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'हनुमान अंश' की शूटिंग के दौरान हुआ बड़ा चमत्कार! वृंदावन पहुंचीं निर्माता अनुप्रिया नागर ने सुनाया अद्भुत वाकया

वृंदावन पहुंचीं निर्माता अनुप्रिया नागर ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा: फिल्म हनुमान अंश की निर्माता अनुप्रिया नागर बुधवार को अपने परिवार के साथ धार्मिक नगरी वृंदावन पहुंचीं. यहां उन्होंने प्रसिद्ध नीब करौरी बाबा आश्रम और आध्यात्मिक संत प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में दर्शन-पूजन किया. इस दौरान वहां मौजूद साधु-संतों ने अनुप्रिया नागर को आशीर्वाद दिया. वृंदावन आगमन पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए फिल्म निर्माता ने कहा कि इस पावन और धार्मिक नगरी में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. वृंदावन पहुंचीं निर्माता अनुप्रिया नागर (Video Credit; ETV Bharat) इस दौरान अनुप्रिया नागर ने बताया कि उन्हें एक बड़ी कंपनी के सीईओ के माध्यम से बाबा नीब करौरी महाराज के बारे में जानकारी मिली थी. जब एक भारतीय संत ने विदेशियों को प्रभावित किया है तो उनकी कथा की जानकारी हमें किसी विदेशी के बजाय अपनों से मिलनी चाहिए. इसे हर भारतीय तक पहुंचाने के संकल्प के साथ मैं भारत आई और फिल्म निर्माण से जुड़े लोगों से मुलाकात की. उन्होंने बताया कि धीरे-धीरे ऐसा लगा जैसे स्वयं बाबा उन्हें इस कार्य के लिए प्रेरित कर रहे हों. इसके बाद उन्होंने अपनी बचत इस प्रोजेक्ट में लगा दी. अनुप्रिया ने कहा कि फिल्म का गीत ‘तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैय्या डाल दई’ उनके सफर पर भी सटीक बैठती है. उन्होंने कहा कि वह खुद को छोटी सी नैय्या मानती हैं, जिसे हनुमान जी के भरोसे सागर में उतार दिया गया. वहीं, शूटिंग के दौरान हुए कई अनुभवों को भी साझा किया.