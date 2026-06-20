राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए चेयरमैन बने हनुमान सिंह राठौड़, प्राचार्य पद से हैं सेवानिवृत्ति
हनुमान सिंह राठौड़ वर्तमान में आरएसएस में प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य हैं.
Published : June 20, 2026 at 9:44 PM IST
अजमेर: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन के नाम की घोषणा हो गई है. राज्य सरकार ने हनुमान सिंह राठौड़ को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है. राठौड़ का कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा. चार वर्षों के बाद बोर्ड को चेयरमैन मिला है. चार वर्षों से बोर्ड में प्रशासक की कामकाज देख रहे थे.
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए चेयरमैन हनुमान सिंह राठौड़ बने हैं. नए बोर्ड अध्यक्ष के नाम की अधिसूचना राज्य सरकार की ओर से जारी हो गई है. हनुमान सिंह राठौड़ मूलतः अजमेर जिले के ही पीसांगन के रहने वाले हैं. वर्तमान में भूणाबाय क्षेत्र में उनका निवास स्थान है. राठौड़ सरकारी स्कूल से प्राचार्य पद से सेवानिवृत्ति हैं. राठौड़ की नियुक्ति चौंकाने वाली है. उनकी नियुक्ति से अजमेर में आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है. उनके निवास स्थान पर परिचितों का बधाई देने के लिए तांता लगा हुआ है.
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आरएसएस में क्षेत्रीय कार्यवाहक संघचालक भी रहे राठौड़: राजस्थान में आरएसएस में हनुमान सिंह राठौड़ का बड़ा नाम है. राठौड़ वर्तमान में आरएसएस में प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य हैं. इससे पहले क्षेत्रीय कार्यवाहक संघचालक का दायित्व भी संभाल चुके हैं. बचपन से ही राठौड़ स्वयं सेवक संघ से जुड़ गए थे.
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जालोरी के बाद खाली रहा चेयरमैन का पद: वर्ष 2022 में पेपर लीक के बाद डीपी जारोली को पद से बर्खास्त किया गया था. रीट के पेपर लीक प्रकरण में 131 आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है. इनमें मुख्य आरोपी रामकृपाल मीणा और प्रदीप पाराशर भी शामिल है. इस मामले में ईडी भी जांच कर रही है. जारोली के बाद बोर्ड चेयरमैन के पद नियुक्ति नहीं की गई. चार वर्ष तक प्रशासक ही बोर्ड का कामकाज संभालते रहे हैं.