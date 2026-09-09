'हनुमान अंश' की शूटिंग के दौरान हुआ बड़ा चमत्कार! वृंदावन पहुंचीं निर्माता अनुप्रिया नागर ने सुनाया अद्भुत वाकया
करीब 15 वर्षों से वहां लंगूर नहीं दिखा था, हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित किए जाने के समय आकर खाया प्रसाद
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 5:56 PM IST
मथुरा: फिल्म हनुमान अंश की निर्माता अनुप्रिया नागर बुधवार को अपने परिवार के साथ धार्मिक नगरी वृंदावन पहुंचीं. यहां उन्होंने प्रसिद्ध नीब करौरी बाबा आश्रम और आध्यात्मिक संत प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में दर्शन-पूजन किया. इस दौरान वहां मौजूद साधु-संतों ने अनुप्रिया नागर को आशीर्वाद दिया. वृंदावन आगमन पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए फिल्म निर्माता ने कहा कि इस पावन और धार्मिक नगरी में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है.
इस दौरान अनुप्रिया नागर ने बताया कि उन्हें एक बड़ी कंपनी के सीईओ के माध्यम से बाबा नीब करौरी महाराज के बारे में जानकारी मिली थी. जब एक भारतीय संत ने विदेशियों को प्रभावित किया है तो उनकी कथा की जानकारी हमें किसी विदेशी के बजाय अपनों से मिलनी चाहिए. इसे हर भारतीय तक पहुंचाने के संकल्प के साथ मैं भारत आई और फिल्म निर्माण से जुड़े लोगों से मुलाकात की. उन्होंने बताया कि धीरे-धीरे ऐसा लगा जैसे स्वयं बाबा उन्हें इस कार्य के लिए प्रेरित कर रहे हों. इसके बाद उन्होंने अपनी बचत इस प्रोजेक्ट में लगा दी.
अनुप्रिया ने कहा कि फिल्म का गीत ‘तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैय्या डाल दई’ उनके सफर पर भी सटीक बैठती है. उन्होंने कहा कि वह खुद को छोटी सी नैय्या मानती हैं, जिसे हनुमान जी के भरोसे सागर में उतार दिया गया. वहीं, शूटिंग के दौरान हुए कई अनुभवों को भी साझा किया.
उन्होंने बताया कि एक स्थान पर स्थानीय लोगों ने कहा कि करीब 15 वर्षों से वहां लंगूर दिखाई नहीं दिया था, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित किए जाने के समय वहां एक लंगूर पहुंचा और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया. इसी तरह गुफा की खुदाई के दौरान भी टीम ने कई ऐसे अनुभव किए, जिन्हें उन्होंने हनुमान जी की कृपा से जोड़कर देखा गया है.
वृंदावन आने को लेकर अनुप्रिया ने कहा कि आज यहां आकर मैं बहुत भावुक हो रही हूं. मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूं कि मुझ पर हनुमान जी और नीब करौरी बाबा की कृपा है. वृंदावन के महान संतों के बीच खड़े होकर उनका आशीर्वाद पाना मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता है. मेरी मेहनत सफल हो गई. मैं इस पावन अनुभव और आशीर्वाद को अपने साथ ले जाना चाहती हूं. भविष्य में मैं जो भी काम करूंगी, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ करूंगी. हमेशा ही साधु-संतों का सम्मान करती आई हूं और करती रहूंगी.
वहीं, मूवी को लेकर कहा कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हनुमान अंश फिल्म बच्चों को भी पसंद आ रही है. बच्चों के लिए कहना चाहूंगी कि अपनी संस्कृति को पहचाने, नीब करौरी बाबा के बारे में जानें, और भी हमारे प्राचीन संत हैं, उनके बारे में भी जानें.
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