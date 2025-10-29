हनुमान बेनीवाल बोले, आर्थिक आधार पर हो आरक्षण, ओबीसी का बढ़ाया जाए हिस्सा
रालोपा के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जनता कांग्रेस और बीजेपी के बार-बार शासन से परेशान हो चुकी है.
Published : October 29, 2025 at 10:28 PM IST
बीकानेर: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोपा) के सातवें स्थापना दिवस के मौके पर बुधवार को बीकानेर में एक रैली का आयोजन किया गया. इस दौरान रालोपा संयोजक हनुमान बेनीवाल ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत करते हुए कहा कि जो लोग आर्थिक आधार पर पिछड़े हैं, उनको आगे लाने के लिए इसकी जरूरत है. साथ ही देश में जिस तरह से ओबीसी की जनसंख्या बढ़ रही है, ओबीसी आरक्षण का भी अनुपात बढ़ाना चाहिए.
बदलाव की शुरुआत: बेनीवाल ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में दावा किया कि बीकानेर में आज जिस तरह से रैली में लोगों का समर्थन मिला है, वह मेरी पुरानी रैली की भीड़ से भी ज्यादा है. उसका रिकॉर्ड आज टूटा है. बीकानेर में इससे पहले किसी नेता की इतनी बड़ी रैली नहीं हुई. बेनीवाल ने कहा कि लोग कांग्रेस और बीजेपी के बार-बार के शासन से अब परेशान हो चुके हैं. बदलाव का सूचक आज इस रैली से देखने को मिल रहा है.
2028 में मजबूती से: बेनीवाल ने दावा किया कि 2028 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी. इस बार राजस्थान की विधानसभा में केवल गांव में नहीं बल्कि शहर में भी आरएलपी की ताकत देखने को मिलेगी और आरएलपी की सरकार बनेगी. पूर्व मंत्री दिलीप चौधरी के पार्टी में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और बहुत से लोग आरएलपी के साथ जुड़ेंगे. लेकिन इस बार जो लोग जुड़ेंगे, उनका पूरा परखने के बाद पार्टी में लिया जाएगा.
आज आंदोलन नहीं जश्न का मौका: बेनीवाल ने कहा कि आज की रैली केवल आरएलपी के स्थापना दिवस पर एक जश्न के लिए रखी गई थी. जिसमें हमने केक काटा और आतिशबाजी की. आज किसी आंदोलन की बात नहीं थी. जश्न के मौके पर भी जिस तरह से लोगों ने भागीदारी निभाई है, उसे लगता है कि आने वाले दिनों में आरएलपी और मजबूत होगी और अब आरएलपी को संगठन स्तर पर मजबूत करने के लिए काम किया जाएगा.