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हनुमान जयंती आज, कानपुर में पनकी धाम के आसपास का ट्रैफिक डायवर्ट, जानिए रूट चार्ट

कानपुर: पनकी स्थित हनुमान मंदिर में आज हनुमान जयंती के मौके पर भारी भीड़ उमड़ना शुरू हो गई है. यातायात पुलिस ने व्यापक ट्रैफिक प्लान और डायवर्जन लागू किया है. यह व्यवस्था आज सुबह 06:00 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी. ट्रैफिक पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रूट तय करने के साथ-साथ वाहनों के लिए 10 पार्किंग स्थल भी निर्धारित किए हैं.





किन रास्तों में किया गया बदलाव

