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'साहब लोग मर रहे हैं, मंत्री बोले- सुबह फोन करते'... बेनीवाल का खींवसर पर तंज, केंद्र में जाने पर भी तोड़ी चुप्पी

हनुमान बेनीवाल ( फोटो- सोशल मीडिया (hanuman beniwal facebook) )