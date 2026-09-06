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गुना पहुंचे हनुमान अंश के म्यूजिक डायरेक्टर, गुनगुनाया 'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर'

ग्वालियर के रहने वाले हैं हनुमान अंश मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर साधु तिवारी, गुना में लोगों ने किया भव्य स्वागत.

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गुना पहुंचे 'हनुमान अंश' के म्यूजिक डायरेक्टर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 10:53 AM IST

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गुना: नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' ने कमाई के मामले में सबको हैरान कर दिया है. फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर साधु तिवारी मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से आते हैं. शनिवार को वह ग्वालियर में फिल्म के प्रमोशन करने जा रहे थे. जहां रास्ते में गुना में रुक गए. जहां लोगों ने उनका जमकर स्वागत किया. इस दौरान उनके साथ उनके साथ सनी साधवानी भी थे. साधवानी कई फिल्मों में कार्य कर चुके हैं.

अल्प प्रवास पर गुना पहुंचे म्यूजिक डायरेक्टर साधु तिवारी का नजूल कॉलोनी के हनुमान मंदिर पर लोगों ने स्वागत किया एवं की सफलता पर शुभकामनाएं दी. फिल्म के प्रमोशन के लिए इन्होंने कुछ समय गुना में बिताया. इस दौरान उन्होंने 'हनुमान अंश' मूवी का भजन 'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैना डार रखी. जब जिद पर आ गई पार्वती पार्वती समझाने आए सप्त ऋषि सप्त ऋषि' भी गाकर सुनाया. जिससे पूरा माहौल राममय हो गया.

HANUMAN ANSH MUSIC DIRECTOR
गुना में लोगों ने किया भव्य स्वागत (ETV Bharat)

मीडिया से बात करते हुए म्यूजिक डायरेक्टर साधु तिवारी ने कहा कि, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि फिल्म इतना लोगों को पसंद आएगी.''

सिनेमा जगत में कई सारी फिल्में रिलीज होती हैं. कोई बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाती है तो कोई फिल्म अपने खर्च का बजट भी पूरा नहीं कर पाती. ऐसी ही एक मूवी है हनुमान अंश जो इन दिनों सिनेमा जगत में तहलका मचाए हुई है. रिलीज होने के कुछ ही दिनों बाद 100 करोड के आंकड़े को छूने जा रही है. हैरानी की बात है कि यह मूवी सिर्फ दो करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई है और 100 करोड़ रुपए कमाने जा रही है. जो अपने आप में फिल्म डायरेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है.

इस फिल्म के सॉन्ग भी काफी हिट जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी काफी ट्रेंडिंग में इस मूवी का ट्रेलर देखने मिल रहा है. फिल्म 'हनुमान अंश' 7 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. सागर के रहने वाले सुनील लोधी ने इस फिल्म में बुंदेली भाषा में भजन गाया है. जिसके बोल हैं ‘मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डार दई’. इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं.

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