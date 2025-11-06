ETV Bharat / state

सांसद हनुमान बेनीवाल का सरकार पर हमला, बोले - राजस्थान के लिए भजनलाल शर्मा अशुभ

कुचामनसिटी : नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सीएम भजनलाल शर्मा के जमकर पीछे पड़े हुए हैं. बेनीवाल सीएम को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं. सांसद बेनीवाल ने बुधवार देर शाम को कुचामन सिटी के दौरे के दौरान एक बार फिर अपने चिर परिचित आक्रामक तेवर दिखाए और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर सीधा हमला बोला. जवाहर नवोदय विद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत के बाद मीडिया से बातचीत में बेनीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान के लिए पनौती साबित हो रहे हैं.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार हादसे, आपदाएं और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति सीएम की नाकामी का नतीजा है. बेनीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की कि वे राजस्थान में तुरंत नेतृत्व परिवर्तन करें. उन्होंने यह भी कहा कि अगर भाजपा ने सीएम को नहीं हटाया तो अंता और उनियारा के बाद विधायक खुद मिलकर मुख्यमंत्री को हटा देंगे. उन्होंने नावां–सांभर झील में पक्षियों की लगातार मौत पर भी सांसद ने सरकार को कठघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा कि जो विभाग झील की देख रेख के लिए जिम्मेदार है, वही अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा और यह सरकारी सिस्टम की पूरी विफलता है. राज्य में बढ़ते अपराधों पर बोलते हुए बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और सरकार बेबस नजर आ रही है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजस्थान में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अपराधियों के एनकाउंटर शुरू करने चाहिए, ताकि जनता में कानून का भय स्थापित हो सके.