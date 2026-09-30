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बेनीवाल का भाजपा-कांग्रेस पर हमला, बोले, 'अघोषित आपातकाल' की तर्ज पर चल रही भाजपा'

बीकानेर: नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने बुधवार को बीकानेर में प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों, निकाय–पंचायतराज चुनाव, RCA चुनाव और बीकानेर नगर निगम के उपमहापौर चुनाव में सामने आए क्रॉस वोटिंग के मुद्दे पर अपनी बात रखी. बेनीवाल ने भाजपा के मौजूदा राजनीतिक तौर-तरीकों को 'अघोषित आपातकाल' जैसा बताया. वहीं चुनावों में कथित गड़बड़ियों के मुद्दे पर कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया.

2028 के विधानसभा चुनाव को लेकर आरएलपी की तैयारी : 2028 के विधानसभा चुनाव को लेकर बेनीवाल ने कहा कि आरएलपी पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी. उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत करने के साथ-साथ प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि पार्टी आने वाले समय में जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करेगी और कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाएगा. चुनाव के बाद बनने वाली परिस्थितियों के आधार पर आगे की राजनीतिक रणनीति तय की जाएगी.

भाजपा पर लगाया 'अघोषित आपातकाल' का आरोप : भाजपा के मौजूदा राजनीतिक तौर-तरीकों पर हमला बोलते हुए बेनीवाल ने कहा कि भाजपा जिस तरीके से देश और प्रदेश की राजनीति चला रही है, वह अघोषित आपातकाल की स्थिति जैसी है. उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आपातकाल घोषित तौर पर लगाया गया था, जबकि भाजपा के शासन में परिस्थितियां ऐसी हैं कि अघोषित आपातकाल की तरह काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक विविधता बनी रहना जरूरी है और क्षेत्रीय मुद्दों को उठाने वाले दलों के लिए राजनीतिक स्थान होना चाहिए.

चुनाव में गड़बड़ियों के मुद्दे पर कांग्रेस पर भी निशाना : चुनावों में कथित गड़बड़ियों को लेकर बेनीवाल ने कहा कि निश्चित रूप से चुनाव में गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को अपने हाथ में लेकर लीड करना चाहती है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कोशिश रहती है कि इस तरह के मुद्दों पर छोटी राजनीतिक पार्टियों के लिए कोई जगह न बचे. बेनीवाल ने कहा कि इसके बावजूद आरएलपी चुनावी प्रक्रिया से जुड़े इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ खड़ी है. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर उठने वाले सवालों पर सभी राजनीतिक दलों को अपनी बात रखने का अधिकार है.

'निर्दलीयों की जीत आरएलपी के लिए शुभ संकेत' : हाल में हुए निकाय चुनाव में बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत को बेनीवाल ने आरएलपी के लिए शुभ संकेत बताया. उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों से परेशान लोग अब तीसरे विकल्प की तलाश कर रहे हैं. बेनीवाल ने कहा कि निर्दलीय प्रत्याशियों को मिले समर्थन को केवल स्थानीय चुनाव तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए. उनके अनुसार, इससे यह संकेत मिलता है कि मतदाता पारंपरिक राजनीतिक दलों के अलावा नए विकल्पों को भी अवसर देना चाहते हैं. आरएलपी इसी राजनीतिक खाली जगह को भरने और तीसरे विकल्प को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में पार्टी को इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा.

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पंचायतराज चुनाव में मजबूत प्रत्याशी उतारने की तैयारी : पंचायतराज चुनाव को लेकर बेनीवाल ने कहा कि आरएलपी प्रदेशभर में मजबूत और स्थानीय स्तर पर सक्रिय प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है. पार्टी पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर ऐसे कार्यकर्ताओं और नेताओं को मौका देगी, जिनकी क्षेत्र में मजबूत पकड़ है. चुनावी तैयारियों को लेकर लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की जा रही हैं. बीकानेर प्रवास के दौरान भी उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र और शहर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन की स्थिति और पंचायतराज चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की. बेनीवाल ने कार्यकर्ताओं से गांव और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने तथा आम लोगों से लगातार संपर्क बनाए रखने का आह्वान किया.

RCA चुनाव को लेकर बेनीवाल की चुटकी : राजस्थान क्रिकेट संघ (RCA) के चुनाव में नेताओं के पुत्रों के मैदान में उतरने को लेकर भी बेनीवाल ने चुटकी ली. उन्होंने राजनीतिक लोगों की खेल संस्थाओं में बढ़ती दखलंदाजी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब नेताओं के पास यही काम रह गया है कि RCA में जाएं, पास बांटें और पैसा कमाएं. उन्होंने कहा कि खेल संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों और खेल के विकास पर होना चाहिए. राजनीतिक हस्तक्षेप से खेल संस्थाओं की कार्यप्रणाली प्रभावित नहीं होनी चाहिए. उन्होंने RCA सहित अन्य खेल संगठनों को राजनीतिक प्रभाव से अलग रखने की जरूरत बताई.

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डिप्टी मेयर चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर भाजपा-कांग्रेस को घेरा : बीकानेर नगर निगम के उपमहापौर चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर भी बेनीवाल ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों दलों ने मिलकर अल्पसंख्यक प्रत्याशी को हराने का काम किया. कांग्रेस में अल्पसंख्यक समुदाय को लंबे समय से मजबूत राजनीतिक आधार माना जाता रहा है, लेकिन बीकानेर के उपमहापौर चुनाव में जिस तरह का परिणाम सामने आया, उसने कई सवाल खड़े किए हैं. बेनीवाल ने दावा किया कि यदि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आरएलपी के साथ आते हैं, तो पार्टी को प्रदेश की राजनीति में बड़ा विस्तार मिल सकता है. उन्होंने दावा किया कि ऐसी स्थिति में आरएलपी 2028 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान की 125 सीटों पर जीत हासिल करने की स्थिति में होगी.

बीकानेर से श्रीगंगानगर के लिए रवाना : बीकानेर प्रवास के बाद हनुमान बेनीवाल श्रीगंगानगर के लिए रवाना हुए. नरास्ते में जामसर, धीरेरा, लूणकरणसर और महाजन में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए सूरतगढ़ डिग्री कॉलेज होते हुए श्रीगंगानगर के नरसिंहपुरा-मांजुवास में प्रस्तावित कचरा प्लांट के विरोध में चल रहे धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलनरत लोगों से मुलाकात करेंगे. बीकानेर प्रवास के दौरान बेनीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से पंचायतराज चुनाव की तैयारियों, संगठन की स्थिति और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर चर्चा की.