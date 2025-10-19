ETV Bharat / state

हनुमंत वाटिका में गूंजी भक्ति और आस्था की पुकार, कवर्धा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया लोकार्पण

कार्यक्रम का आगाज वैदिक मंत्रोचार के साथ किया गया. विजय शर्मा ने हनुमान जी की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया.

DEPUTY CM VIJAY SHARMA
हनुमंत वाटिका का लोकार्पण (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 19, 2025 at 7:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कवर्धा: आस्था की नगरी कबीरधाम में शनिवार को डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने हनुमंत वाटिका का लोकार्पण किया. भव्य वाटिका में बजरंगबली की एक आदमकद प्रतिमा भी स्थापित की गई है. हनुमंत वाटिका के लोकार्पण के मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इसे देखने भी पहुंचे. लोकार्पण के मौके पर देशभक्ति और धार्मिक गीतों का भी आयोजन किया गया.

हनुमंत वाटिका का लोकार्पण: कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और कवर्धा से विधायक विजय शर्मा पारंपरिक केसरिया परिधान पहन शामिल होने पहुंचे. डिप्टी सीएम ने फीता काटकर वाटिका का लोकार्पण किया. इस मौके पर हनुमान जी की आरती भी की गई जिसमें विजय शर्मा शामिल हुए. उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि “हनुमंत वाटिका केवल एक पार्क नहीं, बल्कि यह कवर्धा की आस्था, संस्कृति और स्वच्छता का प्रतीक है.”

DEPUTY CM VIJAY SHARMA
हनुमंत वाटिका का लोकार्पण (ETV Bharat)

दक्षिण कौशल पीठाधीश्वर ने दिया आशीर्वाद: इस अवसर पर दक्षिण कौशल पीठाधीश्वर राजीव लोचन दास महाराज ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि जहां हनुमान की भक्ति होती है, वहां से शक्ति, शांति और सेवा का संदेश प्रवाहित होता है. आयोजन स्थल पर सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ भी किया गया जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए. महाआरती के बाद रंग-बिरंगी आतिशबाज़ी ने आसमान को रोशन कर दिया. नगर पालिका द्वारा विकसित हनुमत वाटिका में हरियाली, वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम, बच्चों के झूले और विशाल हनुमान प्रतिमा आकर्षण का केंद्र हैं.

DEPUTY CM VIJAY SHARMA
हनुमंत वाटिका का लोकार्पण (ETV Bharat)



निर्माण कार्य से जुड़े लोगों को किया गया सम्मानित: कार्यक्रम में वाटिका निर्माण से जुड़े धनेश चंद्रवंशी, योगेश साहू और बलविंदर खुराना को सम्मानित किया गया इस अवसर पर कृषक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष सुरेश चंद्रवंशी, जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेन्द्र चंद्रवंशी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, संत-महात्मा और नगरवासी बड़ी संख्या में मौजूद रहे.

बस्तर में नक्सल सरेंडर का बनेगा इतिहास, 200 से ज्यादा माओवादी आज सरकार के सामने डालेंगे हथियार
पुनर्वास नीति के लिए सरकार है प्रतिबद्ध , नक्सलियों का समाज की मुख्यधारा में लौटने पर स्वागत : विष्णुदेव साय
हिड़मा-देवा के सवाल पर बोले डिप्टी सीएम विजय शर्मा- सरकार लाल कालीन बिछाकर स्वागत के लिए तैयार

TAGGED:

DEPUTY CM
VIJAY SHARMA
KAWARDHA
हनुमत वाटिका
HANUMANT VATIKA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.