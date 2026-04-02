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प्रदेश में हनुमान जन्मोत्सव की धूम, भक्ति में डूबा पूरा मेहंदीपुर बालाजी धाम

हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर हनुमान मंदिरों में धूम है. बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं.

मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव
मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव (ETV Bharat Dausa)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 2, 2026 at 11:00 AM IST

4 Min Read
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दौसा : राजस्थान के दौसा-करौली बॉर्डर पर स्थित आस्था के प्रमुख धाम मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर भक्ति, उल्लास और भव्यता का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है. बालाजी के जन्मोत्सव पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु दूर-दराज से यहां पहुंच रहे हैं. 'जय श्री बालाजी' के गूंजते जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान है. हर ओर श्रद्धा की लहर है और भक्तों के चेहरों पर आस्था की चमक साफ दिखाई दे रही है.

हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मंदिर ट्रस्ट के महंत डॉ. नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन किया जा रहा है. बालाजी महाराज का भव्य महाभिषेक 1100 किलो पंचामृत से किया गया, जो इस आयोजन की भव्यता को दर्शाता है. इसके बाद बालाजी को बाल स्वरूप में सजाकर सोने का चोला धारण कराया गया, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी.

मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव की धूम (वीडियो ईटीवी भारत दौसा)

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छप्पन भोग सहित कई व्यंजनों का लगाया भोग : महाआरती के समय पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा. शंख और भजन-कीर्तन की ध्वनि के बीच जब आरती हुई तो श्रद्धालु भाव-विभोर नजर आए. महाआरती के बाद 311 किलो छप्पन भोग, 251 किलो चूरमा, 711 किलो बूंदी के दाने और 511 किलो पकौड़ी सहित अनेक व्यंजनों का विशाल भोग लगाया गया.

रंग-बिरंगी रोशनी से नहाया आस्थाधाम : मंदिर परिसर को रंग-बिरंगी रोशनी से इस तरह सजाया गया है कि रात के समय पूरा क्षेत्र जगमगाता दिखाई देता है. आकर्षक झांकियों ने भक्तों का मन मोह लिया है, जिनमें बालाजी के विभिन्न रूपों का सजीव चित्रण किया गया है. इस बार आयोजन की खास बात यह भी है कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया जा रहा है. साथ ही हाथी-घोड़ों की भव्य प्रस्तुति श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.

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कुचामनसिटी के इस मंदिर में अटूट श्रद्धा : डीडवाना कुचामन जिले के कुचामनसिटी के नजदीक हनुमानपुरा गांव में संवत् 1818 में स्थापित हनुमानपूरा बालाजी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है. हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर यहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. यह मंदिर करीब 208 वर्ष से भी अधिक पुराना है. मंदिर के पुजारी रामबख्श पारीक ने बताया कि 50 वर्षों से वह स्वयं, उससे पहले उनके पिता मदनलाल पारीक और उससे पहले दादा छोटूराम पारीक मंदिर में पूजा करते थे. स्थानीय लोगों के अनुसार मंदिर में शनिवार व मंगलवार को तो दर्शनार्थी आते ही हैं, इसके अतिरिक्त अन्य दिनों में भी स्थानीय ही नहीं दूर-दराज व कई जिलों के लोग मंदिर आते हैं.

हनुमानपुरा गांव का 208 साल पुराना हनुमान मंदिर
हनुमानपुरा गांव का 208 साल पुराना हनुमान मंदिर (ETV Bharat Kuchaman)

मंदिर का इतिहास : पुजारी रामबख्श पारीक ने बताया कि मंदिर में स्थापित बजरंगबली की मूर्ति के संबंध में भी रोचक कथा जुड़ी हुई है. ग्राम के वृद्ध लोगों के अनुसार आज से करीब 208 वर्ष पहले नजदीकी पलाड़ा ग्राम में रहने वाले गिरधारी सिह को स्वप्न आया कि नाड़ी (छोटा तालाब) में हनुमान जी की मूर्ति है. दूसरे दिन ग्राम के लोगों के साथ स्वप्न में दर्शित स्थान की खुदाई की गई, तो वहां पर हनुमानजी की मूर्ति निकली. नाड़ी से मूर्ति निकलने की सूचना सरगोठ ठाकर
जोरावर सिंह तक पहुंची. इसपर उन्होंने कहा कि मूर्ति हमारे कांकड़ (जंगलनुमा स्थान) में निकली है, इसलिए मूर्ति को सरगोठ में स्थापित किया जाएगा.

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स्वयं मूर्ति ने किया निर्णय : पुजारी रामबख्श पारीक के बताए अनुसार अंत में निर्णय लिया गया कि बजरंगबली की मूर्ति को गाढ़े (बैलगाड़ी) में रख दिया जाए. भगवान की जहां इच्छा होगी, बैलगाड़ी वहीं रूक जाएगी. मूर्ति गाड़ी में रखने के पश्चात काफी प्रयास किया गया, लेकिन गाड़ी वर्तमान मंदिर स्थल से एक इंच भी आगे नहीं बढ़ी. इस पर मूर्ति की स्थापना वहीं कर दी गई. ग्रामीणों के अनुसार हनुमानजी भगवान के नाम से ही ग्राम का नाम हनुमानपुरा रखा गया. उक्त स्थल पर संवत 1818 में महंत गिरधारी सिंह की ओर से मंदिर का निर्माण करवाया गया.

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