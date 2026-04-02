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हनुमान जयंती आज, कानपुर में पनकी धाम के आसपास का ट्रैफिक डायवर्ट, जानिए रूट चार्ट

आज सुबह छह बजे से लागू किया गया, 10 जगह बनाई गईं पार्किंग.

hanuman jayanti 2026 traffic diversions around panki dham kanpur
प्रतीकात्मक फोटो. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 7:39 AM IST

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कानपुर: पनकी स्थित हनुमान मंदिर में आज हनुमान जयंती के मौके पर भारी भीड़ उमड़ना शुरू हो गई है. यातायात पुलिस ने व्यापक ट्रैफिक प्लान और डायवर्जन लागू किया है. यह व्यवस्था आज सुबह 06:00 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी. ट्रैफिक पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रूट तय करने के साथ-साथ वाहनों के लिए 10 पार्किंग स्थल भी निर्धारित किए हैं.


किन रास्तों में किया गया बदलाव

  • कानपुर देहात से आने वाले लोग सचेण्डी-भौंती बाईपास से पनकी मंदिर की ओर जाने वाले वाहन पनकी पड़ाव गंगागंज क्रॉसिंग से मंदिर पहुंचेंगे. इनके लिए स्टेशन रोड तिराहा से गंगागंज मार्ग तक पार्किंग की व्यवस्था है.
  • हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव से आने वाले श्रद्धालु घंटाघर, रामादेवी और विजय नगर होते हुए आने वाले श्रद्धालु भाटिया तिराहे से होकर मंदिर परिसर पहुंचेंगे. वाहन MIG तिराहा और पनकी थाना मार्ग पर पार्क किए जा सकेंगे.
  • कन्नौज और फर्रुखाबाद से आने वाले लोग कल्याणपुर से आवास विकास नहर पनकी होते हुए एमआईजी रोड और सब्जीमंडी तिराहा स्थित रामलीला मैदान में पार्किंग कर सकेंगे.
  • शिवली-रसूलाबाद मार्ग से आने वाले लोग जवाहरपुरम, शताब्दी नगर होते हुए आने वाले श्रद्धालु नारायणा कॉलेज चौराहे से शताब्दी नगर रोड तक सड़क के दोनों ओर वाहन खड़े कर सकेंगे.

    इन रास्तों पर रहेगा प्रतिबंध
  • कल्याणपुर की ओर से आवास विकास नहर पनकी से आगे शताब्दी द्वार/पनकी मंदिर की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे. इन्हें अर्मापुर नहर तिराहा की ओर मोड़ा जाएगा.
  • पनकी रोड चौकी से भारी वाहन पनकी नहर की ओर नहीं जा सकेंगे, वे डबल पुलिया विजय नगर होकर जा सकेंगे.
  • भाटिया तिराहा से भारी/मध्यम वाहनों का पनकी मंदिर की ओर जाना प्रतिबंधित रहेगा.
  • कालपी रोड से पनकी धाम स्टेशन होते हुए मंदिर की ओर भारी वाहन नहीं जा पाएंगे.
  • भौंती बाईपास से विजय नगर की ओर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा.

    पार्किंग स्थल

    मंदिर के पश्चिम द्वार पर केवल वीवीआईपी और आवश्यक सेवा हेतु, शताब्दी रोड तिराहा से रतनपुर रोड सड़क के दोनों ओर, सब्जीमण्डी रोड, रामलीला मैदान, पनकी थाना मार्ग सड़क के दोनों ओर, कमल मेमोरियल स्कूल वाली गली, कछुआ तालाब रोड पुलिस और प्रशासन के लिए,स्टेशन रोड तिराहा से गंगागंज क्रॉसिंग मार्ग
    गेट नंबर-04 के सामने व एटीएम चौराहा.
  • किसी भी असुविधा या ट्रैफिक जाम की स्थिति में नागरिक इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं

    ट्रैफिक कंट्रोल रूम-9305104340
    ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर- 9305104387


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