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हांसी बना हरियाणा का वेजिटेबल हब, घीया-तोरी ने बदली किसानों की किस्मत, एक एकड़ से लाख रुपये तक कमा रहे किसान

हांसी के किसान आधुनिक तकनीक और देशी खाद से सब्जियां उगाकर प्रति एकड़ लाख रुपये तक मुनाफा कमा रहे हैं.

Hansi Vegetable Farming
हांसी हरियाणा का वेजिटेबल हब (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 15, 2026 at 11:16 AM IST

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Updated : July 15, 2026 at 12:14 PM IST

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हांसी: हरियाणा का हांसी जिला अब केवल गेहूं और धान की खेती के लिए नहीं, बल्कि सब्जियों के बड़े उत्पादन केंद्र के रूप में भी अपनी अलग पहचान बना रहा है. जिले के ढाणी पिरान, ढाणी पुरिया, ढाणी शांकरी, सिकंदरपुर और ढाणा जैसे गांवों में बड़े पैमाने पर घीया, तोरी और कद्दू की खेती की जा रही है. आधुनिक खेती और बाजार की मांग के अनुरूप उत्पादन ने किसानों की आय में बढ़ोतरी की है. आज हांसी की सब्जियां हरियाणा, दिल्ली और पंजाब की मंडियों में अपनी गुणवत्ता के कारण अलग पहचान बना चुकी हैं.

Hansi Vegetable Farming
घीया-तोरी ने बदली किसानों की किस्मत (ETV Bharat)

आधुनिक तकनीक और देशी खाद का सफल प्रयोग: हांसी के किसान पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर ड्रिप सिंचाई, उन्नत बीज और देशी खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं. इससे उत्पादन बढ़ने के साथ लागत में भी कमी आई है. स्वाद और गुणवत्ता के कारण यहां की सब्जियों की बाजार में अच्छी मांग बनी हुई है. खेतों से सीधे मंडियों तक पहुंचने वाली ताजी सब्जियां किसानों को बेहतर दाम दिला रही हैं, जिससे खेती पहले की तुलना में अधिक लाभकारी साबित हो रही है.

Hansi Vegetable Farming
घीया-तोरी की खेती (ETV Bharat)

एक एकड़ से एक लाख रुपये तक का मुनाफा: हांसी के ढाणी पिरान के प्रगतिशील किसान सुखदेव ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहा कि, "बढ़ती लागत और घटते मुनाफे को देखते हुए हमने गेहूं-धान की जगह सब्जियों की खेती शुरू की. आधुनिक तकनीक, ड्रिप सिंचाई और उन्नत बीजों के इस्तेमाल से उत्पादन बढ़ा है और लागत घटी है. अब एक सीजन में प्रति एकड़ करीब एक लाख रुपये तक का मुनाफा मिल रहा है. सब्जियों की खेती नकदी फसल होने के कारण किसानों को नियमित आय भी उपलब्ध कराती है."

हांसी बना हरियाणा का वेजिटेबल हब (ETV Bharat)

"तुरंत मिलता है भुगतान": किसान सुखदेव ने आगे कहा कि, "सब्जियों की खेती का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भुगतान तुरंत मिल जाता है. उधारी का झंझट नहीं रहता और पूरा परिवार मिलकर खेती करता है, जिससे लागत भी नियंत्रित रहती है. कभी-कभी सरकारी सब्सिडी का लाभ भी मिल जाता है. यदि सरकार और सहयोग करे तो अधिक किसान इस खेती को अपनाएंगे. सब्जियों की खेती पारंपरिक फसलों की तुलना में बेहतर आमदनी का विकल्प बन रही है."

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हांसी में घीया-तोरी की खेती (ETV Bharat)

उत्तर भारत में ब्रांड बन रही हांसी की सब्जियां: हांसी की मिट्टी और जलवायु सब्जी उत्पादन के लिए अनुकूल मानी जाती है. यही कारण है कि यहां तैयार होने वाली घीया, तोरी और कद्दू जैसी सब्जियां गुणवत्ता और स्वाद के कारण मंडियों में अच्छी कीमत हासिल कर रही हैं. बाजार की मांग के अनुरूप खेती करने वाले किसानों की आय लगातार बढ़ रही है और हांसी अब हरियाणा के प्रमुख सब्जी उत्पादक क्षेत्रों में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है. किसानों की यह सफलता बताती है कि आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक सोच और बाजार की जरूरतों के अनुसार खेती कर कम जमीन से भी बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है.

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Last Updated : July 15, 2026 at 12:14 PM IST

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