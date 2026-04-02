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​अलवर के 'ग्रेजुएट हनुमान': परीक्षा में पास होने की गारंटी है यह 133 साल पुराना मंदिर!

​कंधे पर आई थी प्रतिमा, टीले पर हुआ स्थापित : मंदिर के मंहत ब्रजेश कुमार ने बताया कि उनके परिजन बताते थे कि प्राचीन काल में कोई व्यक्ति तालवृक्ष से हनुमान प्रतिमा को कंधे पर रख कर अलवर लाया और नवीन स्कूल के पास रख दिया. बाद में इस प्रतिमा को उठाकर स्कूल के सामने बने टीले पर विराजित किया गया, तभी से यह प्रतिमा यहां स्थापित है. शुरू में मंदिर की जगह मिटटी का टीला था, बाद में यहां मंदिर का निर्माण कराया गया. तभी से यह मंदिर ग्रेजुएट हनुमान मंदिर के नाम से विख्यात है.

ग्रेजुएट हनुमान मंदिर के मंहत ब्रजेश कुमार शर्मा ने बताया कि अलवर शहर के भगतसिंह चौराहे के किनारे स्थित यह मंदिर करीब 133 साल पुराना है. मंदिर में हनुमानजी की प्रतिमा में आकर्षण के चलते यहां से गुजरने वाले व्यक्ति का सिर स्वत: ही भगवान की स्तुति में झुक जाता है. उन्होंने बताया कि शहर के मध्य में स्थित होने के कारण प्राचीन काल से बड़ी संख्या में विद्यार्थी यहां परीक्षा में पास एवं करियर में सफल होने की मन्नत करने पहुंचते हैं. ज्यादातर लोगों की मान्यता है कि मंदिर में विराजित हनुमान प्रतिमा के समक्ष मांगी गई मन्नत पूरी होती है. विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिलने के कारण यह मंदिर ग्रेजुएट हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया.

परीक्षा में पास होने की मन्नत पूरी होने से नाम पड़ा ग्रेजुएट हनुमान मंदिर (वीडियो ईटीवी भारत अलवर)

मान्यता है कि परीक्षा में पास होने की मन्नत पूरी होने के कारण यह मंदिर ग्रेजुएट हनुमान मंदिर के नाम से विख्यात हुआ. आज भी इस मंदिर में परीक्षा से पहले और बाद में बड़ी संख्या में विद्यार्थी परीक्षा में पास होने की मन्नत लेकर पूजा अर्चना को पहुंचते हैं. खास बात यह कि ग्रेजुएट हनुमान मंदिर करीब 133 साला पुराना है और यहां विराजित हनुमान प्रतिमा को तालवृक्ष से लाया गया था. शहर के मध्य स्थित इस प्राचीन हनुमान मंदिर की मान्यता के चलते यहां करियर की सफलता के लिए भी बड़ी संख्या में युवा मत्था टेकने पहुंचते हैं.

अलवर/ बाड़मेर : राजस्थान का अलवर शहर अपनी ऐतिहासिक विरासतों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां एक ऐसा मंदिर है जो अपनी विशिष्ट पहचान के कारण पूरे प्रदेश में अनूठा है. इसे लोग 'ग्रेजुएट हनुमान मंदिर' के नाम से पुकारते हैं. भगतसिंह चौराहे के पास स्थित यह मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि हजारों विद्यार्थियों और युवाओं के सपनों और उम्मीदों का सहारा है.

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छठी पीढ़ी कर रही प्रतिमा की पूजा : महंत ब्रजेश कुमार ने बताया कि अब उनके परिवार की छठवीं पीढ़ी मंदिर की पूजा अर्चना रही है. टीले पर हनुमान प्रतिमा की स्थापना से ही उनके परिवार के लोग वहां पूजा अर्चना करते रहे हैं. उन्होंने बताया कि वैसे तो हर दिन यहां श्रद्धालु पूजा के लिए पहुंचते हैं, लेकिन मंगलवार व शनिवार को विद्यार्थियों, युवाओं सहित अन्य लोगों की पूजा अर्चना के लिए भीड़ उमड़ती है.

