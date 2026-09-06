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नगर निगम चुनाव में कोटा की वोटर लिस्ट में 'बालाजी जी' का फोटो, हनुमानजी को 10 दिन से नहीं खोज पा रहे BLO

मामले के अनुसार वार्ड नंबर-29 में भाग संख्या 12 की वोटर लिस्ट में 1294 नंबर पर 35 वर्षीय जगदीश पुत्र रामचंद्र का नाम दर्ज है.

नगर निगम कोटा
नगर निगम कोटा (फोटो ईटीवी भारत कोटा)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 6, 2026 at 11:32 AM IST

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कोटा : नगर निगम के चुनाव का शोर चल रहा है. इसी क्रम में मतदाताओं के घर-घर जाकर प्रत्याशी वोट मांग रहे हैं, लेकिन वार्ड संख्या 29 में बालाजी महाराज भी वोटर लिस्ट में नजर आ रहे हैं. हालांकि, इस जगह मतदाता का नाम जगदीश पुत्र रामचंद्र है, जिनका प्रेम नगर इलाके में घर बताया गया है. इस एरिया के बीएलओ उन्हें 10 दिन से खोज रहे हैं. उनका कहना है कि यह गलती से हुआ है या जानबूझकर सामने नहीं आ पा रहा है. यहां तक कि बीएलओ कहना है कि नाम भी उन्होंने नहीं जोड़ा. सबसे बड़ा सवाल है कि जब कोई फॉर्म आता है तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी होता है. बीएलओ की अनुमति के बाद ही नाम जुड़ता है. क्या इस प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है?

मामले के अनुसार वार्ड नंबर 29 में भाग संख्या 12 की वोटर लिस्ट में 1294 नंबर पर 35 वर्षीय जगदीश पुत्र रामचंद्र का नाम दर्ज है. इन्हें प्रेम नगर सेकंड कंसुआ इलाके में मकान नंबर 6 में रहने वाले बताया है, लेकिन उनकी फोटो की जगह हनुमान जी महाराज की फोटो लगी है. वार्ड संख्या 29 से चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी बद्री आर्य का कहना है कि उन्हें भी इस संबंध में जानकारी नहीं थी. कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क के दौरान ही इस संबंध में बताया है. हो सकता है यह वोटर हो और गलत फोटो उनका लग गया हो. इस वोटर की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी ये नहीं मिला है.

वोटर लिस्ट में 'बालाजी जी' की फोटो
वोटर लिस्ट में 'बालाजी जी' की फोटो (ETV Bharat)

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इस एरिया के बीएलओ राजेश गुप्ता का कहना है कि उन्होंने यह वेरिफिकेशन नहीं किया है. सारी वोटर लिस्ट की गलतियों को दुरुस्त कर दिया था. एसआईआर के बाद में यह वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा है, लेकिन उन्होंने यह नहीं जोड़ा है. कुछ फॉर्म सीधे ऑफिस में भी आए थे. यह कोई मानवीय गलती हुई है या जानबूझकर किया है, अभी सामने नहीं है. हमने अभी जितने फॉर्म लिए हैं, सब ऑफलाइन ही लिए हैं. हमने इस व्यक्ति को ढूंढने की भी काफी कोशिश की है, लेकिन मिल नहीं पा रहा है. इसका मोबाइल नंबर भी दर्ज नहीं है. इस संबंध में रिटर्निग ऑफिसर को भी सूचना दे दी गई है. इसके पहले 2018 के विधानसभा चुनाव में भी एक व्यक्ति की जगह अलमारी की फोटो लगी थी. वह भी मानवीय गलती से ही हुआ था, जिसको दुरुस्त करवाया गया था.

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