ETV Bharat / state

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में हनुमान जन्मोत्सव पर भक्ति की बयार, भव्य भोग भंडारे में उमड़ा जनसैलाब

हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर एमसीबी जिले के चिरमिरी में भक्ति और उत्साह का अद्भुत माहौल देखने को मिला.

Hanuman Jayanti
हनुमान जन्मोत्सव (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 3, 2026 at 2:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

एमसीबी: हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर एमसीबी जिले के प्रमुख नगर चिरमिरी में भक्ति और उत्साह का अद्भुत माहौल देखने को मिला. नगर पालिका निगम चिरमिरी के हृदय स्थल हल्दीबाड़ी यातायात चौक में श्री बजरंग सेना ने भव्य भोग-भंडारे का आयोजन किया गया. इस अवसर पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई, वहीं हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर भगवान श्री हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त किया.

हनुमान जयंती पर बजरंग सेना का भव्य कार्यक्रम

पूरे आयोजन स्थल पर भक्तिमय वातावरण बना रहा. ‘जय श्री राम’ और ‘हनुमान जी के जयकारों’ से क्षेत्र गूंज उठा. श्रद्धालुओं की लंबी कतारें भोग-प्रसाद के लिए लगी रहीं. आयोजन की व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रहीं, जिससे किसी को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा. श्री बजरंग सेना द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से सनातन धर्म की रक्षा एवं हिंदू संस्कृति के प्रचार-प्रसार का संदेश दिया गया. संगठन न केवल धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय है, बल्कि सामाजिक दायित्वों का भी निरंतर निर्वहन करता आ रहा है. इस आयोजन ने संगठन की धार्मिक एवं सामाजिक प्रतिबद्धता को एक बार फिर उजागर किया.

Hanuman Jayanti
एमसीबी में हनुमान जन्मोत्सव (ETV Bharat Chhattisgarh)

हनुमान जन्मोत्सव सेवा, समर्पण और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है. संगठन भविष्य में भी ऐसे धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करता रहेगा-अविनाश चंद्र, प्रदेश अध्यक्ष, श्री बजरंग सेना

हनुमान मंदिर से निकाली भव्य शोभायात्रा

इसी क्रम में ग्राम पंचायत सिरौली में भी हनुमान जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई. स्वयंभू दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर से भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसके बाद हनुमान चालीसा एवं सुंदरकांड का सामूहिक पाठ किया गया. इस अवसर पर मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, बैकुंठपुर सहित मध्यप्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे.

Hanuman Jayanti
हनुमान मंदिर से भव्य शोभायात्रा निकाली गई (ETV Bharat Chhattisgarh)

कार्यक्रम में महिलाओं और बच्चों की विशेष भागीदारी देखने को मिली. मनेंद्रगढ़ की महिलाओं ने भजन-कीर्तन एवं हनुमान चालीसा का सुमधुर गायन प्रस्तुत कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया. इस दौरान एक छोटी बच्ची ने हनुमान चालीसा का भावपूर्ण गायन कर लोगों का मन मोह लिया.

महिलाओं की सहभागिता से ऐसे आयोजनों की गरिमा और बढ़ती है. समाज में धार्मिक चेतना जागृत करने के लिए यह प्रयास लगातार जारी रहेंगे.हनुमान जयंती के अवसर पर चिरमिरी एवं आसपास के क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों ने यह सिद्ध कर दिया कि आस्था और भक्ति आज भी लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं-भारती सिंह, प्रदेश अध्यक्ष (महिला विंग), श्री बजरंग सेना छत्तीसगढ़

वहीं, चनवारीडांड के गौटियापारा में भी हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जहां स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियों ने देर रात तक श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर रखा. हनुमान जयंती के अवसर पर चिरमिरी में निकाली गई शोभायात्रा में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी शामिल हुए और श्रद्धालुओं के साथ पूजा-अर्चना की.

Hanuman Jayanti
हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम में मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल (ETV Bharat Chhattisgarh)
3 अप्रैल 2026 का राशिफल: शुक्रवार को धनु राशि को मिलेंगे शुभ समाचार, सेहत अच्छी रहेगी.
3 अप्रैल 2026 का पंचांग: शुक्रवार को प्रतिप्रदा तिथि पर मां दुर्गा का शासन
भिलाई में बिना इजाजत हनुमान जी मूर्ति हुई स्थापित, नगर निगम ने की कार्रवाई, धरने पर बैठे हिंदू संगठन

TAGGED:

एमसीबी में हनुमान जन्मोत्सव
HANUMAN JAYANTI MCB
हनुमान जयंती छत्तीसगढ़
HANUMAN JAYANTI CHHATTISGARH
HANUMAN JAYANTI 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.