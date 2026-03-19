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हिन्दू नववर्ष पर भिलाई हुआ भगवामय, हजारों श्रद्धालुओं ने किया हनुमान चालीसा पाठ

दुर्ग : चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 की शुरुआत हो गई है. स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में इस अवसर पर विशेष आयोजन किया गया. भिलाई के सेक्टर-09 चौक में श्रीराम जन्मोत्सव समिति के इस आयोजन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. इस अवसर पर विशाल भगवा ध्वज फहराया गया, सामूहिक रूप से श्री हनुमान चालीसा का पाठ हुआ. उसके बाद श्रद्धालुओं ने मिलकर महाआरती की. आयोजन में उमड़ी हजारों की भीड़ ने पूरे वातावरण को भक्तिमय और ऊर्जावान बना दिया.

कार्यक्रम की शुरुआत सिविक सेंटर से निकली भव्य भगवा रैली से हुई. रैली में विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रीराम भक्तों, युवाओं और सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. भगवा ध्वजों और जय श्रीराम के गगनभेदी नारों से पूरा मार्ग गूंज उठा. श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था, जिसने आयोजन को और अधिक भव्य बना दिया.रैली के समापन के बाद सेक्टर-09 चौक पर विशाल भगवा ध्वजारोहण किया गया.

दुर्ग भिलाई में हिंदू नव वर्ष का आयोजन (ETV BHARAT)

यह केवल नववर्ष नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपराओं का उत्सव है. समिति बीते 40 वर्षों से श्रीराम नवमी महोत्सव का आयोजन कर रही है. समिति समाज में एकता और सांस्कृतिक जागरूकता फैलाने का कार्य कर रही है- मनीष पांडे,अध्यक्ष, युवा विंग राम जन्मोत्सव समिति

भिलाई में चैत्र नवरात्रि (ETV BHARAT)

भिलाई सेक्टर 9 में हुआ हनुमान चालीसा का पाठ

इसके बाद हजारों श्रद्धालुओं ने एक साथ बैठकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिससे आस्था और एकता का अद्भुत दृश्य देखने को मिला. हनुमान चालीसा के पाठ के बाद महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें दीप प्रज्वलित कर भक्तों ने भगवान श्रीराम और हनुमान जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की. इस अवसर पर समिति के युवा विंग अध्यक्ष मनीष पाण्डेय ने सभी को हिन्दू नववर्ष की शुभकामनाएं दी.