बेनीवाल बोले, 'अंता से कांग्रेस-भाजपा का अंत कर दो', संजय सिंह ने भाजपा पर लगाए परिवारवाद के आरोप

बारां: जैसे-जैसे मतदान का दिन नजदीक आता जा रहा है, वैसे-वैसे अंता विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रंगत बढ़ती जा रही है. कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने चुनाव में पूरी ताकत झोंक रखी है. इसी क्रम में शनिवार को जहां कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने क्षेत्र में प्रचार कर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे, तो वहीं भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गांव-गांव जाकर प्रचार कर रही हैं. वहीं निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में शनिवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, उत्तर प्रदेश के मेरठ से विधायक अतुल प्रधान समेत कई नेताओं ने मांगरोल में आमसभा को संबोधित किया.

सभा को संबोधित करते हुए सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अब कांग्रेस व भाजपा का अंत करने का समय आ गया है. यह अंता की धरती है. अंता से ही कांग्रेस व भाजपा का अंत कर दो. उन्होंने कहा कि मारवाड़, शेखावाटी में राजेंद्र जी और हम दोनों पार्टियों का अंत कर देंगे. उन्होंने कहा कि भाजपा को पहले कोई नहीं जानता था. भाजपा की शुरुआत हाड़ौती अंचल से हुई. हाड़ौती की 'रानी' से हमने लंबा संघर्ष किया है. हमने 'रानी' को तो हटा दिया, लेकिन रानी के बदले में राजस्थान में भजनलाल का अवतार हो गया.