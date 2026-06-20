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बारिश से बेहाल हांसी, सीवरेज व्यवस्था पर फूटा व्यापारियों का गुस्सा, डीसी बोले- "जल्द होगा समाधान"

हांसी में जलभराव-सीवरेज समस्या से नाराज व्यापारियों ने डीसी को ज्ञापन सौंपा. साथ ही जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी.

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बारिश से बेहाल हांसी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 20, 2026 at 3:52 PM IST

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हांसी: हांसी में दो दिन पहले हुई बारिश के बाद भी शहर के कई इलाकों में जलभराव और सीवरेज की समस्या बनी हुई है. इसको लेकर शहर के व्यापारियों ने जिला उपायुक्त राहुल नरवाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा. व्यापारियों ने परशुराम चौक, सेक्टर-5 के मुख्य पार्क, रेलवे रोड, अनाज मंडी सहित कई स्थानों पर जमा पानी और बदहाल सीवरेज व्यवस्था पर चिंता जताई.

समय पर सफाई नहीं होने का लगाया आरोप: व्यापारियों ने कहा कि जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा समय रहते सीवरेज की सफाई नहीं कराई गई, जिसके कारण मामूली बारिश के बाद भी शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया. इसका असर आम लोगों के साथ-साथ दुकानदारों के कारोबार पर भी पड़ा. उन्होंने शहर में जलनिकासी व्यवस्था को स्थायी रूप से दुरुस्त करने की मांग की.

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शहर के कई इलाकों में जलभराव और सीवरेज की समस्या (ETV Bharat)

व्यापारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी: सर्व व्यापार मंडल के प्रधान बजरंग बंसल ने कहा कि, "जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कई बार समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. बारिश के बाद शहर का बुरा हाल है और संबंधित विभाग समस्या के समाधान को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा." वहीं, हरियाणा सर्व मंडी संघ के प्रधान रामावतार तायल ने कहा कि, "यदि जल्द ही जलभराव और सीवरेज समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो व्यापारी वर्ग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होगा. इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी."

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हांसी में जलभराव-सीवरेज समस्या (ETV Bharat)

डीसी ने दिए समाधान के निर्देश: वहीं, जिला उपायुक्त राहुल नरवाल ने व्यापारियों को आश्वस्त करते हुए कहा, "व्यापारी वर्ग की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया है. संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं. जलभराव की समस्या के समाधान के लिए जल्द प्रभावी कदम उठाए जाएंगे ताकि लोगों को राहत मिल सके."

सीवरेज व्यवस्था पर फूटा व्यापारियों का गुस्सा (ETV Bharat)

स्थायी समाधान की मांग: व्यापारियों का कहना है कि हर बारिश के बाद शहर में यही स्थिति बन जाती है. उनका मानना है कि केवल अस्थायी उपायों से समस्या का समाधान नहीं होगा. उन्होंने प्रशासन से सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की, ताकि भविष्य में लोगों और व्यापारियों को इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

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कई इलाकों में जलभराव (ETV Bharat)

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