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हनुमान जन्मोत्सव: पवनपुत्र को पहनाया सिंदूरी चोला, कहीं फूल बंगले में विराजे बजरंगबली, तो कहीं चांदी की पोशाक से किया शृंगार

खोले के हनुमान जी और अंबाबाड़ी स्थित संकट मोचन हनुमान ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर शनिवार को राजधानी के हनुमान मंदिरों में श्रद्धा और भक्ति उमड़ी. मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना, पंचामृत अभिषेक और जन्माभिषेक के आयोजन हुए. पवनपुत्र को नवीन सिंदूरी चोला और आकर्षक पोशाक धारण करवाई गई. कहीं फूलों से सजे बंगले में विराजमान कर बजरंगबली का मनमोहक शृंगार किया गया, तो कहीं छप्पनभोग और विशेष प्रसाद अर्पित किया गया. दिनभर मंदिरों में भक्तों की आवाजाही रही. श्रद्धालुओं ने दर्शन कर सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की.