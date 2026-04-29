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Hanumangarh Crime : अवैध रूप से ले जाए जा रहे 13 ऊंटों को छुड़ाया, 3 गिरफ्तार

आरोप है कि ऊंटों को अवैध रूप से हरियाणा और उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था...

Hanumangarh Camel Smuggling
रावतसर पुलिस की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat Hanumangarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 29, 2026 at 4:54 PM IST

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हनुमानगढ़: जिले की रावतसर पुलिस ने नोहर व रावतसर गौरक्षा एवं बजरंग दल के सदस्यों की सूचना पर 13 ऊंटों से भरे एक ट्रक को जब्त कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. तीनों पर आरोप है कि ऊंटों को अवैध रूप से हरियाणा और उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था. आरोपियों ने ऊंटों को ट्रक में ठूंस-ठूंस कर भरा हुआ था और उनके पांव इस तरह बांध रखे थे कि वे हिल तक नहीं पा रहे थे.

वहीं, कई ऊंट चोटिल हलात में मिलें. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान नूंह (हरियाणा) निवासी अमजद और अरमान तथा भोंडसी (हरियाणा) निवासी शकील के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2015 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस के अनुसार तीनों के पास ऊंटों के परिवहन के उचित दस्तावेज नहीं हैं.

पढ़ें : ऊंट तस्करी का भंडाफोड़, राजगढ़ में फिल्मी स्टाइल में पीछा कर पकड़े 3 तस्कर, गौ रक्षकों को पहले ही लग गई थी भनक

सख्त कानून फिर भी नहीं रुक रही राज्य पशु की तस्करी : सरकार द्वारा ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किए जाने और सख्त कानून के बावजूद हनुमानगढ़ जिले के रावतसर और आसपास के क्षेत्रों में ऊंट तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं. हलांकि, पुलिस समय-समय पर कार्रवाई भी करती है, लेकिन पुलिस पूरी तरह ऊंटों की तस्करी पर लगाम नहीं लगा पा रही है, जिसका नतीजा ये है कि क्षेत्र में ऊंटों की संख्या कम होती जा रही है.

संरक्षण के सरकारी प्रयास : राजस्थान सरकार ने 2014 में ऊंट को राज्य पशु घोषित कर राजस्थान ऊंट (वध प्रतिषेध एवं निर्यात विनियमन) अधिनियम 2015 लागू किया था. जिसमें ऊंटों के वध और अवैध निर्यात पर प्रतिबंध है और उल्लंघन करने पर 7 साल तक की जेल का प्रावधान है. ऊंटों के संरक्षण के मंगला पशु बीमा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास भी किया जा रहा है.

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