हनुमान बेनीवाल पहुंचे भैराणा, संतों की मुहिम का समर्थन, आर-पार की लड़ाई का किया एलान

हनुमान बेनीवाल पहुंचे भैराणा, संतों की मुहिम का समर्थन, आर-पार की लड़ाई का किया एलान
रीको भगाओ, भैराणा धाम बचाओ आंदोलन को लेकर संत समाज का आंदोलन 26 दिन से जारी.:
Published : May 10, 2026 at 10:29 PM IST
जयपुर: जिले की मौजमाबाद तहसील के भैराणा धाम के पास रीको औद्योगिक क्षेत्र का विरोध जारी है. औद्योगिक क्षेत्र के लिए पेड़ काटने के विरोध में संत समाज ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. संत 26 दिन से अग्नितप कर रहे है. अब आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल भैराणा धाम पहुंचे, जहां उन्होंने अग्नितप और रीको हटाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे संतों से मुलाकात की. उन्होंने इस मुहिम को समर्थन देते हुए सरकार से आर-पार की लड़ाई का एलान किया.
संतों से ली आंदोलन की जानकारी: हनुमान बेनीवाल अपने जयपुर स्थित आवास से रविवार को रवाना होकर भैराणा धाम पहुंचे, जहां मोखमपुरा पुलिया के नीचे सैंकड़ों लोगों ने उनका स्वागत किया. इसके बाद वे भैराणा पहुंचे, जहां संतों और स्थानीय लोगों से आंदोलन को लेकर बातचीत की. उन्होंने सोमवार से इस मुहिम को लेकर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि भैराणा धाम संतों की पवित्र भूमि है, जहां विकास के न पर हजारों पेड़ काटकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है.
आज जयपुर से जयपुर जिले की मौजमाबाद तहसील में स्थित भैराणा में श्री दादूपालका भैराणा धाम में संत - महापुरुषों द्वारा किए जा रहे आंदोलन में जाते समय स्वागत @ बगरू टोल प्लाजा pic.twitter.com/HySAULj7NA— HANUMAN BENIWAL (@hanumanbeniwal) May 10, 2026
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पर्यावरण से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं: बेनीवाल ने कहा कि पर्यावरण के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा. उन्होंने कहा कि भाजपा सनातन और संतों की बात करती है, लेकिन यहां भीषण गर्मी में अग्नितप कर रहे संतों की भाजपा सरकार के प्रतिनिधि सुध लेने तक नहीं पहुंचे. इस दौरान पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया. रास्ते में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भांकरोटा, बगरू और बिचून तिराहे पर हनुमान बेनीवाल का स्वागत किया.
आज जयपुर से जयपुर जिले की मौजमाबाद तहसील में स्थित भैराणा में श्री दादूपालका भैराणा धाम में संत - महापुरुषों द्वारा किए जा रहे आंदोलन में जाते समय स्वागत @ भाकरोटा pic.twitter.com/IifNQCrntP— HANUMAN BENIWAL (@hanumanbeniwal) May 10, 2026