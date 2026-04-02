Hanuman jayanti message : हनुमान जयंती पर शुभकामना संदेश, जानिए हनुमंत के चमत्कारिक नाम
हनुमान जयंती के अवसर पर आप शुभकामना संदेश भेजकर आज का त्योहार मना सकते हैं.आप भी अपनों को भेजिए ये सुंदर संदेश.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 2, 2026 at 1:40 PM IST
रायपुर : पूरे देश समेत छत्तीसगढ़ में हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है.हनुमान भक्त सुबह से ही मंदिरों में जाकर हनुमानजी के दर्शन कर रहे हैं. इस दौरान लोग अपनों को भी हनुमान जयंती की शुभकामनाएं भेज रहे हैं.आप भी हनुमान जयंती के अवसर पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शुभकामना संदेश भेज सकते हैं.ईटीवी भारत आपके लिए ऐसे ही शुभकामना संदेश लेकर आया है,जिन्हें भेजकर आप हनुमान जयंती के उत्सव को बढ़ा सकते हैं.
- भगवान हनुमान आपका कल्याण करें ताकत और सुरक्षा के साथ हनुमान जयंती की शुभकामनाएंं
- हनुमान जयंती पर, आपको शुभकामनाएं आंतरिक शक्ति और प्रेरणा पाएं अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करें हनुमान जयंती की शुभकामनाएं
- हनुमान जी की कृपा बनी रहे आपके जीवन में शांति और समृद्धि आए हनुमान जयंती की शुभकामनाएं
- हनुमान जयंती पर, आप पर कृपा बनी रहे शक्ति, बुद्धि और दैवीय सुरक्षा हनुमान जयंती की शुभकामनाएं
- आपको हनुमान जयंती की शुभकामनाएं भक्ति, समर्पण से परिपूर्ण, और भगवान हनुमान से दिव्य आशीर्वाद हनुमान जयंती की शुभकामनाएं
- बुद्धि को अपने विचारों पर हावी होने दें आपकी आशाएं सच हो जाएं अपनी शक्ति का सदुपयोग करें हनुमान जयंती की शुभकामनाएं
- इस दिन हनुमान जी का नाम जपें आनन्द मनाओ और उससे प्रार्थना करो जो तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे उनकी बुद्धि और शक्ति जीवन में आपका मार्गदर्शन करें आपको और आपके परिवार को भरपूर आशीर्वाद मिले हनुमान जयंती की शुभकामनाएं
- हनुमान जयंती के इस शुभ अवसर पर आपको शुभकामनाएं और आशीर्वाद भेज रहा हूं। जय बजरंग बली
- भगवान हनुमान आपके जीवन को शक्ति, साहस और भक्ति से भर दें। बजरंगबली आपके रास्ते से सभी बाधाओं को दूर करें और आपको सफलता और खुशी का आशीर्वाद दें.आपको हनुमान जयंती की शुभकामनाएं
- हनुमान जयंती की शुभकामनाएं. इस शुभ दिन पर, आप भगवान हनुमान के अटूट विश्वास और निडर भावना से प्रेरित हों जय हनुमान .
छत्तीसगढ़ के नेताओं ने भी दी शुभकामनाएं
हनुमान जयंती के अवसर पर आम जनता ही नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों ने भी प्रदेशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी.
विष्णुदेव साय, सीएम
मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्।— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) April 2, 2026
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये॥
पवनपुत्र, संकटमोचन, अतुलित बल और अटूट भक्ति के प्रतीक भगवान श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ एवं बधाई।
भगवान श्री… pic.twitter.com/VeQVOCJxcQ
--
डॉ रमन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष
अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्।— Dr Raman Singh (@drramansingh) April 2, 2026
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि॥
प्रभु श्री राम के प्रिय भक्त और कलयुग में संसार के संरक्षक श्री हनुमान जन्मोत्सव पर समस्त संसार को बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
बजरंग बली जी की कृपादृष्टि से मानवता… pic.twitter.com/WUI3p3f52r
“सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना।”— Ajay Chandrakar (@Chandrakar_Ajay) April 2, 2026
आप सभी को श्री हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं।
हनुमान जी की कृपा सभी पर बनी रहे, संकट दूर कर सुख-शांति प्रदान करें।
॥ ॐ हनुमते नमः ॥ 🚩#hanumanjanmotsav pic.twitter.com/odcqMWILbw
--
ओपी चौधरी,वित्त मंत्री
अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्।— OP Choudhary (@OPChoudhary_Ind) April 2, 2026
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि॥
समस्त प्रदेशवासियों को प्रभु श्रीराम जी के परम भक्त, संकट मोचन श्री हनुमान जी के पावन जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें। pic.twitter.com/MHB5DG7xGN
--
भूपेश बघेल,पूर्व सीएम छग
लाल देह लाली लसे, अरु धरि लाल लँगूर।— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) April 2, 2026
बज्र देह दानव दलन, जय जय जय कपि सूर।।
श्री हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व हनुमान जयंती की समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं.
संकटमोचक वीर बजरंगी हम सभी के समस्त कष्टों का नाश कर शुभता, आरोग्यता और संपन्नता का आशीर्वाद… pic.twitter.com/YaBYemXcvZ
--
हनुमान जी के लिए दोहा
उर प्रतीति दृढ़, सरन ह्वै, पाठ करै धरि ध्यान।
बाधा सब हर, करैं सब काम सफल हनुमान॥
हनुमान जी के 12 चमत्कारिक नाम
1. हनुमान (टूटी हनु)
2. अंजनी सुत (माता अंजनी के पुत्र)
3. वायुपुत्र (पवन देव के पुत्र)
4. महाबल (एक हाथ से पहाड़ उठाने और एक छलांग में समुद्र पार करने वाले महाबली)
5. रामेष्ट (राम जी के प्रिय)
6. फाल्गुन सख (अर्जुन के मित्र)
7. पिंगाक्ष (भूरे नेत्र वाले)
8. अमित विक्रम ( वीरता की साक्षात मूर्ति)
9. उदधि क्रमण (समुद्र को लांघने वाले)
10. सीता शोकविनाशन (सीताजी के शोक को नाश करने वाले)
11. लक्ष्मण प्राणदाता (लक्ष्मण को संजीवनी बूटी द्वारा जीवित करने वाले)
12.. दशग्रीवदर्पहा (रावण के घमंड को चूर करने वाले)
हनुमान जी स्तुति
हनुमान अंजनी सूत् र्वायु पुत्रो महाबलः।
रामेष्टः फाल्गुनसखा पिङ्गाक्षोऽमित विक्रमः॥
उदधिक्रमणश्चैव सीता शोकविनाशनः।
लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पहा॥
एवं द्वादश नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः।
सायंकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत्॥
तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्।