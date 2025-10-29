ETV Bharat / state

हनुमान बेनीवाल बोले, आर्थिक आधार पर हो आरक्षण, ओबीसी का बढ़ाया जाए हिस्सा

रालोपा के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जनता कांग्रेस और बीजेपी के बार-बार शासन से परेशान हो चुकी है.

RLP chief Hanuman Beniwal
रालोपा संयोजक हनुमान बेनीवाल (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 29, 2025 at 10:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बीकानेर: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोपा) के सातवें स्थापना दिवस के मौके पर बुधवार को बीकानेर में एक रैली का आयोजन किया गया. इस दौरान रालोपा संयोजक हनुमान बेनीवाल ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत करते हुए कहा कि जो लोग आर्थिक आधार पर पिछड़े हैं, उनको आगे लाने के लिए इसकी जरूरत है. साथ ही देश में जिस तरह से ओबीसी की जनसंख्या बढ़ रही है, ओबीसी आरक्षण का भी अनुपात बढ़ाना चाहिए.

बदलाव की शुरुआत: बेनीवाल ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में दावा किया कि बीकानेर में आज जिस तरह से रैली में लोगों का समर्थन मिला है, वह मेरी पुरानी रैली की भीड़ से भी ज्यादा है. उसका रिकॉर्ड आज टूटा है. बीकानेर में इससे पहले किसी नेता की इतनी बड़ी रैली नहीं हुई. बेनीवाल ने कहा कि लोग कांग्रेस और बीजेपी के बार-बार के शासन से अब परेशान हो चुके हैं. बदलाव का सूचक आज इस रैली से देखने को मिल रहा है.

बेनीवाल बोले, 'यह तो बदलाव की शुरूआत है' (ETV Bharat Bikaner)

पढ़ें: आरएलपी सुप्रीमो बेनीवाल बोले- राजस्थान में मरी हुई है कांग्रेस, राहुल गांधी मेरे लीडर नहीं

2028 में मजबूती से: बेनीवाल ने दावा किया कि 2028 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी. इस बार राजस्थान की विधानसभा में केवल गांव में नहीं बल्कि शहर में भी आरएलपी की ताकत देखने को मिलेगी और आरएलपी की सरकार बनेगी. पूर्व मंत्री दिलीप चौधरी के पार्टी में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और बहुत से लोग आरएलपी के साथ जुड़ेंगे. लेकिन इस बार जो लोग जुड़ेंगे, उनका पूरा परखने के बाद पार्टी में लिया जाएगा.

पढ़ें: बेनीवाल ने की बीकानेर में बड़ी रैली की घोषणा, IPS तबादलों पर उठाए सवाल

आज आंदोलन नहीं जश्न का मौका: बेनीवाल ने कहा कि आज की रैली केवल आरएलपी के स्थापना दिवस पर एक जश्न के लिए रखी गई थी. जिसमें हमने केक काटा और आतिशबाजी की. आज किसी आंदोलन की बात नहीं थी. जश्न के मौके पर भी जिस तरह से लोगों ने भागीदारी निभाई है, उसे लगता है कि आने वाले दिनों में आरएलपी और मजबूत होगी और अब आरएलपी को संगठन स्तर पर मजबूत करने के लिए काम किया जाएगा.

TAGGED:

HANUMAN BENIWAL ON RESERVATION
BENIWAL ON EWS RESERVATION
BENIWAL DEMAND MORE OBC QUOTA
BENIWAL ON NEXT ASSEMBLY ELECTION
RLP FOUNDATION DAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जम्मू-कश्मीर: हंदवाड़ा में क्रिकेट खेलते समय हुआ विस्फोट, चार लड़के घायल

भजनलाल सरकार में तबादलों की झड़ी, 2 साल में बदल डाला प्रशासनिक ढांचा, 3000 नौकरशाह इधर-उधर

देवउठनी से शुरू होंगे शादी- विवाह, अगले साल तक 66 मुहूर्त, 15 जुलाई 2026 के बाद कोई शुभ मुहूर्त नहीं

Explainer: कैसे चुने जाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, जानिये- उनके कार्यकाल और जिम्मेदारियां

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.