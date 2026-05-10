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हनुमान बेनीवाल पहुंचे भैराणा, संतों की मुहिम का समर्थन, आर-पार की लड़ाई का किया एलान

जयपुर: जिले की मौजमाबाद तहसील के भैराणा धाम के पास रीको औद्योगिक क्षेत्र का विरोध जारी है. औद्योगिक क्षेत्र के लिए पेड़ काटने के विरोध में संत समाज ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. संत 26 दिन से अग्नितप कर रहे है. अब आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल भैराणा धाम पहुंचे, जहां उन्होंने अग्नितप और रीको हटाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे संतों से मुलाकात की. उन्होंने इस मुहिम को समर्थन देते हुए सरकार से आर-पार की लड़ाई का एलान किया.

संतों से ली आंदोलन की जानकारी: हनुमान बेनीवाल अपने जयपुर स्थित आवास से रविवार को रवाना होकर भैराणा धाम पहुंचे, जहां मोखमपुरा पुलिया के नीचे सैंकड़ों लोगों ने उनका स्वागत किया. इसके बाद वे भैराणा पहुंचे, जहां संतों और स्थानीय लोगों से आंदोलन को लेकर बातचीत की. उन्होंने सोमवार से इस मुहिम को लेकर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि भैराणा धाम संतों की पवित्र भूमि है, जहां विकास के न पर हजारों पेड़ काटकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है.