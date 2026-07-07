BJP Roadshow में रथ के आगे बजरंगबली का नृत्य, VHP ने जताई घोर आपत्ति
लखनऊ में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में हनुमान जी की प्रतिकृति पर नृत्य को लेकर VHP ने जताई कड़ी आपत्ति.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 7, 2026 at 3:39 PM IST
लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लखनऊ आगमन पर 4 जुलाई को आयोजित स्वागत शोभायात्रा के दौरान रथ के आगे बजरंगबली बनकर कलाकार से नृत्य कराने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री अम्बरीश ने इस घटना की घोर निंदा की है.
अम्बरीश ने सोशल मीडिया पर बयान दिया कि भाजपा अध्यक्ष के स्वागत शोभायात्रा में उनके रथ के आगे श्री हनुमान जी की प्रतिकृति का नृत्य कराना घोर निन्दनीय काम है.
उन्होंने भाजपा नेतृत्व से मांग की कि जिन्होंने इसकी योजना बनाई उन्हें चिन्हित कर दंडित किया जाना चाहिए. भविष्य में इस प्रकार के आयोजन की योजना से भाजपा को तथाकथित इवेंट मैनेजरों को दूर रखना चाहिए.
अपने बयान में अम्बरीश ने धार्मिक संदर्भ देते हुए कहा कि हनुमान जी महाभारत के समरांगण में अर्जुन के रथ के शीर्ष पर आरूढ़ थे, तब धर्म की विजय हुई थी. इस बात को सदैव स्मरण रखें.
VHP नेता ने कहा कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से अपने को बचा कर रखें. आप से हिन्दू समाज बहुत अपेक्षा रखता है, इसलिए आपका दायित्व भी बढ़ जाता है. फिलहाल भाजपा की तरफ से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
नितिन नवीन 4 जुलाई को लखनऊ में थे इस दौरान उनके स्वागत में 18 किलोमीटर तक रोड शो निकल गया था. इस दौरान एक जगह पर बजरंगबली बना कार्यकर्ता अपने हाथ में भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लेकर नृत्य करता हुआ नजर आया, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन और इस रोड शो की पूरी जिम्मेदारी महामंत्री संजय राय पर थी.
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