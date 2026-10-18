250 फीट की ऊंचाई से 'आकाश मार्ग' से पहुंचे हनुमान, लंका दहन से गूंजा मैदान, CM और LG पहुंचे लालकिला ग्राउंड
दिल्ली के लालकिला मैदान में आयोजित विश्वविख्यात लव कुश रामलीला को देखने उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंचीं.
Published : October 18, 2026 at 1:10 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के लालकिला मैदान में आयोजित विश्वविख्यात लव कुश रामलीला में शनिवार को भक्ति, रोमांच और भव्यता का अनूठा संगम देखने को मिला. करीब 250 फीट की ऊंचाई से क्रेन की मदद से हनुमान जी भगवान श्रीराम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर लेकर आकाश मार्ग से मंच पर पहुंचे. इस अद्भुत दृश्य को देखकर मैदान में मौजूद हजारों दर्शक उत्साह से झूम उठे. चारों ओर जय श्रीराम के जयकारे गूंजने लगे और लोगों ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर इस पल को कैमरों में कैद किया.
लंका दहन का भव्य दृश्य और अतिथियों का आगमन
लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि जब हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका में आग लगाई, तो पूरा वातावरण रामभक्ति में सराबोर हो गया. दर्शकों की भारी भीड़ के बीच जलती लंका के साथ आकाश 'जय श्री राम' के नारों से गूंज उठा. इस खास मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और असम सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अशोक सिंघल ने लीला स्थल पहुंचकर प्रभु श्रीराम की आरती की और आशीर्वाद लिया.
'रामायण से मिलती है सकारात्मकता की प्रेरणा': उपराज्यपाल
लवकुश रामलीला का मंचन देखने पहुंचे उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने अपने संबोधन में कहा कि मैं आपके और रामलीला के बीच ज्यादा देर खड़ा नहीं रहूंगा, यह समय आपके रामलीला का आनंद लेने का है. लेकिन रामायण हमें जीवन का बहुत बड़ा पाठ सिखाती है. सत्य की असत्य पर जीत का जो संदेश इसमें छिपा है, उससे हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए. हमारे पूर्वजों ने जो प्रेरणा रामायण में दी है, विशेषकर हमारे युवाओं के लिए, वह कभी न भूलने योग्य है.
'विकसित, क्लीन और ग्रीन दिल्ली का संकल्प': मुख्यमंत्री
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी लवकुश रामलीला का मंचन देखने पहुंची. उन्होंने सभी को नवरात्र, विजयादशमी और दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मां दुर्गा और प्रभु श्रीराम से यही प्रार्थना है कि मेरी दिल्ली का हर परिवार हंसता-मुस्कुराता रहे. प्रभु राम मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं दिल्लीवासियों की हर आकांक्षा को पूरा कर सकूं. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए दिन-रात काम कर रही है. जिस तरह कूड़े के पहाड़ अब कम होते नजर आ रहे हैं, उसी तरह जल्द ही माँ यमुना भी साफ-सुथरी और निर्मल नजर आएगी. उन्होंने पिछले 51 वर्षों से लगातार भव्य रामलीला का सफल आयोजन कराने के लिए लव कुश रामलीला कमेटी की पूरी टीम को बधाई दी.
कमेटी के महासचिव सुभाष गोयल ने बताया कि उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य अतिथियों को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया. इस अवसर पर पवन गुप्ता, सत्यभूषण जैन, अखिल सिंघल, बृजमोहन गोयल, गौरव सूरी, प्रवीण गोयल और संदीप भूटानी सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे. दूसरी ओर, लाल किला मैदान स्थित माधव दास बगीची में आयोजित श्री धार्मिक लीला कमेटी की रामलीला में भी शनिवार को भक्ति का अनूठा माहौल देखने को मिला.
कमेटी के महासचिव धीरज धर गुप्ता, मंत्री प्रदीप शरण और प्रवक्ता रवि जैन ने बताया कि सातवें दिन की लीला में कलाकारों ने कई महत्वपूर्ण प्रसंगों का सजीव मंचन किया. लीला की शुरुआत हनुमान जी के साधु वेश में श्रीराम और लक्ष्मण से मिलने के दृश्य से हुई, जिसके बाद राम-सुग्रीव मित्रता और बाली वध का मंचन हुआ. इसके बाद सुग्रीव के राज्याभिषेक और अंगद को युवराज बनाए जाने के प्रसंग दिखाए गए.
लीला में हनुमान जी को उनकी असीम शक्ति का स्मरण कराने, अशोक वाटिका में माता सीता से भेंट, अक्षय कुमार वध और रावण-हनुमान के बीच हुए तीखे संवाद का प्रभावशाली मंचन किया गया. कलाकारों के जोशीले अभिनय और संवादों ने दर्शकों को अंत तक बांधे रखा.
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