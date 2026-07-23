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हांसी में अनोखा विरोध प्रदर्शन, सड़क उखाड़ने पर बवाल, ढोल बजाकर नगर परिषद  वाइस चेयरमैन ने जताया आक्रोश

हांसी में सड़क उखाड़ने के विरोध में वाइस चेयरमैन ने ढोल बजाकर प्रदर्शन किया. साथ ही व्यापारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी.

Hansi Road Construction Dispute
हांसी में सड़क उखाड़ने पर बवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 23, 2026 at 5:20 PM IST

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Updated : July 23, 2026 at 5:27 PM IST

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हांसी: हांसी के जींद चौक से दिल्ली गेट तक करीब डेढ़ वर्ष पहले नगर परिषद द्वारा लगभग एक करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई सड़क को जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा उखाड़े जाने के विरोध में नगर परिषद के वाइस चेयरमैन अनिल बंसल ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया. गले में ढोल डालकर सड़क पर ढोल बजाते हुए उन्होंने विभाग के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया. इस दौरान स्थानीय व्यापारियों ने भी प्रदर्शन में शामिल होकर अपना विरोध दर्ज कराया.

"जनता की सुविधा के लिए बनवाई थी सड़क": प्रदर्शन के दौरान नगर परिषद के वाइस चेयरमैन अनिल बंसल ने कहा कि, "नगर परिषद ने जनता की सुविधा के लिए सड़क बनवाई थी, लेकिन जनस्वास्थ्य विभाग ने बिना उचित समन्वय के उसे उखाड़ दिया. अब विभाग सड़क निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी से एनओसी मांग रहा है, जबकि सड़क नगर परिषद की बनाई हुई है. पहले सड़क तोड़ दी गई और अब एनओसी की बात की जा रही है."

ढोल बजाकर व्यापारियों ने किया अनोखा विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

"लापरवाही से जनता और व्यापारी परेशान": अनिल बंसल ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि, "विभागीय लापरवाही के कारण शहरवासियों और व्यापारियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. यदि जल्द सड़क निर्माण पूरा नहीं कराया गया तो नगर परिषद और व्यापारी मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे."

"धूल, गड्ढों से व्यापार प्रभावित": वहीं, क्षेत्र के दुकानदार सागर बंसल ने कहा कि, "उखड़ी सड़क के कारण रोज हादसों का खतरा बना हुआ है. धूल और गड्ढों की वजह से ग्राहकों का आना-जाना प्रभावित हो रहा है, जिससे व्यापार पर भी असर पड़ रहा है. यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो शहर के सभी दुकानदार गले में ढोल डालकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और जिम्मेदार अधिकारियों को जगाने का काम करेंगे."

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Last Updated : July 23, 2026 at 5:27 PM IST

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