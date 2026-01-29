ETV Bharat / state

यूजीसी गाइडलाइन पर हनुमान बेनीवाल का सवाल, सरकार से रोलबैक पर पूछी मंशा

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ( ETV Bharat New Delhi )

जयपुर: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने यूजीसी गाइडलाइन को लेकर सवाल खड़े किए हैं. दिल्ली में जारी बजट सत्र के बीच उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए. साथ ही उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से यूजीसी की नई गाइडलाइन पर लगाई गई रोक को लेकर भी बयान दिया. हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया रुख में सामाजिक समरसता बनाए रखने की बात कही है और उनकी पार्टी भी इसी मंशा को रखती है. उन्होंने कहा कि हमारा सामाजिक ढांचा ठीक बना रहना चाहिए और कॉलेज के साथ-साथ कैंपस में भी यूजीसी की गाइडलाइन की भावना यही रही थी. हनुमान बेनीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को यूजीसी की नई गाइडलाइन के मसले पर बैक फुट पर नहीं आना चाहिए, यदि सरकार रोलबैक करना चाहती है, तो फिर मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस गाइडलाइन को लाए जाने के पीछे मकसद क्या था.