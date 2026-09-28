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Gogameri Toll Plaza Murder : आरोपी गिरफ्तार और दो नाबालिग डिटेन, गलत लेन में प्रवेश को लेकर हुआ था विवाद

हनुमानगढ़ में टोलकर्मी हत्याकांड का एसपी ने किया खुलासा. जानिए पूरा मामला...

Hanumangarh Murder
टोलकर्मी की हत्या का खुलासा, आरोपी को बापर्दा गिरफ्तार... (Source : Hanumangarh Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 28, 2026 at 5:22 PM IST

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हनुमानगढ़: गोगामेड़ी थाना क्षेत्र के मुनसरी टोल प्लाजा पर टोलकर्मी की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को बापर्दा गिरफ्तार किया है. साथ ही दो नाबालिग को भी डिटेन किया है. वहीं, घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस के अनुसार गलत लेन में प्रवेश को लेकर विवाद हुआ था.

एसपी ने दी जानकारी : जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य ने हत्याकांड के पूरे प्रकरण में गोगामेड़ी थाने में पीसी करते हुए बताया कि घटना 23 सितंबर को अल सुबह करीब तीन बजे की है. तीन बाइक सवार युवक गोगामेड़ी मंदिर में माथा टेक कर वापस आ रहे थे और टोल प्लाजा की गलत लेन में प्रवेश कर गए थे. जिसके बाद टोलकर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो विवाद शुरू हो गया.

पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा, सुनिए... (Source : Hanumangarh Police)

इसी दौरान एक युवक ने टोलकर्मी कारूलाल नागर के पेट में चाकू से वार कर दिया. दूसरे टोलकर्मी धर्मवीर की पीठ पर भी चाकू से हमला किया गया. आरोपियों के पास तलवार भी थी. वारदात के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए. गंभीर रूप से घायल कारूलाल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी.

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500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज, 100 से ज्यादा होटल और 300 लोगों से हुई पूछताछ : वारदात के बाद आरोपियों तक पहुंचना पुलिस के लिए चुनौती था. जिसके लिए पुलिस ने अलग-अलग टीमें बनाकर 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाली. 100 से अधिक होटलों के रिकॉर्ड जांचे और 300 से अधिक लोगों से पूछताछ की. घटनास्थल के आसपास तथा हरियाणा क्षेत्र में करीब 100 किलोमीटर तक संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी गई.

आखिरकार पुलिस को सफलता मिली और पुलिस ने तीनों की पहचान की और उन्हें दस्तयाब कर लिया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान अंकित उम्र 19 वर्ष, निवासी नवदीप कॉलोनी, आनंद नगर, हिसार के रूप में हुई है. उसके साथ दो नाबालिग को निरुद्ध किया गया है. मामले की जांच जारी है.

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