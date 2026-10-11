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सिंचाई पानी की मांग पर भड़के किसान: बेनीवाल के नेतृत्व में हजारों किसानों का श्रीगंगानगर कूच, 12 एमडी टोल नाके पर टकराव

बेनीवाल के नेतृत्व में हजारों किसानों का श्रीगंगानगर कूच ( फोटो ईटीवी भारत श्रीगंगानगर )

घड़साना : राजस्थान के सरहदी इलाके घड़साना में अनूपगढ़ शाखा से सिंचाई पानी की मांग को लेकर चल रहा किसानों का धरना शनिवार देर रात देर रात निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया. पिछले 31 दिनों से शांतिपूर्ण धरने पर बैठे किसानों का सब्र आखिरकार टूट गया. घड़साना धान मंडी में किसान सभा के बाद आरएलपी सुप्रीमो एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में हजारों किसानों ने रात करीब 10 बजे श्रीगंगानगर की ओर पैदल कूच कर दिया. किसानों को रोकने के लिए प्रशासन ने 12 एमडी टोल नाके के पास बैरिकेडिंग कर रास्ता बंद किया. प्रशासन की तरफ से लगभग 500 पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया, लेकिन किसानों की बढ़ती भीड़ के बीच टकराव की स्थिति बन गई. किसानों ने बैरिकेड्स गिरा दिए और टोल नाके पर पहुंचकर कब्जा कर लिया. हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन को पीछे हटना पड़ा. देर रात तक आंदोलन को लेकर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी.

शनिवार की दोपहर से ही घड़साना धान मंडी में 'खेत बचाओ किसान बचाओ संघर्ष समिति' के बैनर तले किसानों का हुजूम जुटने लगा था. आंदोलन के समर्थन में घड़साना के व्यापारियों ने बाजार पूरी तरह बंद रखे. शाम करीब छह बजे जब सांसद हनुमान बेनीवाल सभा स्थल पहुंचे, तो माहौल में गजब का जोश देखने को मिला. समर्थकों ने उन्हें कंधों पर उठाकर मंच तक पहुंचाया.