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250 फीट की ऊंचाई से 'आकाश मार्ग' से पहुंचे हनुमान, लंका दहन से गूंजा मैदान, CM और LG पहुंचे लालकिला ग्राउंड

रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के लालकिला मैदान में आयोजित विश्वविख्यात लव कुश रामलीला में शनिवार को भक्ति, रोमांच और भव्यता का अनूठा संगम देखने को मिला. करीब 250 फीट की ऊंचाई से क्रेन की मदद से हनुमान जी भगवान श्रीराम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर लेकर आकाश मार्ग से मंच पर पहुंचे. इस अद्भुत दृश्य को देखकर मैदान में मौजूद हजारों दर्शक उत्साह से झूम उठे. चारों ओर जय श्रीराम के जयकारे गूंजने लगे और लोगों ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर इस पल को कैमरों में कैद किया.

लंका दहन का भव्य दृश्य और अतिथियों का आगमन