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Gogameri Toll Plaza Murder : आरोपी गिरफ्तार और दो नाबालिग डिटेन, गलत लेन में प्रवेश को लेकर हुआ था विवाद

टोलकर्मी की हत्या का खुलासा, आरोपी को बापर्दा गिरफ्तार... ( Source : Hanumangarh Police )

हनुमानगढ़: गोगामेड़ी थाना क्षेत्र के मुनसरी टोल प्लाजा पर टोलकर्मी की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को बापर्दा गिरफ्तार किया है. साथ ही दो नाबालिग को भी डिटेन किया है. वहीं, घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस के अनुसार गलत लेन में प्रवेश को लेकर विवाद हुआ था.

एसपी ने दी जानकारी : जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य ने हत्याकांड के पूरे प्रकरण में गोगामेड़ी थाने में पीसी करते हुए बताया कि घटना 23 सितंबर को अल सुबह करीब तीन बजे की है. तीन बाइक सवार युवक गोगामेड़ी मंदिर में माथा टेक कर वापस आ रहे थे और टोल प्लाजा की गलत लेन में प्रवेश कर गए थे. जिसके बाद टोलकर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो विवाद शुरू हो गया. पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा, सुनिए... (Source : Hanumangarh Police)