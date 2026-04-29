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Hanumangarh Crime : अवैध रूप से ले जाए जा रहे 13 ऊंटों को छुड़ाया, 3 गिरफ्तार

रावतसर पुलिस की बड़ी कार्रवाई ( ETV Bharat Hanumangarh )

हनुमानगढ़: जिले की रावतसर पुलिस ने नोहर व रावतसर गौरक्षा एवं बजरंग दल के सदस्यों की सूचना पर 13 ऊंटों से भरे एक ट्रक को जब्त कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. तीनों पर आरोप है कि ऊंटों को अवैध रूप से हरियाणा और उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था. आरोपियों ने ऊंटों को ट्रक में ठूंस-ठूंस कर भरा हुआ था और उनके पांव इस तरह बांध रखे थे कि वे हिल तक नहीं पा रहे थे. वहीं, कई ऊंट चोटिल हलात में मिलें. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान नूंह (हरियाणा) निवासी अमजद और अरमान तथा भोंडसी (हरियाणा) निवासी शकील के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2015 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस के अनुसार तीनों के पास ऊंटों के परिवहन के उचित दस्तावेज नहीं हैं. पढ़ें : ऊंट तस्करी का भंडाफोड़, राजगढ़ में फिल्मी स्टाइल में पीछा कर पकड़े 3 तस्कर, गौ रक्षकों को पहले ही लग गई थी भनक