ETV Bharat / state

Hanuman jayanti message : हनुमान जयंती पर शुभकामना संदेश, जानिए हनुमंत के चमत्कारिक नाम

हनुमान जयंती का शुभ अवसर ( Etv Bharat )

3 Min Read

3 Min Read

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

-- भूपेश बघेल,पूर्व सीएम छग

-- ओपी चौधरी,वित्त मंत्री

-- डॉ रमन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष

हनुमान जयंती के अवसर पर आम जनता ही नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों ने भी प्रदेशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी. विष्णुदेव साय, सीएम

रायपुर : पूरे देश समेत छत्तीसगढ़ में हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है.हनुमान भक्त सुबह से ही मंदिरों में जाकर हनुमानजी के दर्शन कर रहे हैं. इस दौरान लोग अपनों को भी हनुमान जयंती की शुभकामनाएं भेज रहे हैं.आप भी हनुमान जयंती के अवसर पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शुभकामना संदेश भेज सकते हैं.ईटीवी भारत आपके लिए ऐसे ही शुभकामना संदेश लेकर आया है,जिन्हें भेजकर आप हनुमान जयंती के उत्सव को बढ़ा सकते हैं.

--

हनुमान जी के लिए दोहा



उर प्रतीति दृढ़, सरन ह्वै, पाठ करै धरि ध्यान।

बाधा सब हर, करैं सब काम सफल हनुमान॥

हनुमान जी के 12 चमत्कारिक नाम



1. हनुमान (टूटी हनु)

2. अंजनी सुत (माता अंजनी के पुत्र)

3. वायुपुत्र (पवन देव के पुत्र)

4. महाबल (एक हाथ से पहाड़ उठाने और एक छलांग में समुद्र पार करने वाले महाबली)

5. रामेष्ट (राम जी के प्रिय)

6. फाल्गुन सख (अर्जुन के मित्र)

7. पिंगाक्ष (भूरे नेत्र वाले)

8. अमित विक्रम ( वीरता की साक्षात मूर्ति)

9. उदधि क्रमण (समुद्र को लांघने वाले)

10. सीता शोकविनाशन (सीताजी के शोक को नाश करने वाले)

11. लक्ष्मण प्राणदाता (लक्ष्मण को संजीवनी बूटी द्वारा जीवित करने वाले)

12.. दशग्रीवदर्पहा (रावण के घमंड को चूर करने वाले)





हनुमान जी स्तुति





हनुमान अंजनी सूत् र्वायु पुत्रो महाबलः।

रामेष्टः फाल्गुनसखा पिङ्गाक्षोऽमित विक्रमः॥

उदधिक्रमणश्चैव सीता शोकविनाशनः।

लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पहा॥

एवं द्वादश नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः।

सायंकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत्॥

तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्।



