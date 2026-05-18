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हांसी में आसमान से बरस रही आग, लू और तपिश से बेहाल लोग, सड़कें हुई सूनी, ठंडे पेय पदार्थों की बढ़ी डिमांड

हांसी में आसमान से बरस रही आग ( ETV Bharat )

हांसी: हांसी में सोमवार को इस साल का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया. अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित नजर आया. सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान किया. दोपहर के समय सड़कें लगभग सूनी दिखाई दीं और लोग केवल जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले. मौसम विभाग ने कई इलाकों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है. ठंडे पेय पदार्थों की बढ़ी मांग: भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेते दिखाई दिए. बाजारों में शिकंजी, नींबू पानी, छाछ और कोल्ड ड्रिंक की मांग बढ़ गई. दुकानदार बिट्टू ने बताया कि, "आज गर्मी बहुत ज्यादा है. लोग लगातार ठंडी चीजें खरीद रहे हैं, जिससे बिक्री सामान्य दिनों की तुलना में काफी बढ़ गई है." वहीं, आइसक्रीम विक्रेता अनिल कुमार ने कहा, "गर्मी बढ़ने के साथ ग्राहकों की भीड़ भी लगातार बढ़ रही है." ठंडे पेय पदार्थों की बढ़ी डिमांड (ETV Bharat) दोपहर में सड़कें हुई वीरान: तेज धूप और लू के कारण दोपहर के समय शहर की सड़कें सूनी नजर आईं. ज्यादातर बाइक सवार चेहरे को कपड़े से ढककर निकलते दिखाई दिए. रोहनात गांव निवासी मंदीप ने बताया कि, "जरूरी काम से बाहर निकलना पड़ा, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है कि बार-बार ठंडे पेय पदार्थ पीने पड़ रहे हैं. आज सबसे ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है."