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हनुमान जी का चांदी का मुकुट चोरी, कवर्धा के नवीन बाजार मंदिर की घटना, लोगों का फूटा गुस्सा

कबीरधाम: शहर में चोरों के हौसले काफी बुलंद हो गए हैं. चोर अब मंदिरों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे. सोमवार को रेवाबंध तालाब के पास नवीन बाजार हनुमान मंदिर में चोरों ने सेंधमारी की. चोरों ने यहां से भगवान का चांदी का मुकुट चुरा लिया. चोरी गया मुकुट काफी कीमती थी और 25 से 30 तोले चांदी में बना था. चोरी की इस वारदात से स्थानीय लोगों और भक्तों में भारी गुस्सा है.

हनुमान मंदिर से भगवान का मुकुट चोरी

स्थानीय लोगों को मुताबिक सोमवार रात सात बजे मंदिर में नियमित आरती और पूजा-पाठ संपन्न हुआ था. उस समय तक सब कुछ सामान्य था. करीब आठ बजे जब मंदिर का दरवाजा बंद करने पुजारी और अन्य लोग पहुंचे तो भगवान बजरंगबली की प्रतिमा से चांदी का मुकुट गायब मिला. घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है. पुलिस अन्य साक्ष्यों के आधार पर अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुटी है.