भिलाई में बिना इजाजत हनुमान जी मूर्ति हुई स्थापित, नगर निगम ने की कार्रवाई, धरने पर बैठे हिंदू संगठन
भिलाई नगर निगम का कहना है कि वो मामले की शिकायत भी थाने में दर्ज करा सकती है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 2, 2026 at 9:14 PM IST
भिलाई: सुपेला थाना क्षेत्र में हनुमान जयंती के मौके पर बिना अनुमति स्थापित की गई हनुमान जी की मूर्ति को लेकर विवाद हो गया. स्थानीय लोगों के अनुसार, बुधवार देर रात नगर निगम के गार्डन में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित कर दी गई. गुरुवार सुबह जब इसकी सूचना नगर निगम को मिली, तो निगम की टीम मौके पर पहुंची और मूर्ति हटाने की कार्रवाई शुरू की.
बिना इजाजत किसने लगाई मूर्ति
नगर निगम की टीम जब मूर्ति को हटा रही थी, तब हिंदू संगठन के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए और कार्रवाई का विरोध करने लगे. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मूर्ति को तोड़ने के लिए सब्बल का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है. इसको लेकर निगम अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हुई और माहौल तनावपूर्ण हो गया.
हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन
हिंदू संगठन के पदाधिकारी अविरल सिंह ने बताया कि गार्डन के कोने में खाली जगह पर मूर्ति स्थापित की गई थी और संगठन ने निगम को लिखित में 24 घंटे का समय देने की मांग भी की थी. इसके बावजूद जल्दबाजी में कार्रवाई किए जाने से आक्रोश बढ़ा. घटना के विरोध में कार्यकर्ताओं ने सुपेला थाने के बाहर करीब 3 घंटे तक धरना दिया और जोन आयुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की. इस दौरान पुलिस के साथ भी उनकी तीखी बहस हुई.
नगर निगम करा सकती है एफआईआर दर्ज
नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी तिलेश्वर साहू ने कहा कि मूर्ति अवैध रूप से रखी गई थी और गार्डन की बाउंड्री भी क्षतिग्रस्त की गई है. निगम इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है. सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि शिकायत मिली है, जिसकी जांच की जाएगी और तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई होगी.
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