हांसी के लोगों के लिए राहत की खबर, जल्द मिलेगा भाखड़ा का पानी, इस बार नहीं होगी पानी की किल्लत?
हांसी के लोगों को लिए राहत की खबर है. एसडीएम का दावा "पानी की किल्लत नहीं होगी. भाखड़ा का स्वच्छ और मीठा पानी मिलेगा."
Published : April 30, 2026 at 12:27 PM IST
हांसी: गर्मी के सीजन में हर साल हांसी में पीने के पानी की समस्या होती है, लेकिन इस साल हांसी के लोगों के लिए राहत की खबर है. दरअसल भाखड़ा नहर पाइपलाइन परियोजना से इस बार शायद लोगों को पानी की परेशानी का सामना ना करना पड़े. हांसी एसडीएम राजेश कुमार खोथ ने दावा कि "इस बार हांसी के लोगों को भाखड़ा का स्वच्छ और मीठा पानी मिलने वाला है. भाखड़ा नहर पाइपलाइन परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है."
भाखड़ा नहर पाइपलाइन परियोजना: एसडीएम ने बताया "इस महत्वाकांक्षी जल परियोजना का लक्ष्य 30 मई या 1 जून तक हर हाल में पूरा करना तय किया गया है. पहले इसकी समय सीमा 15 मई थी, लेकिन NHAI और BSNL जैसी एजेंसियों के साथ समन्वय के चलते करीब 15 दिन की देरी हुई है." उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि काम में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
68 करोड़ रुपये की परियोजना: एसडीएम ने बताया कि 68 करोड़ रुपये की इस परियोजना पर पाइपलाइन का काम तेजी से चल रहा है. लगभग आधा काम पूरा भी हो चुका है. अगर तय समय के अनुसार 1 जून तक ये काम पूरा हो जाता है, तो लोगों को भीषण गर्मी के दौरान पीने के पानी की किल्लत से राहत मिल सकती है.
50 प्रतिशत काम पूरा: एसडीएम ने बताया कि "शहर और जिले के गांवों में नियमित स्वच्छ जल की आपूर्ति होने से स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार होगा. अगर काम समय पर पूरा होता है, तो ये लंबे समय चली आ रही पीने के पानी की किल्लत का स्थायी समाधान भी होगा. इस परियोजना के तहत खानपुर वाटर वर्क्स से हांसी वाटर वर्क्स तक लगभग 27 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जा रही है. जिसमें से करीब 13 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है."
जल्द मिलेगी हांसी के लोगों को राहत: पाइपलाइन के लिए 1 मीटर व्यास वाली डक्टाइल आयरन पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पानी की सप्लाई को मजबूत और टिकाऊ बनाएगी. खानपुर में बन रहे पंप हाउस का 50% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है. वहीं सड़क NHAI और BSNL की लाइनों के बीच आने वाली बाधाओं को देखते हुए एक कंपोजिट प्लान तैयार किया गया है. ताकि काम बिना रुकावट जारी रह सके.
हांसी को पानी की किल्लत से मिलेगी निजात: SDM राजेश खोथ ने बताया कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी इस पूरे प्रोजेक्ट की लगातार निगरानी कर रहे हैं. फिलहाल काम युद्ध स्तर पर चल रहा है. जैसे ही जनगणना का हाउस लिस्टिंग चरण पूरा होगा, उसके तुरंत बाद शहरवासियों को भाखड़ा का पानी मिलना शुरू हो जाएगा. ये परियोजना हांसी के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगी, जिससे लंबे समय से चली आ रही पानी की किल्लत से राहत मिलने की उम्मीद है.
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