करीब डेढ़ सदी पुराना इतिहास (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

मंदिर में है शिव परिवार व राम दरबार भी विराजित : मंदिर के महंत ने बताया कि इस प्राचीन मंदिर में ऐतिहासिक हनुमान प्रतिमा के साथ ही शिव परिवार, राम दरबार, धर्मराज, गणेशजी सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित है. उन्होंने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव, पाण्डुपोल हनुमान मेले सहित अन्य अवसरों पर मंदिर में विशेष आयोजन होते हैं और हनुमान प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया जाता है.

वर्षों पहले नाम पड़ा था ग्रेजुएट हनुमान मंदिर : महंत ब्रजेश कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों की परीक्षा में पास होने की कामना पूरी होने के कारण प्राचीन काल में इस मंदिर का नाम ग्रेजुएट हनुमान मंदिर पड़ा था, उसके बाद से यह मंदिर इसी नाम से जाना जाता है. आज भी विद्यार्थी एवं युवाओं में इस मंदिर के प्रति गहरी आस्था है. परीक्षाओं के दिनों में यहां बड़ी संख्या में विद्यार्थी अच्छे परिणाम की कामना लेकर पूजा के लिए आते हैं.

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​बाड़मेर का चमत्कारी हनुमान मंदिर : राजस्थान के रेतीले धोरों के बीच आस्था की एक ऐसी जोत जल रही है, जिसकी चमक अब दूर-दूर तक फैलने लगी है. बाड़मेर शहर के बीएनसी चौराहे के नजदीक और नेशनल हाईवे के किनारे स्थित 'मनोकामनापूर्ण हनुमान मंदिर' इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है. शहर के बीएनसी चौराहे के नजदीक ओर हाईवे के पास सड़क किनारे स्थित सालों पुराना छोटा सा दिखने वाला हनुमान मंदिर से लोगों की अटूट आस्था जुड़ी हुई है. भक्तों का मानना है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं की हर इच्छा पूरी होती है. यही वजह है कि यहां हर शनिवार और मंगलवार के दिन तो मेले सा माहौल रहता है. यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ यहां से गुजरने वाले वाहन चालक मनोकामनापूर्ण हनुमानजी के दर्शन करते हैं.

श्रद्धालुओं की होती है मनोकामना पूरी (फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर)

मंदिर से जुड़े बुजुर्ग ठाकराराम गॉड बताते हैं कि वह पिछले एक साल से लगातार इस मंदिर में अपने गांव से दर्शन के लिए हर शनिवार और मंगलवार को आते हैं. उनका कहना है कि सच्चे मन से आने वाले भक्तों की यहां मनोकामना पूरी होती है. चाहे कोई बीमारी हो या फिर परिवार में कोई तकलीफ दु:ख दर्द सब दूर होता है. मंदिर में बहुत सुंदर उत्तरमुखी हनुमान जी की मूर्ति है.

​बाड़मेर का चमत्कारी हनुमान मंदिर (फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर)

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​हजारों की भीड़ और 'मन्नत' का विश्वास : पुरखाराम बताते हैं कि पिछले 15 सालों से इस मंदिर से आस्था जुड़ी हुई है. यह मंदिर काफी पुराना है ओर शुरुआत में दो-चार लोग ही आते थे लेकिन धीरे-धीरे अब लोगों की आस्था बढ़ रही है. हर मंगलवार और शनिवार के दिन तो यहां हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं. यह मंदिर मनोकामनापूर्ण हनुमान जी के नाम से मंदिर प्रसिद्ध है. यहां आने वाले सभी भक्तों की इच्छा पूरी होती है. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि उन्होंने यहां आकर जो मन्नत मांगी वो पूरी हुई है.

सप्ताह में दो दिन लगता है भक्तों का मेला (फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर)

इसी तरह जोगाराम बताते हैं कि उनकी पिछली 25 सालों से इस मंदिर से जुड़ाव है. इस मंदिर से हजारों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है. यह मंदिर हाईवे के किनारे पर हैं. पहले यहां बबुल की झाड़ियां हुआ करती थी, जिसे यहां आने वाले भक्तों ने धीरे-धीरे करके साफ किया. मंदिर के पास एक बबुल का बड़ा पेड़ है. यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु ओर यहां से गुजरने वाले वाहन चालक हनुमानजी के दर्शन करते हैं. जोगाराम की माने तो सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल भी लोकसभा चुनाव के समय मतगणना के दिन सुबह यहां आये थे.

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