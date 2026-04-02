ETV Bharat / state

हनुमान जयंती पर काशी में भव्य ध्वज यात्रा; प्रयागराज में लेटे हनुमान मंदिर में भक्तों का रेला

वाराणसी में श्रीहनुमत् सेवा समिति नेवादा द्वारा आयोजित 23वीं हनुमान ध्वज यात्रा ने भव्यता के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए.

हनुमान जयंती पर काशी में भव्य ध्वज यात्रा.
हनुमान जयंती पर काशी में भव्य ध्वज यात्रा. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 12:11 PM IST

|

Updated : April 2, 2026 at 1:47 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी/प्रयागराज/अयोध्या: आज प्रदेश भर में हनुमान जयंती की धूम है. कहीं ध्वज यात्रा निकली रही है, तो कहीं सुंदर कांड का पाठ हो रहा है. कहीं भंडारा चल रहा है. वाराणसी में भव्य ध्वज यात्रा निकाली गई. वहीं, प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है.

वहीं अयोध्या में भी सुबह से ही हनुमान गढ़ी और कालेराम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है. अयोध्या के कालेराम दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर की महिमा पुराणों में भी लिखी गई है. यहां हनुमान जी मूर्ति देवी के स्वरुप में विराजमान है.

वाराणसी में श्रीहनुमत् सेवा समिति नेवादा द्वारा आयोजित 23वीं हनुमान ध्वज यात्रा ने भक्ति और भव्यता के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए. भिखारीपुर तिराहे से शुरू होकर श्रीसंकट मोचन दरबार तक निकली इस 5.25 किलोमीटर लंबी यात्रा में पूर्वांचल सहित देश के 7 राज्यों के 35 हजार भक्त शामिल हुए.

हनुमान जयंती पर काशी में भव्य ध्वज यात्रा. (Video Credit: ETV Bharat)

भक्ति का अनूठा संगम: ​सुबह के साथ ही भिखारीपुर तिराहे पर 60 फीट लंबे वाहन पर 'राम दरबार' रथ और पालकी पर विराजे हनुमानजी का 11 ब्राह्मणों द्वारा षोड़शोपचार पूजन और आरती की गई. इसके बाद 100 से ज्यादा डमरूओं की गड़गड़ाहट और ढोल-नगाड़ों की थाप के बीच यात्रा का शुभारंभ हुआ.

यात्रा का मुख्य आकर्षण 1100 भक्तों के हाथों में लहराती गदा और हजारों की संख्या में केसरिया ध्वजाएं रहीं, जिससे पूरा आसमान हनुमत रंग में रंग गया.

विशिष्ट झांकियां और प्रदर्शन: ​यात्रा में विभिन्न कार्यालयों द्वारा मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की गईं. नेवादा कार्यालय ने शिव-पार्वती और अघोरी दल की जीवंत प्रस्तुति​ की. कोनिया कार्यालय ने नारी शक्ति का परिचय देते हुए 'नारी वाहिनी' द्वारा दंड-तलवार का प्रदर्शन किया. ​बजरडीहां कार्यालय ने मध्य प्रदेश के मशहूर 'तहलका धमाल बैंड' की प्रस्तुति दी.

वहीं, जानकी नगर कार्यालय ने संकट मोचन दरबार के गर्भगृह की सुंदर प्रतिकृति प्रस्तुत की. भीषण धूप के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ. रास्ते भर श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए 200 से अधिक स्टॉल लगाए गए थे.

वहां फल, जूस, छाछ, लस्सी और फलाहार की व्यवस्था थी. समिति की ओर से 501 किलो लड्डू का प्रसाद भक्तों में वितरित किया गया. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहा.

इस वर्ष की यात्रा केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक संदेश से भी जुड़ी रही. यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व हजारों भक्तों ने अभियान पवित्र काशी के समर्थन में काशी के अंतर्ग्रही क्षेत्र को 'मांस-मदिरा मुक्त' बनाने की शपथ ली.

वाराणसी में भव्य यात्रा में कलाकार.
वाराणसी में भव्य यात्रा में कलाकार. (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रयागराज में भक्तों की भीड़: धर्म और आस्था की नगरी संगम में भोर से ही शहर कोतवाल लेटे हनुमान जी का दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा. चैत्र मास में हनुमान जयंती के अवसर पर दर्शन पूजन के लिए भक्त लंबी कतारों में लगे रहे. मंगला आरती के बाद से दर्शन के लिए मंदिर का कपाट खुलने के बाद से ही भक्तों का तांता बजरंगबली के दरबार में लगा रहा.

हनुमान जयंती के मौके पर भक्त दर्शन पूजन कर सुख समृद्धि की कामना करते दिखे. हनुमान जयंती के मौके पर लेटे हुए बजरंगबली के दरबार का खास तरह के फूलों से श्रृंगार किया गया.

