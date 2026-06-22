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RBSE के नए चेयरमैन हनुमान सिंह राठौड़ ने संभाला पदभार, बोले- सबसे मूल NEP है, जिसको लागू करना है

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हनुमान सिंह राठौड़ ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना, परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाना, बोर्ड स्टाफ के साथ सामंजस्य बनाकर कामकाज की प्रक्रिया को और बेहतर बनाना प्राथमिकता रहेगी. राठौड़ ने कहा कि इनमें सबसे मूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसको लागू करना है. इसके लिए बोर्ड की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करवाने के लिए पाठ्य पुस्तकें, अध्यापकों का प्रशिक्षण के अलावा सबका मन भी बनाना है.

अजमेर : राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष हनुमान सिंह राठौड़ ने पदभार ग्रहण कर लिया है. सोमवार को अपने परिवार के साथ राठौड़ बोर्ड कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत रूप से कार्यभार संभाल लिया है. राठौड़ ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करवाने में बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी. साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के उपरांत बोर्ड का परिणाम संख्यात्मक और गुणात्मक रूप से बेहतर होगा.

उन्होंने बताया कि परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं, उन प्रश्न पत्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बनने हैं. लिहाजा अध्यापकों का प्रशिक्षण भी होगा ताकि अध्यापक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप प्रश्न पत्र तैयार कर सकें. विद्यार्थियों का शैक्षणिक स्तर बेहतर हो ताकि बोर्ड का परिणाम भी संख्यात्मक और गुणात्मक दृष्टि से अच्छा रहे. राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के बाद देश के अन्य बोर्ड की तुलना में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान को बेहतर बनाना है.

सामंजस्य से होगा काम : उन्होंने कहा कि बोर्ड में काफी अनुभवी स्टाफ हैं. यहां से बोर्ड अधिकारी और कर्मचारियों के तबादले नहीं होते हैं. लिहाजा बोर्ड के कर्मचारी और अधिकारी यहां की प्रत्येक प्रणाली से भली भांति परिचित हैं. बोर्ड कर्मचारी और अधिकारियों के साथ टीमवर्क से काम करेंगे, जिसमें किसी भी प्रकार की विवाद होने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी. मतभेद आपस में ही होते हैं, ऐसी समस्या फिर नहीं आएगी.

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जो चल रहा है उसे और बेहतर करेंगे : बातचीत में बोर्ड के नए चेयरमैन हनुमान सिंह राठौड़ ने बताया कि विद्यार्थियों को बोर्ड से सामान्यः दस्तावेज निकलवाने के लिए अब यहां तक नहीं आना पड़ता है. जिला और संभाग स्तर पर बने केंद्रों पर सामान्य दस्तावेज मिल जाते हैं. विद्यार्थियों को इसके अतिरिक्त यदि कोई समस्या होती है तो वह बोर्ड आ सकते हैं. सुबह बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हो जाता है और शाम को उनको आवश्यक दस्तावेज मिल जाते हैं. इस बीच उनके बैठने के लिए बोर्ड में समुचित व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने कहा कि बोर्ड में परिवर्तन नहीं करना, जो चल रहा उसे और बेहतर करेंगे. साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना है.