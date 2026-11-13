हनुमान बेनीवाल का झुंझुनू में दावा: पंचायत चुनाव से होगा तीसरी ताकत का आगाज
हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मिले हुए हैं.
Published : November 13, 2026 at 9:14 PM IST
झुंझुनू : राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल शुक्रवार को झुंझुनू पहुंचे. यहां सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने प्रदेश की भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों पर जमकर निशाना साधा. बेनीवाल ने दावा किया कि प्रदेश की राजनीति में तीसरी ताकत का असली आगाज पंचायत चुनाव से होने जा रहा है. उन्होंने कहा कि जनता अब भाजपा और कांग्रेस दोनों की राजनीति को समझ चुकी है और बदलाव के लिए नए विकल्प की ओर देख रही है.
प्रेस वार्ता में बेनीवाल ने भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर भी तीखी टिप्पणी की. उन्होंने आरोप लगाया कि राजेंद्र राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा मिले हुए हैं. दोनों प्रमुख पार्टियां एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करती हैं, लेकिन राजनीतिक हितों के मामलों में उनके बीच मिलीभगत रहती है. बेनीवाल ने दोनों दलों की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में तीसरे विकल्प की जरूरत है. कांग्रेस तो बीजेपी की गोद में बैठी है. उन्होंने कहा कि आईएएस शिखर अग्रवाल को लेकर भी पहला बयान उन्होंने दिया. जबकि इसके कई घंटों बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान आया. इसके अलावा उन्होंने राजस्थान में आने वाले समय में बड़ा आंदोलन खड़ा करने की बात कही. साथ ही कई विशाल रैलियों के आयोजन का भी दावा किया.
आज झुंझुनूं में मीडिया के साथियों से रूबरू हुआ और प्रदेश से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात रखी। पत्रकार साथियों के सवालों का जवाब देते हुए जनहित, किसानों, युवाओं, कानून-व्यवस्था और प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों सहित विभिन्न विषयों पर अपना पक्ष रखा। #PC #MPNagaur @RLPINDIAorg— HANUMAN BENIWAL (@hanumanbeniwal) November 13, 2026
पढ़ें : बेनीवाल ने सदन में उठाया बॉर्डर इलाकों में धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई का मुद्दा, कांग्रेस निकालेगी संविधान सद्भावना यात्रा
सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आरएलपी पंचायत चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ रही है. पार्टी का लक्ष्य गांव-ढाणी से लेकर जिला स्तर तक संगठन को मजबूत करना है. पंचायत चुनाव के परिणाम राजस्थान की राजनीति में नई दिशा तय करेंगे. उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरने का आह्वान किया. इससे पहले बेनीवाल ने मंडावा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित चुनावी सभा में भी शिरकत की. यहां उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर अपने अंदाज में तीखे सियासी हमले किए.
पढ़ें : निकाय चुनाव को लेकर हनुमान बेनीवाल का बड़ा ऐलान, बोले- मजबूत दलों से बातचीत जारी, 2 दिन में फैसला
पढ़ें : ओवैसी-बेनीवाल की जोड़ी ने बढ़ाई भाजपा-कांग्रेस की चिंता, बोले- तीसरे विकल्प से बदलेंगे राजस्थान की सियासत
पढ़ें : बेनीवाल का भाजपा-कांग्रेस पर हमला, बोले, 'अघोषित आपातकाल' की तर्ज पर चल रही भाजपा'