावों से ठीक पहले मुकदमे दर्ज किये गए और गिरफ्तारी भी कर ली गई. हमें निकाय चुनावों में जनादेश के बाद बहुमत मिला था. ऐसे में हमने निर्दलीय का बोर्ड बनाया, जो कुछ लोगों को सहन नहीं हो रहा है. हमें न्याय प्रक्रिया पर भरोसा है. मेरे ऊपर जो इससे पहले दो मुकदमे किये गए, उन दोनों मुकदमों को हाईकोर्ट ने स्थगित कर दिया है. हमें हमारी न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है. इस मामले में भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा.

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हनुमानगढ़ विधायक गणेशराज बंसल
HANUMANGARH MLA GANESH RAJ BANSAL

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