लेटे हनुमान मंदिर के महंत बलबीर गिरी महराज ने बताया कि आज हनुमान जयंती के चलते मंगला आरती से पहले बजरंगबली को दुग्ध, गंगाजल, पंचामृत, शहद, दही, गुलबजल और पंचमेवा से महाभिषेक किया गया। महंत बलबीर गिरी ने बताया कि हनुमान जी का अभिषेक के बाद भव्य श्रृंगार भी किया गया.

अयोध्या में संगीतमय सुंदरकांड का पाठ: राम नगरी में चैत्र शुक्ल पूर्णिमा और हनुमान जयंती का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है. सुबह 5 बजे से ही बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु पावन सलिला सरयू में स्नान कर हनुमान गढ़ी और राम मंदिर में दर्शन पूजन किया है. वहीं मुख्य रूप से कालेराम मंदिर, जानकी महल ट्रस्ट सहित अन्य मंदिरों में संगीतमयी सुंदरकांड पाठ के साथ अनुष्ठान संपन्न किया गया.

कालेराम मंदिर के पुजारी गोपाल देश पांडेय ने बताया कि आज चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के सूर्योदय के समय हनुमान के जनोत्सव मनाने की परंपरा है. इसलिए आज अयोध्या में सरयू तट स्थित कालेराम मंदिर में यह जयंती मनाया गया. सूर्योदय के समय मंदिर में स्थित दक्षिणमुखी हनुमानजी की अभिषेक आरती की गई.

उन्होंने बताया कि दक्षिणमुखी हनुमान का दर्शन बहुत ही दुर्लभ है. अयोध्या कालेराम में स्थित हनुमान की मूर्ति देवी स्वरूप हनुमान हैं. पुराणों में बताया गया है कि पाताल में जाकर अहिरावण का वध किया था तो उन्होंने देवी रूप धारण किया था. बाएं पैर के नीचे अहिरावण है, क्योंकि बाएं पैर से ही वध किया था. उसी रूप में इस स्थान पर भगवान् हनुमान का दर्शन होता है.

हनुमानगढ़ी में प्रभु का वास: मान्यता के अनुसार अयोध्‍या आकर भगवान राम के दर्शन के लिए भक्तों को हनुमान के दर्शन करके उनसे आज्ञा लेनी होती है. 76 सीढ़ियों का सफर तय कर भक्त पवनपुत्र के सबसे छोटे रूप के दर्शन करते हैं. अयोध्या नगरी में आज भी भगवान श्रीराम का राज्य चलता है.

मान्यता है कि भगवान राम जब लंका जीतकर अयोध्या लौटे, तो उन्होंने अपने भक्त हनुमान को रहने के लिए यही स्थान दिया. साथ ही अधिकार भी दिया कि जो भी भक्त यहां दर्शन के लिए अयोध्या आएगा, उसे पहले हनुमान का दर्शन-पूजन करना होगा.

रामकाल के इस हनुमान मंदिर के निर्माण के कोई स्पष्ट साक्ष्य तो नहीं मिलते हैं, लेकिन कहते हैं कि अयोध्या न जाने कितनी बार बसी और उजड़ी, फिर भी एक स्थान हमेशा अपने मूल रूप में ही रहा. यही वह हनुमान टीला है, जो हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है. यह पूरा महल 4 कुओं पर बना हुआ है. पांच कुआं महल के अंदर है, जिससे हनुमान जी महाराज का भोग लगता है.

इस टीले तक पहुंचने के लिए भक्तों को पार करना होता है 76 सीढ़ियों का सफर, जिसके बाद दर्शन होते हैं. पवनपुत्र हनुमान की 6 इंच प्रतिमा के, जो हमेशा फूल-मालाओं से सुशोभित रहती है. अंजनीपुत्र की महिमा से परिपूर्ण हनुमान चालीसा की चौपाइयां हृदय के साथ-साथ मंदिर की दीवारों पर सुशोभित हैं.

कहते हैं कि हनुमानजी के इस दिव्य स्थान का महत्व किसी धर्म विशेष में बंधकर नहीं रहा, बल्कि जिस किसी ने भी यहां जो भी मुराद मांगी, हनुमानलला ने उसे वही दिया.

यह भी पढ़ें: जनता दर्शन कार्यक्रम में 100 लोगों से मिले CM योगी; पुलिस के मामलों में कार्रवाई के निर्देश

Last Updated : April 2, 2026 at 1:47 PM IST

TAGGED:

VARANASI HANUMAN JAYANTI EVENT
PRAYAGRAJ LETE HUNUMAN MANDIR
DHWJA YATRA KASHI HANUMAN JAYANTI
HANUMAN JAYANTI UTTAR PRADESH NEWS
UTTAR PRADESH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.