बाढ़ में फंसे लोगों के लिए संकटमोचन बनेगा 'हनुमान रथ'; 3 करोड़ की लागत, जमीन पर दौड़ेगा-पानी पर तैरेगा
गोंडा को BJP विधायक ने दी खास सौगात, बाढ़ प्रभावित इलाके में बचाव कार्य के लिए बेहद खास.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 7:59 PM IST|
Updated : July 27, 2026 at 8:39 PM IST
गोंडा/कानपुर: यूपी में बाढ़ का समय आ गया है. इसमें गोंडा भी प्रभावित जिलों में शामिल रहा है. इस बीच जिले को एक ऐसी सौगात मिली है, जो बाढ़ में फंसे लोगों के लिए संकटमोचन का काम करेगी. भाजपा से सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने विशेष राहत एवं रेस्क्यू वाहन जिले को भेंट किया है. इसकी कीमत 3 करोड़ बताई जा रही है. प्रशासन, आपदा विभाग और तरबगंज से भाजपा MLA प्रेम नारायण पांडेय की मौजूदगी में यह विशेष वाहन भेंट किया गया. जमीन और पानी पर चलने वाले इस वाहन का सोमवार को ट्रायल लिया गया.
वहीं, कानपुर में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, गंगा बैराज अपस्ट्रीम पर स्तर 113 मीटर को पार कर चुका है, जबकि शुक्लागंज की ओर बढ़ने पर जलस्तर 111 मीटर रिकार्ड किया गया है. जो चेतावनी बिंदु से अब महज दो मीटर ही बाकी है.
बता दें कि, तरबगंज तहसील क्षेत्र में ऐली परसौली सहित आसपास के कई गांव आते हैं. इन गांवों में राहत एवं बचाव कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से विशेष राहत एवं रेस्क्यू वाहन को हरी झंडी दिखाई गई है. राहत सामग्री पहुंचाने और लोगों को बचाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न, पेयजल, दवाएं एवं अन्य आवश्यक राहत सामग्री शीघ्रता से पहुंचाई जा सकेगी. जरूरत पड़ने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में भी यह वाहन अत्यंत उपयोगी रहेगा.
गोंडा जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि हमारे यहां करनैलगंज व तरबगंज तहसील बाढ़ से प्रभावित होती है. अगर बाढ़ के दौरान फंसा हुआ है तो उसको रेस्क्यू करने के लिए यह वाहन बहुत ही मददगार साबित होगा.आज विधि विधान से पूजा-अर्चना कर इसे जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में तैनात किया गया है. सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह द्वारा सीएसआर फंड के माध्यम से इस वाहन को जिला प्रशासन को दिया गया है. इसके लिए सदर विधायक को बहुत-बहुत धन्यवाद. अब इस वाहन के आ जाने से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, बल्कि बहुत फायदा होगा. इसे सड़क के साथ पानी में भी चला सकते हैं.
तरबगंज विधायक प्रेम नारायण पांडेय ने कहा कि बाढ़ के समय लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. यह अत्याधुनिक रेस्क्यू वाहन बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने राहत सामग्री पहुंचाने तथा आपदा प्रबंधन टीमों को त्वरित कार्रवाई में महत्वपूर्ण सहयोग देगा. कहा कि यह वाहन पूरे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात है और आपदा के समय राहत कार्यों को नई गति देगा.
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