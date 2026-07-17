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'साहब लोग मर रहे हैं, मंत्री बोले- सुबह फोन करते'... बेनीवाल का खींवसर पर तंज, केंद्र में जाने पर भी तोड़ी चुप्पी

​नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री खींवसर पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए घेरा.

हनुमान बेनीवाल
हनुमान बेनीवाल (फोटो- सोशल मीडिया (hanuman beniwal facebook))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 17, 2026 at 10:56 AM IST

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जोधपुर : प्रदेश की सियासत में इन दिनों बयानबाजी का दौर चरम पर है. प्रदेश में प्रसूताओं की मौत के मामलों को लेकर चौतरफा घिरे स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब उनके धुर विरोधी और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने उन पर सीधा और तीखा हमला बोला है.

​नागौर के पास तोषिणा गांव में आयोजित एक तेजा गायन समारोह को संबोधित करते हुए बेनीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री का जिक्र कर एक कथित ऑडियो का दावा किया. उन्होंने जनता के बीच कहा, मैं स्वास्थ्य मंत्री का एक ऑडियो सुन रहा था, जिसमें एक व्यक्ति ने रात को उन्हें फोन किया. जब मंत्री ने पूछा कि इतनी रात को फोन क्यों किया, तो उस व्यक्ति ने कहा कि साहब लोग मर रहे हैं. इस पर मंत्री का जवाब था कि मरने देते, सुबह कॉल करते. हालांकि, इस कथित वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं की गई है. बेनीवाल ने आगे कहा कि यह सही किसी के मरने से कोई मंत्री नहीं बनता है, लेकिन ऐसे लोगों को मौका मिल गया. बेनीवाल का यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है.

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अभी भी सामने मौका है सरकार में जाने का, नहीं जाऊंगा : इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने देश और राज्य की राजनीतिक हलचलों पर भी खुलकर बात की. उन्होंने मंच से बड़ा दावा करते हुए कहा कि उनके पास अभी भी केंद्र सरकार में शामिल होने का मौका है. बेनीवाल ने तारीखों का जिक्र करते हुए कहा, "मेरे पास आगामी 20, 21 या 22 तारीख को सरकार में जाने का अवसर है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा. मैं साल 2028 में राजस्थान की धरती पर ही अपनी अंतिम सियासी लड़ाई लड़ूंगा. बेनीवाल ने लोगों से कहा कि प्रदेश की हालत खराब है. कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन हनुमान बेनीवाल हमेशा जनता का बीच जाकर उनकी बात सुनता है. बेनीवाल ने जनता से संवाद करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, लेकिन वे हमेशा की तरह जनता के बीच रहकर उनकी आवाज उठाते रहेंगे.

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HANUMAN BENIWAL ON HEALTH MINISTER

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