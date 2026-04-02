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हनुमान जयंती 2026: कोरबा और दुर्ग के मंदिरों में भोग और भंडारे का हुआ आयोजन

कोसाबाड़ी का मंदिर काफी पुराना है और शहर का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर है. इस हनुमान मंदिर में आसपास से बड़ी तादाद में लोग पूजा पाठ के लिए हर दिन पहुंचते हैं. आज के दिन तो यहां पैर रखने की भी जगह लोगों को नहीं मिलती. मंदिर प्रबंधन की ओर से आज बड़े भंडारे का भी आयोजन किया गया था. शरबत का भी वितरण किया गया.

कोरबा/दुर्ग: हनुमान जयंती पर आज सभी हनुमान और राम मंदिरों में विशेष पूजन और हवन का आयोजन किया गया. आयोजन को लेकर सभी मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया. सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में पूजा अर्चना के उमड़नी शुरू हो चुकी थी. देर शाम तक यह सिलसिला जारी रहा. खास तौर पर कोसाबाड़ी पर स्थित हनुमान मंदिर में भक्तों का तांता दिनभर रहा.

कोसाबाड़ी हनुमान मंदिर को लेकर भक्तों के बीच मान्यता है कि यहां जो भी भक्त आता है खाली हाथ नहीं जाता. सच्चे मन से मांगी गई प्रार्थना को पवनपुत्र पूरी करते हैं. कोसाबाड़ी मंदिर में मंगलवार के दिन विशेष आरती का भी आयोजन किया जाता है. इस आरती में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं.

दुर्ग में भी धूमधाम से मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव

दुर्ग में हनुमान जयंती इस वर्ष बेहद धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई. सुबह से ही जिलेभर के हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली. भक्तों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की, सिंदूर का चोला अर्पित किया और सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ कर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया गया. जगह-जगह भंडारे और प्रसाद वितरण के साथ धार्मिक शोभायात्राओं ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया.

हनुमान जयंती 2026 (ETV Bharat)

भिलाई के सेक्टर - 9 मंदिर में लगा भक्तों का मेला

भिलाई के सेक्टर-9 स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव का भव्य आयोजन किया गया. सुबह 4 बजे से ही भक्तों का तांता लग गया था. मंदिर में विशेष अभिषेक, सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ, विशाल भगवा ध्वज फहराने और भव्य भंडारे का आयोजन हुआ. इस दौरान भाजपा कार्य समिति के प्रदेश सदस्य मनीष पांडे ने 251 किलो लड्डू चढ़ाकर अपनी आस्था प्रकट की. वहीं कोहका स्थित बीरा के अंगना में समाजसेवी इंद्रजीत सिंह द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया. यहां 51 पंडितों द्वारा हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ कराया गया. साथ ही बच्चों के लिए कराटे डेमो क्लास और बच्चियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया गया.

हनुमान जयंती 2026 (ETV Bharat)





हनुमान जन्मोत्सव की खास मान्यता

हनुमान जन्मोत्सव हिन्दू पर्व है, जिसकी खास मान्यता है. हनुमान के जन्म के उपलक्ष्य में ये त्योहार मनाया जाता है. अलग लाग प्रांत के लोग अपनी परंपरानुसार अलग-अलग समय एवं तिथियों को भी यह पर्व मनाते हैं. अधिकांश क्षेत्रों में यह चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है. मान्यता है कि इस दिन हनुमानजी का जन्म हुआ था. सर्वमंगला मंदिर के समीप हसदेव नदी के तट पर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हसदेव आरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया.



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