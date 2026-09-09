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कानपुर के CSJMU पहुंची 'हनुमान अंश' की स्टार कास्ट: छात्रों के बीच शेयर किए संघर्ष के किस्से

इस दौरान कलाकारों और निर्माताओं ने छात्रों से सीधा संवाद कर फिल्म निर्माण के अनछुए पहलुओं को साझा किया. फिल्म के लेखक, निर्देशक एवं निर्माता डॉ. विशाल चतुर्वेदी ने मीडिया से बातचीत में फिल्म के संघर्ष और सफलता के सफर की पूरी कहानी बताई.

कानपुर: कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (CSJMU) के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में बुधवार शाम 'हनुमान अंश' की पूरी टीम ने शिरकत की. नीम करौली बाबा के जीवन पर आधारित इस बहुचर्चित फिल्म की टीम का विश्वविद्यालय में जोरदार स्वागत किया गया.

शुरुआती झटकों के बाद सड़कों पर उतरी टीम: डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि सीमित बजट और शुरुआती दौर में थिएटर्स की कमी जैसी गंभीर चुनौतियों के बावजूद फिल्म ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है. स्वतंत्रता दिवस के आसपास बड़ी फिल्मों की रिलीज के कारण जब देश भर में उनके 325 शोज़ काट दिए गए, तब टीम ने हार नहीं मानी. टीम ने खुद सड़कों पर उतरकर जन-संपर्क का अनूठा रास्ता चुना और जनता के बीच जाकर प्रचार किया. टिकट न मिलने की समस्या से निपटने के लिए कोर टीम कार से सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद से होते हुए कानपुर तक पहुंची.

माउथ पब्लिसिटी और बॉक्स ऑफिस का करिश्मा: सालासर बालाजी और सारंगपुर के कष्टभंजन हनुमान मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों पर पोस्टर्स के माध्यम से फिल्म का प्रचार किया गया. जनता के बीच हुई माउथ पब्लिसिटी के चलते फिल्म ने धीरे-धीरे बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार पकड़ ली. पहले दिन महज 10 लाख रुपये की ओपनिंग पाने वाली इस फिल्म ने दूसरे हफ्ते में केवल 40 लाख रुपये कमाए थे. लेकिन तीसरे हफ्ते में इसने जबरदस्त वापसी करते हुए 10.40 करोड़ रुपये और चौथे हफ्ते में 61 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.

143 करोड़ पार कलेक्शन और सीक्वल के संकेत: फिल्म ने अपने 31वें दिन 22.75 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड सिंगल-डे कलेक्शन करके इतिहास रच दिया. अब तक इस फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन 143 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है. निर्देशक ने बताया कि फिल्म की अधिकांश कास्टिंग और क्रू उत्तर प्रदेश से ही ताल्लुक रखते हैं, जिससे इसमें एक स्वाभाविक प्रामाणिकता आई है. कार्यक्रम के अंत में फिल्म के दूसरे भाग यानी सीक्वल को लेकर भी संकेत दिए गए, जिस पर निर्माताओं के बीच चर्चा जारी है.

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