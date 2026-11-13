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हनुमान बेनीवाल का झुंझुनू में दावा: पंचायत चुनाव से होगा तीसरी ताकत का आगाज

हनुमान बेनीवाल ( ETV Bharat Jhunjhunu )

झुंझुनू : राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल शुक्रवार को झुंझुनू पहुंचे. यहां सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने प्रदेश की भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों पर जमकर निशाना साधा. बेनीवाल ने दावा किया कि प्रदेश की राजनीति में तीसरी ताकत का असली आगाज पंचायत चुनाव से होने जा रहा है. उन्होंने कहा कि जनता अब भाजपा और कांग्रेस दोनों की राजनीति को समझ चुकी है और बदलाव के लिए नए विकल्प की ओर देख रही है.