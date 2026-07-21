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चानौत के बाद हांसी में फिर पानी पर महासंग्राम, सेक्टर-5 के लोगों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना

हांसी के सेक्टर-5 में सालों से पानी की किल्लत झेल रहे लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया. साथ ही प्रशासन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया.

Drinking Water Shortage Hansi
हांसी में फिर पानी पर महासंग्राम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 21, 2026 at 1:03 PM IST

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हांसी: जिले में पेयजल संकट को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है. चानौत के बाद अब शहर के पॉश हुड्डा सेक्टर-5 के निवासियों ने भी अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है. सालों से नियमित पेयजल आपूर्ति नहीं मिलने से नाराज लोगों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. सेक्टरवासियों का कहना है कि साल 2010 में प्लॉट आवंटित होने के बाद से आज तक उन्हें नियमित पानी की सुविधा नहीं मिल सकी. प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, मुख्यमंत्री और हाईकोर्ट तक गुहार लगाने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है.

"लाइनें बिछी हैं, लेकिन पानी नहीं आता": धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि, "सेक्टर में पेयजल पाइपलाइन तो बिछी हुई है, लेकिन उनमें नियमित रूप से पानी नहीं छोड़ा जाता. मजबूरी में लोगों को निजी टैंकरों से पानी खरीदना पड़ रहा है, जिससे हर महीने अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है. लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि नियमित जलापूर्ति नहीं होने के बावजूद विभाग की ओर से पानी के बिल लगातार भेजे जा रहे हैं और कई परिवारों पर हजारों रुपये का बकाया भी हो चुका है."

सेक्टर-5 के लोगों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना (ETV Bharat)

"डब्ल्यूटीपी की जमीन सचिवालय को दे दी गई": सेक्टर प्रधान शशिकांत यादव ने धरने के दौरान कहा कि, "साल 2023 में हाईकोर्ट में मामला पहुंचने के बाद एचएसवीपी ने सेक्टर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन जिस जमीन पर प्लांट बनना था, उसे बाद में लघु सचिवालय के निर्माण के लिए दे दिया गया. अब अधिकारी यह कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि डब्ल्यूटीपी लगाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है."

"बेहतर सुविधाओं के लिए शहर आए, अब पानी के लिए संघर्ष": धरने पर बैठीं बिमला ने कहा कि, "हम गांव छोड़कर बेहतर सुविधाओं की उम्मीद में शहर के सेक्टर में मकान बनाकर आए थे, लेकिन आज पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है. पानी की समस्या से संपत्तियों की कीमतों पर असर पड़ रहा है और प्लॉट व मकानों की बिक्री भी प्रभावित हो रही है." वहीं, सेक्टरवासी सत्या पानू ने चेतावनी देते हुए कहा कि, "यदि जल्द ही नियमित और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति शुरू नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा. जरूरत पड़ी तो लघु सचिवालय के लिए आवंटित जमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर स्टे लेने का भी प्रयास किया जाएगा. जब तक स्थायी समाधान नहीं होता, उनका धरना जारी रहेगा."

जिले में बढ़ रहा पानी को लेकर जनआंदोलन: बता दें कि चानौत के बाद अब हांसी शहर का सेक्टर-5 भी पेयजल संकट को लेकर आंदोलन की राह पर है. लगातार बढ़ते विरोध से साफ है कि जिले में पानी की समस्या अब बड़ा जनआंदोलन बनती जा रही है. यदि प्रशासन ने जल्द प्रभावी कदम नहीं उठाए तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और बढ़ सकता है.

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