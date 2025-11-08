ETV Bharat / state

बेनीवाल बोले, 'अंता से कांग्रेस-भाजपा का अंत कर दो', संजय सिंह ने भाजपा पर लगाए परिवारवाद के आरोप

अंता विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में हनुमान बेनीवाल और आप पार्टी के संजय सिंह पहुंचे.

Beniwal and Sanjay Singh on stage at Naresh Meena's meeting
नरेश मीणा की सभा में मंच पर बेनीवाल और संजय सिंह (ETV Bharat Baran)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 8, 2025 at 10:47 PM IST

2 Min Read
बारां: जैसे-जैसे मतदान का दिन नजदीक आता जा रहा है, वैसे-वैसे अंता विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रंगत बढ़ती जा रही है. कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने चुनाव में पूरी ताकत झोंक रखी है. इसी क्रम में शनिवार को जहां कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने क्षेत्र में प्रचार कर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे, तो वहीं भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गांव-गांव जाकर प्रचार कर रही हैं. वहीं निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में शनिवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, उत्तर प्रदेश के मेरठ से विधायक अतुल प्रधान समेत कई नेताओं ने मांगरोल में आमसभा को संबोधित किया.

सभा को संबोधित करते हुए सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अब कांग्रेस व भाजपा का अंत करने का समय आ गया है. यह अंता की धरती है. अंता से ही कांग्रेस व भाजपा का अंत कर दो. उन्होंने कहा कि मारवाड़, शेखावाटी में राजेंद्र जी और हम दोनों पार्टियों का अंत कर देंगे. उन्होंने कहा कि भाजपा को पहले कोई नहीं जानता था. भाजपा की शुरुआत हाड़ौती अंचल से हुई. हाड़ौती की 'रानी' से हमने लंबा संघर्ष किया है. हमने 'रानी' को तो हटा दिया, लेकिन रानी के बदले में राजस्थान में भजनलाल का अवतार हो गया.

बेनीवाल और संजय सिंह ने भाजपा पर साधा निशाना (ETV Bharat Baran)

पढ़ें: नरेश मीणा ने कहा- चुनाव जीता तो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर दूंगा

वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा में सबसे बड़ा परिवारवाद है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हाल ही में बिहार गए थे. बिहार में कहते हैं कि रील से रोजगार ले लो. राजस्थान के युवाओं से कहते हैं कि अग्निवीर बन जाओ. लेकिन अमित शाह का बेटा जो ठीक से बल्ला पकड़ना नहीं जानता, वह आईसीसी का अध्यक्ष बना. यह कौन सी व्यवस्था है? इस व्यवस्था को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि नरेश मीणा ने काफी संघर्ष किया है. इसलिए उन्हें समर्थन दें.

BENIWAL SUPPORTS NARESH MEENA
SANJAY SINGH SUPPORT NARESH MEENA
NARESH MEENA RALLY IN ANTA
SANJAY SINGH TARGETS BJP
ANTA ASSEMBLY BY ELECTION

