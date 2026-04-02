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Hanuman jayanti message : हनुमान जयंती पर शुभकामना संदेश, जानिए हनुमंत के चमत्कारिक नाम

हनुमान जयंती के अवसर पर आप शुभकामना संदेश भेजकर आज का त्योहार मना सकते हैं.आप भी अपनों को भेजिए ये सुंदर संदेश.

hanuman jayanti greetings message
हनुमान जयंती का शुभ अवसर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 2, 2026 at 1:40 PM IST

3 Min Read
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रायपुर : पूरे देश समेत छत्तीसगढ़ में हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है.हनुमान भक्त सुबह से ही मंदिरों में जाकर हनुमानजी के दर्शन कर रहे हैं. इस दौरान लोग अपनों को भी हनुमान जयंती की शुभकामनाएं भेज रहे हैं.आप भी हनुमान जयंती के अवसर पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शुभकामना संदेश भेज सकते हैं.ईटीवी भारत आपके लिए ऐसे ही शुभकामना संदेश लेकर आया है,जिन्हें भेजकर आप हनुमान जयंती के उत्सव को बढ़ा सकते हैं.

  • भगवान हनुमान आपका कल्याण करें ताकत और सुरक्षा के साथ हनुमान जयंती की शुभकामनाएंं
  • हनुमान जयंती पर, आपको शुभकामनाएं आंतरिक शक्ति और प्रेरणा पाएं अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करें हनुमान जयंती की शुभकामनाएं
  • हनुमान जी की कृपा बनी रहे आपके जीवन में शांति और समृद्धि आए हनुमान जयंती की शुभकामनाएं
  • हनुमान जयंती पर, आप पर कृपा बनी रहे शक्ति, बुद्धि और दैवीय सुरक्षा हनुमान जयंती की शुभकामनाएं
  • आपको हनुमान जयंती की शुभकामनाएं भक्ति, समर्पण से परिपूर्ण, और भगवान हनुमान से दिव्य आशीर्वाद हनुमान जयंती की शुभकामनाएं
  • बुद्धि को अपने विचारों पर हावी होने दें आपकी आशाएं सच हो जाएं अपनी शक्ति का सदुपयोग करें हनुमान जयंती की शुभकामनाएं
  • इस दिन हनुमान जी का नाम जपें आनन्द मनाओ और उससे प्रार्थना करो जो तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे उनकी बुद्धि और शक्ति जीवन में आपका मार्गदर्शन करें आपको और आपके परिवार को भरपूर आशीर्वाद मिले हनुमान जयंती की शुभकामनाएं
  • हनुमान जयंती के इस शुभ अवसर पर आपको शुभकामनाएं और आशीर्वाद भेज रहा हूं। जय बजरंग बली
  • भगवान हनुमान आपके जीवन को शक्ति, साहस और भक्ति से भर दें। बजरंगबली आपके रास्ते से सभी बाधाओं को दूर करें और आपको सफलता और खुशी का आशीर्वाद दें.आपको हनुमान जयंती की शुभकामनाएं
  • हनुमान जयंती की शुभकामनाएं. इस शुभ दिन पर, आप भगवान हनुमान के अटूट विश्वास और निडर भावना से प्रेरित हों जय हनुमान .

छत्तीसगढ़ के नेताओं ने भी दी शुभकामनाएं

हनुमान जयंती के अवसर पर आम जनता ही नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों ने भी प्रदेशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी.

विष्णुदेव साय, सीएम

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डॉ रमन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष

--अजय चंद्राकर, बीजेपी विधायक

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ओपी चौधरी,वित्त मंत्री


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भूपेश बघेल,पूर्व सीएम छग

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हनुमान जी के लिए दोहा

उर प्रतीति दृढ़, सरन ह्वै, पाठ करै धरि ध्यान।

बाधा सब हर, करैं सब काम सफल हनुमान॥

हनुमान जी के 12 चमत्कारिक नाम

1. हनुमान (टूटी हनु)

2. अंजनी सुत (माता अंजनी के पुत्र)

3. वायुपुत्र (पवन देव के पुत्र)

4. महाबल (एक हाथ से पहाड़ उठाने और एक छलांग में समुद्र पार करने वाले महाबली)

5. रामेष्ट (राम जी के प्रिय)

6. फाल्गुन सख (अर्जुन के मित्र)

7. पिंगाक्ष (भूरे नेत्र वाले)

8. अमित विक्रम ( वीरता की साक्षात मूर्ति)

9. उदधि क्रमण (समुद्र को लांघने वाले)

10. सीता शोकविनाशन (सीताजी के शोक को नाश करने वाले)

11. लक्ष्मण प्राणदाता (लक्ष्मण को संजीवनी बूटी द्वारा जीवित करने वाले)

12.. दशग्रीवदर्पहा (रावण के घमंड को चूर करने वाले)


हनुमान जी स्तुति


हनुमान अंजनी सूत् र्वायु पुत्रो महाबलः।

रामेष्टः फाल्गुनसखा पिङ्गाक्षोऽमित विक्रमः॥

उदधिक्रमणश्चैव सीता शोकविनाशनः।

लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पहा॥

एवं द्वादश नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः।

सायंकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत्॥

तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्।

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