ETV Bharat / state

मनसा देवी धाम में भव्य विकास की तैयारी, हनुमान वाटिका, एस्केलेटर और तीन मंजिला गेस्ट हाउस को मिली रफ्तार

पंचकूला: पंचकूला स्थित सिद्ध शक्तिपीठ माता मनसा देवी मंदिर परिसर में लगभग तीन एकड़ क्षेत्र में बनने वाली भव्य हनुमान वाटिका के डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है. इस वाटिका को एक प्रमुख दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न थीम आधारित कुंज बनाए जाएंगे. इस हनुमान वाटिका का निर्माण हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा लगभग 13 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कराया जाएगा.

मुख्य प्रशासक की अध्यक्षता में बैठक: यह जानकारी उपायुक्त एवं माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड के मुख्य प्रशासक सतपाल शर्मा की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित बैठक में दी गई. बैठक में हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे. इस दौरान माता मनसा देवी मंदिर परिसर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई और संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.

वाटिका के कुंज, फव्वारे और पेड़-पौधे: इस हनुमान वाटिका में रघुनंदन कुंज, जानकी कुंज, हनुमान कुंज, तुलसी कुंज, लव-कुश कुंज और नल-नील कुंज विकसित किए जाएंगे. इसके अलावा यहां यज्ञशाला, आकर्षक फव्वारे और विभिन्न प्रजातियों के पौधे और वृक्ष लगाए जाएंगे, ताकि वाटिका का स्वरूप और अधिक भव्य एवं आकर्षक बन सके.

विस्तृत एस्टीमेट और एसपी तैयार करें: उपायुक्त सतपाल शर्मा ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को अगले दस दिनों के भीतर परियोजना का विस्तृत एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि इसे शीघ्र अनुमोदन के लिए भेजकर निर्माण कार्य शुरू किया जा सके. उन्होंने हनुमान वाटिका के निर्माण के लिए जल्द से जल्द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तैयार करने के निर्देश भी दिए.

कैलाश पर्वत पर होंगे भगवान शिव: बैठक में मंदिर परिसर में प्रस्तावित पशुपतिनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई. इस भव्य मंदिर के डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है. मंदिर की परिकल्पना कैलाश पर्वत पर आधारित एक पिरामिडीय संरचना के रूप में की गई है, जिसमें भगवान शिव (पिरामिड) कैलाश पर्वत पर विराजमान दिखाई देंगे. भगवान शिव के गले में नाग भी दिखाई देगा. इस परिकल्पना के अंतर्गत शिवलिंगाकार गर्भगृह का निर्माण प्रस्तावित है, जो 32 स्तंभों वाले भव्य बरामदों से घिरा होगा. गर्भगृह के चारों ओर जल से भरी खाई (मानसरोवर) बनाई जाएगी, जिसमें कमल इसकी सुंदरता को और बढ़ाएंगे. मंदिर में चारों दिशाओं से स्वास्तिक आकार में निर्मित प्रवेश द्वारों के माध्यम से श्रद्धालुओं को प्रवेश की सुविधा उपलब्ध होगी.