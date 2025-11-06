ETV Bharat / state

सांसद हनुमान बेनीवाल का सरकार पर हमला, बोले - राजस्थान के लिए भजनलाल शर्मा अशुभ

नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर भजनलाल सरकार पर तीखा हमला बोला है.

जवाहर नवोदय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बेनीवाल
जवाहर नवोदय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बेनीवाल (फोटो ईटीवी भारत कुचामनसिटी)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 6, 2025 at 8:04 AM IST

Updated : November 6, 2025 at 8:14 AM IST

कुचामनसिटी : नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सीएम भजनलाल शर्मा के जमकर पीछे पड़े हुए हैं. बेनीवाल सीएम को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं. सांसद बेनीवाल ने बुधवार देर शाम को कुचामन सिटी के दौरे के दौरान एक बार फिर अपने चिर परिचित आक्रामक तेवर दिखाए और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर सीधा हमला बोला. जवाहर नवोदय विद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत के बाद मीडिया से बातचीत में बेनीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान के लिए पनौती साबित हो रहे हैं.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार हादसे, आपदाएं और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति सीएम की नाकामी का नतीजा है. बेनीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की कि वे राजस्थान में तुरंत नेतृत्व परिवर्तन करें. उन्होंने यह भी कहा कि अगर भाजपा ने सीएम को नहीं हटाया तो अंता और उनियारा के बाद विधायक खुद मिलकर मुख्यमंत्री को हटा देंगे. उन्होंने नावां–सांभर झील में पक्षियों की लगातार मौत पर भी सांसद ने सरकार को कठघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा कि जो विभाग झील की देख रेख के लिए जिम्मेदार है, वही अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा और यह सरकारी सिस्टम की पूरी विफलता है. राज्य में बढ़ते अपराधों पर बोलते हुए बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और सरकार बेबस नजर आ रही है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजस्थान में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अपराधियों के एनकाउंटर शुरू करने चाहिए, ताकि जनता में कानून का भय स्थापित हो सके.

हनुमान बेनीवाल ने सरकार पर किया प्रहार (वीडियो ईटीवी भारत कुचामनसिटी)

इसे भी पढ़ें: आरएलपी सुप्रीमो बेनीवाल बोले- राजस्थान में मरी हुई है कांग्रेस, राहुल गांधी मेरे लीडर नहीं

बेनीवाल ने विकास योजनाओं की घोषणा करते हुए बताया कि आने वाले महीनों में डीडवाना-कुचामन जिले में करीब 200 से 250 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए जाएंगे. इसमें सड़कों का जाल बिछाने, फ्लाईओवर और रेलवे ओवरब्रिज निर्माण जैसी परियोजनाएँ शामिल होंगी. सुरक्षा व्यवस्था पर बोलते हुए सांसद ने कहा कि कुचामन में अभय कमांड सेंटर की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इसे जल्द शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि विदेशों में बैठे अपराधी राजस्थान के कारोबारियों को धमकियां दे रहे हैं और हत्याएं करवा रहे हैं, ऐसे बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए सरकार को विशेष अभियान चलाना चाहिए. बीकानेर में हाल ही में हुई आरएलपी रैली को सफल बताते हुए बेनीवाल ने कहा कि अब आरएलपी केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगी, जिसके लिए दिल्ली कूच किया जाएगा.

Last Updated : November 6, 2025 at 8:14 AM IST

TAGGED:

सांसद हनुमान बेनीवाल
सीएम पर साधा निशाना
BENIWAL TARGETED BHAJANLAL
आरएलपी सुप्रीमो बेनीवाल
HANUMAN BENIWAL

