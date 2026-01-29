यूजीसी गाइडलाइन पर हनुमान बेनीवाल का सवाल, सरकार से रोलबैक पर पूछी मंशा

ETV Bharat / state

जयपुर: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने यूजीसी गाइडलाइन को लेकर सवाल खड़े किए हैं. दिल्ली में जारी बजट सत्र के बीच उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए. साथ ही उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से यूजीसी की नई गाइडलाइन पर लगाई गई रोक को लेकर भी बयान दिया.

हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया रुख में सामाजिक समरसता बनाए रखने की बात कही है और उनकी पार्टी भी इसी मंशा को रखती है. उन्होंने कहा कि हमारा सामाजिक ढांचा ठीक बना रहना चाहिए और कॉलेज के साथ-साथ कैंपस में भी यूजीसी की गाइडलाइन की भावना यही रही थी. हनुमान बेनीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को यूजीसी की नई गाइडलाइन के मसले पर बैक फुट पर नहीं आना चाहिए, यदि सरकार रोलबैक करना चाहती है, तो फिर मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस गाइडलाइन को लाए जाने के पीछे मकसद क्या था.

बेनीवाल ने यूं खड़े किए सवाल, देखें वीडियो (ETV Bharat New Delhi)

पढ़ें: UGC नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, जयपुर में बीजेपी नेता बोले- न्यायालय का फैसला सर्वमान्य

'हर वर्ग की परेशानी का रखा गया था ध्यान': बेनीवाल ने कहा कि यह गाइडलाइन बनाते वक्त हर राज्य की स्थिति और वहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ-साथ आर्थिक स्तर पर कमजोर छात्रों की स्थिति का भी आकलन कर गाइडलाइन तैयार की गई थी. उन्होंने कहा कि यूजीसी ने यह निर्णय काफी सोच समझ कर लिया था और ऐसे में किसी भी वर्ग के छात्र की परेशानी के मध्येनजर इस बात को समझा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि कैंपस में किसी भी वर्ग का छात्र यदि बदमाशी करता है, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, भले ही वह आरक्षित वर्ग से क्यों ना हो. उन्होंने कहा कि इस गाइडलाइन के जरिए हम तो अपना संरक्षण चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से यही पूछा है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को लोकसभा में इस गाइडलाइन के लिए कानून बना देना चाहिए.

