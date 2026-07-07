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BJP Roadshow में रथ के आगे बजरंगबली का नृत्य, VHP ने जताई घोर आपत्ति

नितिन नबीन के सामने बजरंगबली बनकर नाचा था कलाकार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लखनऊ आगमन पर 4 जुलाई को आयोजित स्वागत शोभायात्रा के दौरान रथ के आगे बजरंगबली बनकर कलाकार से नृत्य कराने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री अम्बरीश ने इस घटना की घोर निंदा की है. अम्बरीश ने सोशल मीडिया पर बयान दिया कि भाजपा अध्यक्ष के स्वागत शोभायात्रा में उनके रथ के आगे श्री हनुमान जी की प्रतिकृति का नृत्य कराना घोर निन्दनीय काम है. Photo Credit; X (Photo Credit; X)