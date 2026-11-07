हनुमान जन्मोत्सव: पवनपुत्र को पहनाया सिंदूरी चोला, कहीं फूल बंगले में विराजे बजरंगबली, तो कहीं चांदी की पोशाक से किया शृंगार
रूप चतुर्दशी के अवसर पर छोटी काशी में राम भक्त हनुमान का जन्मोत्सव मनाया गया.
Published : November 7, 2026 at 10:38 PM IST
जयपुर : हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर शनिवार को राजधानी के हनुमान मंदिरों में श्रद्धा और भक्ति उमड़ी. मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना, पंचामृत अभिषेक और जन्माभिषेक के आयोजन हुए. पवनपुत्र को नवीन सिंदूरी चोला और आकर्षक पोशाक धारण करवाई गई. कहीं फूलों से सजे बंगले में विराजमान कर बजरंगबली का मनमोहक शृंगार किया गया, तो कहीं छप्पनभोग और विशेष प्रसाद अर्पित किया गया. दिनभर मंदिरों में भक्तों की आवाजाही रही. श्रद्धालुओं ने दर्शन कर सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की.
हनुमान जी को सिंदूरी चोला और पोशाक धारण करवाई : रूप चतुर्दशी के अवसर पर छोटी काशी में राम भक्त हनुमान का जन्मोत्सव मनाया गया. चांदी की टकसाल स्थित काले हनुमान जी मंदिर में महंत गोपालदास के सान्निध्य में अभिषेक के बाद भगवान को नवीन सिंदूरी चोला और पोशाक धारण करवाई गई. युवाचार्य योगेश शर्मा ने बताया कि विशेष भोग लगाने के बाद भगवान को फूल बंगले में विराजमान किया गया. वहीं घाट के बालाजी मंदिर में अभिषेक के साथ हवन और अनुष्ठान हुए.
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मध्यरात्रि को जन्माभिषेक : इसी तरह खोले के हनुमान जी, अंबाबाड़ी के संकटमोचन हनुमान मंदिर, जगतपुरा के टीबा वाले हनुमान जी, चांदपोल हनुमान जी और सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर में भी विशेष आयोजन हुए. सांगानेरी गेट स्थित पूर्वमुखी हनुमान जी मंदिर में मध्यरात्रि को जन्माभिषेक किया गया. गलता गेट स्थित गीता गायत्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में पं. राजकुमार चतुर्वेदी के सान्निध्य में अभिषेक कर पुष्पों से मनमोहक शृंगार किया गया. इसी तरह सीकर रोड स्थित ढहर के बालाजी और विद्याधर नगर के पापड़ के हनुमान जी सहित शहर के अन्य मंदिरों में भी जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया. शाम को मंदिरों में दीपदान के आयोजन हुए.
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पवनपुत्र ने धारण की चांदी की पोशाक : उधर, नरवर आश्रम सेवा समिति की ओर से हनुमान जन्मोत्सव पर खोले के हनुमान जी के मंत्रोच्चार के साथ गंगाजल और पंचामृत से अभिषेक कर तेलाभिषेक किया गया. महामंत्री बृजमोहन शर्मा ने बताया कि भगवान को सिंदूरी चोला चढ़ाने के बाद चांदी की पोशाक धारण करवाई गई. छप्पनभोग और नए अन्न की प्रसादी का भोग लगाया गया. शाम को सामूहिक सुंदरकांड पाठ और रात को महाआरती हुई. मंदिर परिसर में चार हजार मिट्टी के दीपक जलाकर दीपोत्सव मनाया गया.
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चतुर्दशी को हनुमान जन्मोत्सव मनाने के पीछे धार्मिक मान्यता : उन्होंने बताया कि रूप चतुर्दशी यानी नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जन्मोत्सव मनाने के पीछे धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है. मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को ही भगवान हनुमान का प्राकट्य हुआ था. हालांकि हनुमान जन्मोत्सव चैत्र पूर्णिमा को भी मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान सहित देश के कई हिस्सों में कार्तिक मास की चतुर्दशी को भी हनुमानजी के जन्मोत्सव के रूप में मनाने की परंपरा है.
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भन्दे बालाजी धाम में 11 क्विंटल बूंदी का समरस महाभोग : हनुमान जन्मोत्सव पर भन्दे बालाजी धाम में सामाजिक समरसता की अनूठी मिसाल देखने को मिली. हनुमान चालीसा प्रबंध समिति के संस्थापक संत अमरनाथ के सान्निध्य में आयोजित समरस महाभोग में सर्वसमाज के लोगों ने सहभागिता निभाई. इस दौरान 11 क्विंटल से अधिक देसी घी की बूंदी का महाभोग बालाजी महाराज को अर्पित किया गया. खास बात यह रही कि महाभोग की तैयारियों में हर समाज के लोगों ने भागीदारी निभाई. महाभोग अर्पित करने के बाद बूंदी को कच्ची बस्तियों में वितरित किया गया, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक प्रसाद पहुंच सके. इसी तरह न्यू सांगानेर रोड स्थित चिंताहरण काले हनुमान मंदिर में महंत मनोहरदास ने बताया कि यहां चमेली के तेल और पंचामृत से अभिषेक के बाद भगवान को अन्य द्रव्यों से स्नान करवाया गया. सुगंधित इत्र का लेपन कर विशेष शृंगार किया गया और चूरमा बाटी का भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया.
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