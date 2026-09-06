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नगर निगम चुनाव में कोटा की वोटर लिस्ट में 'बालाजी जी' का फोटो, हनुमानजी को 10 दिन से नहीं खोज पा रहे BLO

कोटा : नगर निगम के चुनाव का शोर चल रहा है. इसी क्रम में मतदाताओं के घर-घर जाकर प्रत्याशी वोट मांग रहे हैं, लेकिन वार्ड संख्या 29 में बालाजी महाराज भी वोटर लिस्ट में नजर आ रहे हैं. हालांकि, इस जगह मतदाता का नाम जगदीश पुत्र रामचंद्र है, जिनका प्रेम नगर इलाके में घर बताया गया है. इस एरिया के बीएलओ उन्हें 10 दिन से खोज रहे हैं. उनका कहना है कि यह गलती से हुआ है या जानबूझकर सामने नहीं आ पा रहा है. यहां तक कि बीएलओ कहना है कि नाम भी उन्होंने नहीं जोड़ा. सबसे बड़ा सवाल है कि जब कोई फॉर्म आता है तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी होता है. बीएलओ की अनुमति के बाद ही नाम जुड़ता है. क्या इस प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है?

मामले के अनुसार वार्ड नंबर 29 में भाग संख्या 12 की वोटर लिस्ट में 1294 नंबर पर 35 वर्षीय जगदीश पुत्र रामचंद्र का नाम दर्ज है. इन्हें प्रेम नगर सेकंड कंसुआ इलाके में मकान नंबर 6 में रहने वाले बताया है, लेकिन उनकी फोटो की जगह हनुमान जी महाराज की फोटो लगी है. वार्ड संख्या 29 से चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी बद्री आर्य का कहना है कि उन्हें भी इस संबंध में जानकारी नहीं थी. कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क के दौरान ही इस संबंध में बताया है. हो सकता है यह वोटर हो और गलत फोटो उनका लग गया हो. इस वोटर की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी ये नहीं मिला है.