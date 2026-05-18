हांसी में आसमान से बरस रही आग, लू और तपिश से बेहाल लोग, सड़कें हुई सूनी, ठंडे पेय पदार्थों की बढ़ी डिमांड
हांसी में तापमान 44 डिग्री पहुंच गया है. वहीं, भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है. लोग ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे.
Published : May 18, 2026 at 2:30 PM IST
हांसी: हांसी में सोमवार को इस साल का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया. अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित नजर आया. सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान किया. दोपहर के समय सड़कें लगभग सूनी दिखाई दीं और लोग केवल जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले. मौसम विभाग ने कई इलाकों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है.
ठंडे पेय पदार्थों की बढ़ी मांग: भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेते दिखाई दिए. बाजारों में शिकंजी, नींबू पानी, छाछ और कोल्ड ड्रिंक की मांग बढ़ गई. दुकानदार बिट्टू ने बताया कि, "आज गर्मी बहुत ज्यादा है. लोग लगातार ठंडी चीजें खरीद रहे हैं, जिससे बिक्री सामान्य दिनों की तुलना में काफी बढ़ गई है." वहीं, आइसक्रीम विक्रेता अनिल कुमार ने कहा, "गर्मी बढ़ने के साथ ग्राहकों की भीड़ भी लगातार बढ़ रही है."
दोपहर में सड़कें हुई वीरान: तेज धूप और लू के कारण दोपहर के समय शहर की सड़कें सूनी नजर आईं. ज्यादातर बाइक सवार चेहरे को कपड़े से ढककर निकलते दिखाई दिए. रोहनात गांव निवासी मंदीप ने बताया कि, "जरूरी काम से बाहर निकलना पड़ा, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है कि बार-बार ठंडे पेय पदार्थ पीने पड़ रहे हैं. आज सबसे ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है."
पैदल यात्रियों को हो रही परेशानी: वहीं, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से निकले दो महाराज इन दिनों भीषण गर्मी के बीच पैदल यात्रा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि, "रास्ते में पीने का पानी तक आसानी से नहीं मिल पा रहा. तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण यात्रा करना काफी मुश्किल हो रहा है, लेकिन यात्रा लगातार जारी है. कई स्थानों पर पानी की व्यवस्था न होने से परेशानी और बढ़ जाती है."
मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट: इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है. विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और धूप में अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह दी है. लगातार बढ़ती गर्मी के कारण लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है.
डॉक्टरों ने दी सावधानी बरतने की सलाह: वहीं, डॉक्टरों ने लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है. चिकित्सकों के अनुसार तेज धूप और लू से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी, नींबू पानी और छाछ का सेवन करना जरूरी है. साथ ही सूती कपड़े पहनने और सिर को कपड़े से ढककर रखने की सलाह भी दी गई है.
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